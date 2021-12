Cătălin Urtoi: România nu va avea capacitate financiară să facă până în 2030 autostrada Iaşi-Târgu Mureş, dar şi autostrada Bacău-Braşov

Mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile din Moldova s-au întâlnit, miercuri după-amiază, cu ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu şi cu liderul PSD Marcel Ciolacu, pentru a le transmite că proiectul autostrăzii A8 (Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş) se află în pericol, întrucât a fost retrogradat în planul de priorităţi al Guvernului.

"După citirea acestor sume, eu am intervenit şi am propus domnului ministru al Transporturilor să nu se mai împartă banii politic, câte puţin pentru fiecare proiect şi fără să se finalizeze acel proiect. Suntem prea săraci ca să împrăştiem astfel banii! România nu va avea capacitate financiară ca să facă până în 2030 A8 şi A13, iar din ambiţia unora, ambiţie care nu ţine cont de logica economică, riscăm sa ne trezim în 2030 cu două autostrăzi începute şi neterminate! Am propus ca banii să fie direcţionaţi spre una singură, cea mai avansată, iar Guvernul României să se mobilizeze şi s-o termine până în 2030”, a susţinut Cătălin Urtoi, vicepreşedinte al asociaţiei ”Împreună pentru A8”.