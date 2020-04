Cîţu: Avem o creştere a cheltuielilor şi o scădere a veniturilor. Asta înseamnă că deficitul pentru 2020 va creşte semnificativ

„O creştere a deficitului semnificativ înseamnă şi o finanţare mult mai complicată pentru această perioadă, rolul nostru este acela de a ne asigura că oamenii primesc la timp şi pensii, salarii, ajutor de şomaj, dar asta nu înseamnă că va fi uşor. De aceea, în acest context ne uităm la o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul", a spus el.

El a declarat că în şedinţa de Guvern a prezentat, în primă lectură, prima rectificare bugetară din acest an.

„Majoritatea fondurilor se vor duce către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru Ministerul Sănătăţii sunt mai multe cheltuieli pentru spitale, dar vreau să menţionez clar că vom suplimenta bugetul pentru plata concediilor medicale cu cel puţin un miliard de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile pe care le-am anunţat deja cu şomaj tehnic şi cu alte forme de ajutor, şi acolo am suplimentat fondurile cu cel puţin şapte miliarde de lei ca să asigurăm că pentru perioada stării de urgenţă şi perioada prelungită a stării de urgenţă fondurile sunt acolo, că oamenii primesc banii în cel mai rapid timp, la timp şi nu există întârzieri”, a spus ministrul Finanţelor.

El a precizat că efortul bugetar este unul foarte mare în această perioadă.

„Efortul bugetar este unul foarte mare în acest moment. Avem o creştere a cheltuielilor şi veţi vedea cât înseamnă la momentul în care vom publica rectificarea bugetară, dar şi o scădere a veniturilor pentru că foarte multe companii au fost închise, asta înseamnă că deficitul pentru anul 2020 creşte semnificativ. O creştere a deficitului semnificativ înseamnă şi o finanţare mult mai complicată pentru această perioadă, rolul nostru este acela de a ne asigura că oamenii primesc la timp şi pensii, salarii, ajutor de şomaj, dar asta nu înseamnă că va fi uşor. De aceea, în acest context ne uităm la o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul. Vom avea o concluzie cât mai curând şi vom veni şi cu această informaţie”, a transmis Florin Cîţu.

El a făcut un apel către companii să plătească la buget venituri şi contribuţii în această perioadă, iar Guvernul va transmite rapid înapoi aceşti bani în economie.

„Pe partea de venituri, am mai spus şi repet, companiile care au astăzi activitate şi vor să plătească la buget venituri, contribuţii, ar trebui să o facă pentru că noi vom transmite înapoi în economie aceşti bani foarte rapid, aşa cum am făcut în martie când am dublat suma rambursată de TVA la trei miliarde de lei. Vom continua să facem acest lucru, chiar în aprilie vom face returnarea TVA cu un control ulterior, dar dacă noi facem acest efort este nevoie ca şi din partea cealaltă să vină veniturile, să continuăm să menţinem acest circuit în economie al banilor pentru că trebuie să menţinem activitatea atât a companiilor, dar şi fluxul acesta”, a explicat ministrul Finanţelor.