Ce spune ministrul Transporturilor despre inaugurarea a 180 de kilometri de autostradă, în 2019: „Estimarea este un pic greşită“

„Domnul director Neaga este într-o evaluare, aţi văzut că ieri am fost pe autostrăzi, o să mă duc şi weekend-ul acesta şi săptămâna viitoare pe tronsoane de autostrăzi pe care se lucresză, după care voi veni cu propriile mele concluzii vis-a-vis de kilometrii care vor fi deschişi şi vis-a-vis de activitatea domnului director Neaga”, a declarat, vineri, Răzvan Cuc, potrivit News.ro.





El a spus că discută foarte des cu premierul subiectul infrastructură.





„La sfârşitul lunii iunie am spus că voi spune exact care este situaţia, pentru că ştiţi că domnul Neaga a avansat un număr de 180 de kilometri, eu îl susţin şi l-am susţinut tot timpul să facă aceşti kilometri, dar trecând ieri pe şantiere pe care dânsul şi-a asumat că le va deschide, am constatat că estimarea este un pic greşită şi că trebuie să luăm nişte măsuri radicale vis-a-vis de aceşti constructori neserioşi”, a afirmat Cuc.





Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, luni seara, la TVR, că va vorbi cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pentru a vedea cât de important este directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, pentru proiectele următoare, spunând că ar fi mai bine ca angajaţii CNAIR să meargă pe şantierul fiecărei investiţii şi să supravegheze lucrările de acolo.





Dăncilă a spus, luni, în emisiunea de la postul public de televiziune, că vrea să înfiinţeze un departament al proiectelor de infrastructură, sub coordonarea sa.

„Aici va trebui să luăm nişte măsuri, nişte măsuri foarte stricte şi acum am această posibilitate să iau aceste măsuri. În primul rând vreau să fac un Departament al infrastructurii, al proiectelor de infrastructură, sub coordonarea primului ministru, în care săptămânal să văd progresele făcute pe fiecare obiectiv în parte. Pentru că eu am spus şi am spus şi ministrului Cuc: sunt atâţi angajaţi la CNAIR. Eu cred că dacă ar merge pe fiecare investiţie, pe fiecare drum şi ar sta acolo 20-30 cu o foaie de parcurs, ce se execută zilnic, am avea mai multe şanse decât dacă stăm în birou şi vrem să coordonăm de acolo. Mai mult, firmele care nu se încadrează în termene trebuie să plece”, a spus premierul.





