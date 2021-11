Avantajele şi dezavantajele taxei pe lux, explicate de economistul Mircea Coşea. Ce state şi cum o aplică

„În 1640 colonia Massachusetts a impozitat toate formele de patrimoniu: bunurile imobiliare, ca şi toate celelalte forme de bogăţie: de la active financiare (acţiuni, obligaţiuni, împrumuturi etc.) la animale, stocuri de bunuri, nave şi bijuterii. În epoca modernă, mai ales după 1970, problema unui impozit pe avere/lux a apărut cu insistenţă în dezbaterile organizate în unele universităţi din Statele Unite de susţinători ai necesităţii reanalizării şi revalorificării doctrinei marxiste. (vezi: Cohen. G.A : ”Labour and Freedom. Themes from Marx” Oxford Clarendom Press 1988; Tarrif Fabien: ”La marxisme analitique, un oxymore?” CERAS-OMI.2002). Dezbateri asemănătoare au avut loc şi în Franţa. (vezi: Althusser. L.: ”Lire le Capital” La Decouverte 1996)”, a explicat Mircea Coşea într-un articol publicat în Curierul Naţional