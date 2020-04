Costescu: CFR Călători a suspendat sau limitat circulaţia pentru 43% din trenuri, iar încasările au scăzut cu peste 80%

Au fost suplimentate cu vagoane trenurile de navetă pentru a evita aglomeraţia şi pentru a permite accesul în siguranţă al cât mai multor călători în tren

"A fost suspendată sau limitată circulaţia pentru 453 de trenuri, ceea ce reprezintă 43% din totalul de 1.040 de trenuri care circulau zilnic. Dintre acestea, 330 sunt trenuri Regio si 123 sunt trenuri InterRegio. Unele trenuri InterRegio au opriri suplimentare pentru a prelua şi călătorii din staţiile mai mici. Au fost suplimentate cu vagoane trenurile de navetă pentru a evita aglomeraţia şi pentru a permite accesul în siguranţă al cât mai multor călători în tren", spune Dan Costescu.

Întrebat cât de afectată este compania de situaţia generată de epidemia Covid-19 şi implicit de insitituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, el spune că încasările au scăzut foarte mult.

"Asigurăm în continuare legăturile inter regionale şi trenurile de navetă pentru ca oamenii să poate merge la muncă, însă încasările noastre au scăzut foarte mult. Suntem undeva la peste 80% mai puţine încasări, pe fondul ordonanţelor militare", a afirmat el.

Schema de vânzare a locurilor în tren a fost schimbată, fiind utilizat principiul “un loc liber, un loc ocupat”

Directorul general al CFR Călători precizează că a fost introdusă o nouă schemă de vânzare a locurilor, pe principiul “un loc liber, un loc ocupat” pentru asigurarea distanţei sociale. Principiul s-a aplicat şi la vagoanele de dormit şi cuşetă.

"Personalul de tren a fost instruit să îndrume călătorii pentru a respecta distanţa, la trenurile fără regim de rezervare. Au fost anulate ofertele comerciale care nu se mai justificau în această perioadă şi care ar fi generat pierderi companiei. Având în vedere lipsa de predictibilitate indusă de coronavirus a fost limitată la 10 zile achiziţia cu anticipaţie a tichetelor, pentru a evita cheltuielile administrative de restituire, în cazul suspendării de trenuri generată de noi ordonante militare", a adăugat Costescu.

Mai mult, a fost acordată pe anumite rute facilitatea de a circula cu abonamente Regio şi la trenurile InterRegio, pentru o distribuţie a călătorilor cât mai eficientă pe trenurile disponibile.

"Prin instituirea stării de urgenţă, restrângerea unor drepturi de circulaţie pentru toţi cetăţenii României prin Ordonanţele Militare emise care au ca scop diminuarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus precum şi restricţionarea traficului internaţional impus de ţările sau administraţiile feroviare vecine am fost nevoiţi să ne adaptăm la aceste prevederi mersul de tren şi condiţiile de mers", mai spune Dan Costescu.

Costescu, despre modul în care statul susţine operatorii feroviari în alte ţări europene afectate de coronavirus

El subliniază că măsurile adoptate de CFR Călători se înscriu în linia măsurilor adoptate şi de alte administraţii feroviare, menţionând că în multe dintre ţări, statul a preluat în totalitate cheltuielile operatorilor feroviari pentru călători (de exemplu în Marea Britanie) sau a acordat finanţări suplimentare pentru diminuarea numărului trenurilor anulate.

"În Italia, care deşi este polul european al infectărilor, prin finanţările acordate de stat, numărul trenurilor anulate a fost limitat la 30%. Germania susţine financiar traficul regional şi de lung parcurs prin sume importante, situaţia este similară şi în state mai mici", spune Costescu.

Directorul general al CFR Călători susţine că a avut în vedere menţinerea echilibrului între măsurile de prevenire a răspândirii virusului, situaţia economică a angajaţilor şi companiei, dar şi obligaţiile legale ale companiei ca operator naţional de a asigura continuitatea serviciului public, mobilitatea cetăţenilor care lucrează în domeniile critice şi de a nu izola feroviar anumite regiuni ale ţării.

"Am reuşit înainte de începerea crizei, în luna februarie, să creştem încasările, să aducem mai mulţi călători în trenurile noastre pentru că, aşa cum spuneam, călătorul este pus în centrul deciziilor noastre", afirmă Costescu.

De asemenea, compania a crescut parcul activ de la 850 de vagoane unde s-a aflat în ultimii trei ani, la 903 vagoane la începutul acestei luni.

"Deci dacă în februarie reuşeam să creştem, numai într-o lună, încasările cu circa 10%, să suplimentăm trenuri şi să creăm o atmosferă bună în companie, astăzi suntem în situaţia de a suplimenta trenurile pentru a asigura spaţiu între călători. Nu putem menţine numărul de trenuri la acelaşi nivel, dar pe de altă parte trebuie să asigurăm serviciul public de transport aşa că am fost nevoiţi să regândim continuu mersul trenurilor pentru această perioadă", precizează directorul general al CFR Călători.

În ceea ce priveşte angajaţii, CFR Călători are peste 3.500 de oameni care sunt în prima linie, cu gradul cel mai mare de expunere: casier, conductor tren, şef de tren, conductor vagon de dormit şi cusetă, lucrător comercial.

Măsurile luate de CFR Călători în privinţa angajaţilor

" Lor trebuie să le mulţumesc în primul rând pentru că îşi fac serviciul cu responsabilitate. Traversăm o perioadă dificilă, cu multă încărcătură emoţională. Ştiu că nu le este uşor. Pentru tot personalul am decis măsuri suplimentare de protecţie, dezinfectarea spaţiilor, am întrerupt instructajele care presupuneau multţ oameni într-o încăpere. Spre exemplu, personalul de pe trenuri am decis să fie dotat cu un set personal la fiecare plecare în cursă: mască, mănuşi şi dezinfectant. Am decis să nu mai pună mâna pe bilete, ci să facă un control vizual în această perioadă", precizează Costescu.

În ceea ce priveşte casierele, conducerea companiei a decis să închidă agenţiile de voiaj care erau organizate pe conceptul spaţiilor deschise.

"Acolo unde am avut posibilitatea ca spaţiu, au fost montate geamuri de protecţie. A fost promovată vânzarea online pentru a evita manipularea banilor", mai spune e.

CFR Călători a luat totodată măsura reducerii programului de lucru de la 5 la 4 zile.

"Recunosc că, am avut discuţii prelungite cu colegii până să găsim forma legală care să-i protejeze cât mai bine pe toti angajaţii şi să permită şi continuarea în bune condiţii a activitătii companiei. Soluţia a fost reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, care s-a aplicat pentru toţi salariaţii, fără discriminare, cu reducerile de salariu aferente, pe o perioada de 31 de zile lucrătoare, începând cu data de 23 martie 2020. La început, au fost şi care n-au înţeles pentru că au fost persoane care fie erau neinformate, fie au încercat să denatureze adevărul şi care au susţinut că somajul tehnic era mai potrivit pentru CFR Călători. La momentul când am decis forma de program redus, era cea mai bună variantă pentru angajaţii noştri. Vă dau un exemplu: un şef de tren câştigă pe această formă în jur de 3.100 de lei, faţă de 1.300 lei dacă era în şomaj tehnic", a declarat reprezentantul companiei.

În urma ultimelor ordonanţe militare, compania a fost însă nevoită să opteze pentru şomaj tehnic în cazul personalului de la Suceava, spre exemplu, care nu mai are cum să-şi desfăşoare activitatea din cauza carantinei, sau a celor din activitatea de alimentaţie publică din vagoanele restaurant.

"În funcţie de deciziile guvernului şi ale Ministerului Transporturilor vom lua şi alte măsuri. Ne vom ralia acestor măsuri dacă se impune, însă, scopul meu final este ca oamenii mei să-şi păstreze locul de muncă, să aibă serviciul asigurat după ce trece această perioadă. Tot ca o formă de protecţie pentru angajaţi am introdus, după consultarea sindicatelor, munca de la domiciliu, telemunca şi acordarea de concedii de odihnă de câte 10 zile lucrătoare, la solicitarea salariaţilor, în două tranşe aproximativ egale, pentru evitarea unei eventuale infectări simultane a intregului personal", mai spune el.

De asemenea, a fost introdus programul decalat pentru a evita aglomerarea mijloacelor de transport şi a spaţiilor comune.