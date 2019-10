Dăncilă, despre venirea Volkswagen: Dacă nu ne aleg pe noi e din cauza că a căzut Guvernul. E lipsă de predictibilitate

Viorica Dăncilă spune că a discutat cu conducerea Volkswagen pentru a aduce investiţia în România, ţara noastră oferind facilităţi în acest sens. "În rest, acum avem o mare problemă, faptul că nu avem stabilitate, asta înseamnă lipsă de predictibilitate. Dărâmarea Guvernului s-ar putea să fie unul din motivele...", afirmă Dăncilă.

Dăncilă a fost întrebată, miercuri seară, într-o emisiune la TVR 1, despre situaţia privind investiţia Volkswagen.

"Noi am... inclusiv eu am discutat cu Volkswagen-ul, cu conducerea. Radu Oprea, ministrul pentru Comerţ, Antreprenoriat şi IMM-uri a fost în Germania, s-a întâlnit cu cei de acolo, am arătat care sunt avantajele pentru a veni la noi în ţară. Astăzi s-a reluat discuţia pentru a aduce în ţară, pentru a câştiga în această competiţie", a afirmat Dăncilă.

Întrebată dacă a plusat, în condiţiile în care Bulgaria a oferit "mega-facilităţi", Dăncilă a spus: "Şi noi oferim facilităţi, ne dorim investitori în ţară. În rest, acum avem o mare problemă, faptul că nu avem stabilitate, asta înseamnă lipsă de predictibilitate. Dărâmarea Guvernului s-ar putea să fie unul din motivele...".

Ministrul Ştefan-Radu Oprea a anunţat că Guvernul Dăncilă a reluat discuţiile cu Grupul Volkswagen pentru a aduce investiţia în România, în contextul în care acesta a comunicat că amână anunţul unei investiţii în Turcia, conform unui comunicat de presă transmis, marţi, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Ce oferă Bulgaria

Bulgaria propune pentru VW un amplasament în zona unei foste oţelării de lângă capitala Sofia, sit ce aparţine Bulgarian First Investment Bank şi companiei austriece de imobiliare Soravia. Zona are nevoie de acţiuni de decontaminare, dar bulgarii spun că acest lucru se poate face fără probleme. Cei de la Soravia susţineau, citaţi de presa bulgară, că ar putea dura 18 luni adaptarea terenului şi construirea uzinei, scrie Hotnews Premierul Boyko Borisov declara în august că înţelegerea cu partea germană este să nu se dezvăluie nimic din negocieri ”Acela care face gălăgie multă nu se va alege cu absolut nimic”, a spus premierul. Borisov a subliniat şi că există deja o reţea de furnizori de componente auto de care VW se poate folosi şi cu siguranţă germanii vor convinge noi companii din industrie să producă pentru ei în Bulgaria. Bulgaria a atras mai multe investiţii auto în ultimul deceniu şi acum are 250 de companii, 65.000 de angajaţi şi o cifră anuală de afaceri de 5,5 miliarde euro. Vorbim de cifre cam de trei ori mai mici decât România, dar nu sunt cifre mici. La noi, industria auto exportă de ăste 18 miliarde euro şi sunt peste 500 de companii producătoare de componente. În zece ani numărul de angajaţi în industria auto bulgară s-a dublat, iar cea mai mare companie prezentă este Yazaki din Japonia, cu trei uzine şi 5.500 de angajaţi. Zonele cu cele mai multe investiţii sunt: Sofia, Pernik, Vraţa, Mezdra, ”Trakia economic zone” de lângă Plovdiv, Sliven, Yambol, Kurdjali, Tărgovişte şi Ruse. Cea mai nouă investiţie - de care bulgarii sunt foarte mândri pentru semnificaţia ei - este a Bosch care a deschis un centru de inginerie unde sunt 200 de oameni şi se poate ajunge la 500 în 2023. Bulgaria spune că atuurile sale ţin de faptul că este membru UE, are stabilitate politică, fluctuaţiile monedei sunt mici şi taxele şi impozitele sunt printre cele mai mici din UE (rata de impozitare pe veniturile companiilor este 10%, la fel şi impozitul pe veniturile personale). Bulgarii mai susţin că au şi forţă de muncă calificată şi că anual sunt 61.000 de absolvenţi, de la 51 de universităţi. Ei mai spun că este mare numărul celor care vorbesc o limbă străină. Bulgaria are 800 km de autostrăzi, patru aeroporturi mari (Sofia, Plovdiv, Varna şi Burgas) şi două porturi importante ( Varna şi Burgas).

Despre şansele României de a obţine investiţia, trebuie spus că sunt extrem de mici. Aradul este aproape de Ungaria şi infrastructură este, însă în vestul ţării criza de forţă de muncă este profundă. În plus, salariile sunt mai mici în Bulgaria (cam cu 25% decât la noi, în timp ce în Turcia sunt cu 25% mai mici decât în Bulgaria).