Asociaţia pentru pensii private a încheiat un parteneriat cu Envisia

APAPR este organizaţia profesională, neguvernamentală, apolitică şi independentă care reuneşte toţi admnistratorii de fonduri de pensii private din România - atât cele obligatorii (Pilonul II), cât şi facultative (Pilonul III) -, precum şi băncile depozitare, având ca obiective principale:

protejarea intereselor membrilor săi, respectarea standardelor profesionale şi păstrarea unor raporturi de concurenţă loială; îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul pensiilor private şi pieţelor financiare; informarea, educaţia şi cooperarea în domeniul pensiilor private. Principiile de bază ale asociaţiei sunt: etica profesională; prevenirea utilizării ilicite de către membrii Asociaţiei a informaţiilor confidenţiale sau privilegiate; transparenţa

(atât în operaţiunile de piaţă cât şi în activităţile interne); egalitatea membrilor; unitatea de interese a membrilor; promovarea intereselor membrilor Asociaţiei şi ale participanţilor la fondurile de pensii private; evitarea oricăror conflicte de interese.

ENVISIA – boards of elite - este prima şcoală de business din România şi din Europa Centrală şi de Est dedicată membrilor consiliilor de administraţie, top managementului executiv (CEO, CFO, COO, CIO, CRO, etc), precum şi specialiştilor cu înaltă expertiză care vizează aceste poziţii. ENVISIA oferă programe de certificare şi de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor de conducere, servicii de mentoring şi evaluare.

O premieră europeană o reprezintă dezvoltarea programului “Board Practice and Directorship”, în parteneriat cu Henley Businees School UK (şcoală de business cu triplă acreditare, în Europa şi SUA: AMBA, EQUIS, AACSB). De asemenea, o premieră naţională o reprezintă lansarea de către ENVISIA în parteneriat cu BVB – Bursa de Valori Bucureşti a programului “Guvernanţa Corporativă care Creează Valoare”. ENVISIA este partener educaţional al unor prestigioase asociaţii profesionale: CISI – Chartered Institute for Securities and Investment UK, IASE – International Association for Sustainable Economy, AAFBR – Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România, ARIR – Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România, ACI România – Asociaţia Pieţelor Financiare,

ATR – Asociaţia Trezorierilor din România, AAF – Asociaţia Administratorilor de Fonduri, ACJSFB – Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financia-Bancar etc. Principalul obiectiv al ENVISIA îl reprezintă evoluţia profesională şi personală a elitelor, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri care să genereze progress economic şi social pe termen lung.

Radu Crăciun, Preşedinte APAPR, declară: “Fondurile de pensii private, in calitatea lor de actionari importanti ai companiilor romanesti, au un interes major in crearea unui cadru educational profesionist, care sa

tinteasca explicit imbunatatirea guvernantei corporative, orice demersuri in acest sens bucurandu-se de sprijinul APAPR”.

Gabriela Hârţescu, Decan, ENVISIA – Boards of Elite, declară: “Un cadru solid de guvernanţă corporativă este esenţial pentru realizarea obiectivelor economice şi sociale pe termen lung şi, în contextul actual, asigură infrastructura necesară de rezistenţă la crize şi la şocuri. Etica şi conduita profesională sunt valori ale căror valenţe au fost redescoperite şi revalorizate în contextul crizelor sanitară şi economică cu care ne confruntăm deja de cca 2 ani. Aceste valori se educă şi tonul vine de la leadership. Având obiective comune, promovând educaţia ca un factor de progres, ENVISIA şi APAPR îşi unesc forţele şi expertiza într-un parteneriat educaţional care susţine promovarea celor mai bune practici în domeniul guvernanţei corporative şi contribuie la dezvoltarea profesională continuă a specialiştilor care activează în domeniul pensiilor private şi pe pieţele

financiare.

Pentru Europa Centrală şi de Est, ENVISIA reprezintă o platformă unică de dezvoltare profesională şi personală a elitelor, beneficiind de parteneriate de prestigiu cu universităţi de top şi asociaţii profesionale importante din ţară şi din străinătate.“