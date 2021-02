Ce spune ministrul Mediului despre taxa auto: Putem vorbi despre o taxă de poluare

„Obiectivul nostru este să completăm lista de programe începând 2021, să folosim Programul Naţional de Relansare şi Rezilienţă pentru a venit în sprijinul cetăţenilor şi UAT cu alte programe, nu vom renunţa la niciun program care a fost derulat de Ministerul Mediului şi facem tot posibilul să majorăm bugetele sau cel puţin să asigurăm bugetul pe 2020 pe fiecare program”, a declarat ministrul Medului, miercuri.

Barna Tanczos a adăugat că ar putea fi introdusă o taxă potrivit căreia poluatorul plăteşte acolo unde există poluare.

„Putem vorbi despre o taxă de poluare, putem vorbi despre o formă de taxă care este aplicabilă în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, o formă prin care poluatorul plăteşte acolo unde există poluare. Şi această dezbatere publică cred că trebuie să aibă loc în cursul anului 2021. Am avut o primă discuţie cu dealerii şi producătorii auto, dar nu despre taxa auto, ci despre programele de susţinere a înlocuirii parcului auto. După aprobarea bugetului şi după finalizarea discuţiilor pe baza Programului de Rezilienţă şi Relansare, vom lansa dezbateri publice, atât cu autorităţile publice locale unde avem infrigement pe poluarea aerului, despre soluţiile care sunt propuse de UAT-uri, cât şi cu cetăţenii, dealerii auto şi producătorii auto pentru a vedea în ce măsură România trebuie să se alinieze în rândul statelor care aplică diverse forme de taxare a poluării sau trebuie să rămânem în grupul celor 3-4 state membreale UE care nu aplică nicio formă de taxare a poluării aerului”, a mai declarat Barna Tanczos.

Întrebat dacă personal este de acord cu introducerea unei taxe auto, Barna Tanczos a explicat că acest lucru nu este decis de ministru.

„În niciun caz nu poate decide ministrul Mediului dacă aplicăm sau nu o taxă. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimii zece ani, când deciziile au fost luate pe grabă, au fost luate fără o dezbatere publică şi fără a analiza situaţia juridică a acestor decizii şi am ajuns la procese pierdute la Curtea Europeană de Justiţie. În niciun caz nu ministrul Mediului nu decide, de aceea am lansat ideea de a avea o dezbatere publică cu decidenţii pe plan local şi naţional”, a declarat ministrul Mediului.

Potrivit lui Barna Tanczos aceste dezbateri despre taxa de poluare ar putea începe în luna aprilie a acestui an.