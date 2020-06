Concedieri la Tarom. Peste 400 de angajaţi „zboară“ din posturi

În bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei aeriene, aprobat de Ministerul Transporturilor şi publicat în Monitorul Oficial, cifrele arată că personalul Tarom se va reduce în acest an la 1.233 de angajaţi.

În prezent, Tarom are circa 1.700 de angajaţi, potrivit ministrului Transporturilor Lucian Bode. Aşadar, peste 400 de angajaţi Tarom îşi vor pierde locurile de muncă.

Nu se precizează cum se vor face reducerile de personal – fie prin concedieri, fie prin pensionări.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spunea recent că estimează scăderi de personal la TAROM care să ajungă până la 700 de persoane. Nici ministrul nu a dat detalii despre modul în care va fi redusă schema de personal.

Compania are cei mai mulţi angajaţi per aeronavă din Europa şi nu a mai făcut profit din 2007. În ultimii doi ani, Tarom a schimbat 8 directori.

Luna aceasta, George Barbu şi-a prezentat demisia din funcţia de director general al companiei, iar Ursu Mihăiţă, membru al Consiliului de Administraţie al Tarom, a preluat funcţia de director general interimar pe o perioadă de 4 luni.

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a susţinut că era nevoie de cineva din exteriorul companiei pentru a putea face o restructurare, subliniind că are încredere în noul director general interimar.

„Astăzi sunt 1.700 de angajaţi, 800 sunt în şomaj tehnic, iar salariile au fost plătite luna trecută cu întârziere, 80%, respectiv 20%. De astăzi, compania are un nou director general interimar. Am încredere în noul director general, este membru în CA TAROM, a condus companii importante din zona de construcţii cu 600, 1.000, 1.200 de angajaţi. Ştie cu ce probleme se confruntă compania TAROM, şi împreună cu administratorii au misiunea să taie în carne vie, pentru că acolo niciun un angajat al companiei nu putea să facă restructurare. A fost nevoie să venim cu cineva din exteriorul companiei. Ştiţi cum spunea o vorbă: cei de la TAROM nu se pot căsători între ei pentru că sunt majoritatea rude. În consecinţă o intervenţie chirurgicală cu scopul de a salva compania este necesară şi am convingerea că acest lucru se va întâmpla”, a mai spus Bode.