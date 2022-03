Chesnoiu: România nu va limita exportul de cereale, aşa cum fac Ungaria, Bulgaria şi Serbia

Adrian Chesnoiu a fost întrebat, luni, dacă România va lua o decizia de limitare a exportului de cereale din cauza crizei din Ucraina aşa cum fac Ungaria, Bulgaria şi Serbia.

“Trebuie să precizăm încă de la început că România nu este niciuna din aceste ţări. Noi în mod tradiţional suntem o ţară care exportăm pentru că producem mai mult decât consumăm în intern şi lucrul acesta trebuie să fie foarte bine înţeles de toată lumea. Din evaluările pe care le-am făcut până acum la Ministerul Agriculturii nu există niciun risc să nu putem aproviziona populaţia.

Evident că pe măsură ce lucrurile evoluează sau involuează necesită măsuri dedicate pentru a asigura populaţia României că are la dispoziţie hrană şi produse agroalimentare. Lucrurile acestea se analizează de foarte mult timp pentru că noi am prevăzut să fim foarte conştienţi de faptul că nu este prima criză, ea vine şi se suprapune peste criza în energie, peste criza pandemică şi toate aceste lucruri în ultimii doi ani au afectat agricultura României şi de altfel agricultura tuturor statelor din Uniunea Europeană.

(…) Ministerul Agriculturii se ocupă strict de producţia agroalimentară şi la nivelul acesta vă spun că nu există în momentul de faţă sincope cu aprovizionarea populaţiei cu alimente”, a afirmat ministrul Agriculturii.

El a menţionat că au fost făcute solicitari ca rezervele de stat să fie îndestulătoare.

“Noi am făcut solicitări către factorii abilitaţi ca rezervele de stat să fie îndestulătoare pentru că ne preocupă situaţia populaţiei din România şi nu am făcut-o acum ,nici după izbucnirea războiului, am făcut-o înainte de agresiunea militară a Rusiei pentru că trebuie să avem în vedere o evoluţie pe termen scurt, mediu şi lung. Soluţiile le avem, ele sunt implementate gradual în funcţie de necesitate”, a explicat Adrian Chesnoiu.

El a mai precizat că România nu importă grâu.

“Nu importăm grâu, sunt anumite sortimente de grâu care se importă, dar sunt în cantităţi limitate. România într-un an bun produce peste 11 milioane de tone de grâu, iar consumul intern este undeva la 4,3 milioane”, a mai declarat ministrul Agriculturii