Casa Verde Fotovoltaice - 2 ani de promisiuni deşarte: Statul nu a plătit niciun leu celor admişi în program

Acesta este principalul motiv pentru care montajul sistemelor fotovoltaice este oprit de către cei mai mulţi dintre instalatori. Nici cei care au fost respinşi în program - aproape 50% din aplicanţi - nu primesc a doua şansă pentru a deveni prosumatori, aşa cum promisese AFM.

Peste 13.000 de cetăţeni ar trebui să primească finanţare din partea AFM pentru a-şi monta un sistem fotovoltaic şi a deveni prosumatori, adică cetăţeni care îşi produc singuri şi curat energia. Conform ghidului de finanţare, montajul se face doar de instalatori validaţi de AFM, aceste firme acoperind cheltuielile (90% din proiect, în limita sumei de 20.000 lei, pentru un sistem de minim 3 kW) până la decontarea lor de către AFM.

Montajele au început în luna august, iar primele cereri de decontare pentru aceste lucrări au fost depuse de instalatori la AFM la mijlocul lunii septembrie. Conform declaraţiilor instalatorilor contactaţi de Greenpeace, AFM nu a decontat nicio lucrare. Acest lucru creează probleme financiare instalatorilor, care se tem să continue instalările. Termenul dat de AFM pentru implementarea proiectelor este de 8 luni de la data semnării contractului de finanţare nerambursabilă, o parte din această perioadă neputând fi utilizată pentru montaje din cauza posibilelor condiţii neprielnice aduse de sezonul rece.

„Semnalăm acest nou blocaj al programului AFM pentru că vrem ca declaraţiile autorităţilor legate de sprijinirea energiei regenerabile să nu rămână doar vorbe. Zeci de mii de români şi-au arătat deja interesul pentru a-şi produce energia mai curat, cu impact scăzut asupra climei şi mediului.

Iată însă că o instituţie care ar trebui să finanţeze proiectele de mediu din România nu-şi face treaba, sabotând de doi ani stimularea financiară a prosumatorilor.” a declarat Marian Mândru, coordonator de campanii la Greenpeace România şi administrator al comunităţii online Protecţia Prosumatorului.

Săptămâna trecută, Greenpeace a solicitat printr-o adresă oficială informaţii referitoare la implementarea programului Casa Verde Fotovoltaice. AFM nu a remis deocamdată un răspuns.

Declaraţiile unor instalatori contactaţi de Greenpeace

Ionuţ Chiriac, Sun Power Center, instalator înscris în programul AFM, Iaşi

„Sunt instalatorul care a depus primul dosar de decontare la AFM, pe 15 septembrie. Neoficial, reprezentanţi ai instituţiei mi-au spus că în maxim trei săptămâni vom primii banii. A trecut o lună şi jumătate deja.

Până acum, am făcut 7 instalări din 60 de dosare aprobate. Din cele 137 de aplicaţii pe care le-am depus, foarte multe au fost respinse. Acum nu mai montez pentru a nu intra în blocaj financiar. Nu am încasat decât contribuţia proprie de la clienţi, adică 10% din investiţie, pentru clienţii cărora le-am montat fotovoltaice. Montajele se fac pe banii firmei, nu avem resurse să continuăm.”

Dan Tudose, e-acumulatori, instalator înscris în programul AFM, Bucureşti

„Avem 55 de contracte validate, am avut mai multe aplicaţii depuse, însă 80% dintre ele au fost respinse de AFM, din cauza nerespectării de către instituţie a comunicatului de presă din noiembrie 2019.

O să montăm jumătate dintre sisteme anul acesta şi jumătate anul viitor, până în luna mai 2021, când expiră perioada de graţie de 8 luni impusă de ghidul de finanţare.

Montăm în etape pentru că aşteptăm onorarea decontărilor de către AFM. Sperăm să nu întâmpinăm blocaje financiare din cauza termenelor neclare de plata din contract. Nu am perceput niciun fel avans de la clienţi până acum, în schimb la sistemele fotovoltaice pe care urmează sa le instalam, plătim deja TVA şi impozitele aferente. Dacă AFM nu stabileşte urgent date clare de decontare (30-60 de zile), vom fi în mare, mare dificultate.”

Nicolae Popescu, EEtim, instalator înscris în programul AFM, Timişoara

„Nu există o metodologie clară pentru decontare, cu termene clar stabilite. Pentru cele câteva sisteme pe care le-am montat, am făcut facturi şi am plătit deja TVA. În septembrie am depus primul dosar, nu ştiu care e stadiul lui nici acum. Mi se spune că dosarul e în evaluare, dar nu ştim până când. Aş mai avea cateva zeci de instalaţii de montat, până când nu văd un dosar aprobat şi primesc primii bani din decont, nu pot să mai continui montajul. Ar trebui să finalizez montajele în martie 2021, însă îmi e teamă să mai instalez acum.”

AFM a „uitat” şi să relanseze programul Casa Verde Fotovoltaice, îmbunătăţit, în octombrie

Nici a doua sesiune de înscriere nu a fost lansată în luna octombrie, aşa cum declaraseră în luna august reprezentanţii AFM. În 2020, aproape jumătate dintre cei 26.000 de cetăţeni care au aplicat pentru programul Casa Verde Fotovoltaice au fost respinşi, cei mai mulţi pe motivul „documentelor expirate”, tocmai din vina amânărilor generate de AFM şi a comunicării defectuoase a instituţiei.

Drept consolare, AFM i-a invitat în repetate rânduri pe aplicanţii respinşi în prima rundă - inclusiv prin intermediul mass-media - să se reînscrie la o nouă ediţie a programului în toamna acestui an. Promisiunile nu s-au concretizat.

Context: Casa Verde Fotovoltaice este un program de finanţare prin care, în teorie, Administraţia Fondului pentru Mediu îşi propune creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Indicatorul de performanţă al programului îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului.

Pentru a combate schimbările climatice, Uniunea Europeană intenţionează să crească ţinta pentru reducerea gazelor cu efect de seră pentru 2030 de la 40% la o valoare mult mai ambiţioasă ce se negociază în prezent (55%-60%). România riscă să rateze aceste ţinte asumate, chiar dacă primeşte sprijin financiar european pentru a produce mai multă energie verde.