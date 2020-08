Cum ar putea fi deschise restaurantele şi barurile în interior în condiţii de maximă siguranţă DOCUMENT

”După ce am stat de vorbă cu mai mulţi proprietari de hoteluri, baruri şi restaurante din judeţul Bistriţa-Năsăud, am depus la Parlament o iniţiativă legislativă care vine în ajutorul celor din industria HORECA. Este o industrie profund afectată de măsurile luate de Guvern pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus. O parte din antreprenorii din domeniu sunt la un pas de faliment, iar cifrele lor de afaceri s-au prăbuşit. Toţi îşi doresc o gură de oxigen. Prin iniţiativă legislativă, am propus redeschiderea acelor restaurante, baruri, unităţi de alimentaţie publică care au spaţii special amenajate în acest scop în interior – cu păstrarea unor condiţii igienico-sanitare minime, cum ar fi: distanţă minimă de 2 metri între mese, maxim 4 persoane la o masă şi departajarea spaţiului comun prin panouri de separare între mese”, a declarat deputatul Ionuţ Simionca.

În opinia parlamentarului, această reglementare trebuie să fie adoptată cât mai repede în Parlament. În caz contrar, industria HoReCa ar avea mult de suferit.

”Cred că această reglementare trebuie să fie adoptată cât mai repede în Parlament, altfel punem industria pe butuci şi mii de oameni din judeţul nostru vor rămâne din toamnă fără locuri de muncă”, a mai adăugat Simionca

În prezent, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise, între orele 6 şi 24, la terasale din exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite.

Proiectul de lege iniţiat de PMP prevede exceptarea de la interdicţia consumului alimentelor în interiorul restaurantelor şi celorlalte localuri publice în anumite condiţii.

Potrivit proiectului, interdicţia ”nu se aplică în cazul operatorilor economici care asigură păstrarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea maximum patru persoane la o masă, precum şi departajarea spaţiului comun prin panouri separatoare între mese”.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament şi promulgat de şeful statului.