Angajaţii români, cei mai stresaţi şi temători din Europa Centrală şi de Est. Motivele pentru care ar pleca din ţară

Sondajul realizat de Undelucram.ro, comunitate online care oferă recenzii despre angajatori, informaţii salariale sau mediul de lucru din companii, s-a desfăşurat în noiembrie şi decembrie 2020. Pentru acest sondaj au răspuns 1.323 de companii şi 8.713 angajaţi din România, Grecia, Ungaria şi Cehia - ţări în care Undelucram are platforme locale.

Starea de bine şi employer brandingul - priorităţile HR-ilor români

În ceea ce priveşte companiile, priorităţile specialiştilor HR din România sunt starea de bine a angajaţilor într-o „normalitate nouă” (38,2%), urmate de employer branding (35%), managementul schimbării şi al crizei (23%), recrutare şi retenţie (20%). Deşi starea de bine a angajaţilor este pe primul loc în România, acest indicator este mult în spate comparativ cu alte ţări din regiune. În Cehia, 67,5% dintre companii pun acest element pe primul loc, în Ungaria 62%, iar în Grecia 58,2%.

Respondenţii din România, 583 de specialişti HR - provin mai ales din domenii precum IT, comerţ/retail, financiar-bancar, servicii de externalizare, telecomunicaţii. Pe de altă parte, cei din Grecia (202 specialişti HR) lucrează mai ales în comerţ/retail, HoReCa, telecomunicaţii şi outsourcing. Respondenţii din Ungaria (327) lucrează în comerţ/retail, IT, producţie industrială, financiar-bancar, iar răspunsurile din Cehia sunt ale unor specialişti HR (211) care activează în IT, transport&logistică, comerţ/retail, telecomunicaţii, financiar-bancar.

De asemenea, 72% dintre specialiştii HR din România afirmă că principala provocare pe care au avut-o în ultimul an a fost gestionarea stării emoţionale a angajaţilor. Aceeaşi provocare a fost pe primul loc şi în Grecia şi Ungaria, cu procente de 83%, respectiv 74%. În schimb, în Cehia, cel mai important pentru companii a fost managementul crizei (63% dintre respondenţi), gestionarea stării emoţionale a angajaţilor fiind pe locul al doilea (46% dintre companii).

Extreme: Companiile din Romania gestionează „excepţional”, dar şi „slab” crizele

În legătură cu gestionarea situaţiilor de criză, majoritatea angajaţilor din regiune consideră că angajatorii lor pot gestiona cu bine o criză. Procentul este însă de 80% în Cehia, dar de 46% în România. Pe de altă parte, în privinţa acestui indicator companiile din România se află la extreme în opinia angajaţilor. Astfel, 6% dintre angajaţii din România consideră că angajatorii din ţara noastră gestionează „excepţional” crizele. În schimb, procentele sunt sub 0,5% în Grecia şi Ungaria şi de 1,8% în Cehia. Pe de altă parte, 35% dintre angajaţi consideră că firmele din România gestionează „slab” situaţiile de criză, în timp ce procentul este de 31,5% în Grecia, 18% în Ungaria şi 11% în Cehia.

Cei mai stresaţi şi temători, dar mai puţin de 10% au luat în calcul psihologul

În ceea ce priveşte stările emoţionale ale angajaţilor, românii şi grecii par să fi fost printre cei mai afectaţi de pandemie. Astfel, 40% dintre angajaţii români afirmă că starea emoţională le-a fost afectată mult şi foarte mult de pandemie, în timp ce în cazul grecilor procentul este de 48%. La polul opus, 30% dintre angajaţii unguri şi 18% dintre cehi au fost afectaţi emoţional.

Studiul arată că românii şi grecii au fost în 2020 cei mai stresaţi din regiune (20%, respectiv 18%), dar şi cei mai temători (48%, respectiv 38%). Pe de altă parte, cehii s-au confruntat mai ales cu stări de anxietate (48%), iar ungurii cu depresia (8%). Cei mai nervoşi în pandemie au fost angajaţii din Grecia (38%).

Cu toate că afirmă că au fost afectaţi de pandemie şi sunt cei mai stresaţi şi temători, angajaţii români sunt pe ultimul loc în ceea ce priveşte serviciile de psihoterapie. În jur de 57,5% dintre angajaţii români spun că nu s-au gândit să apeleze la un psihoterapeut anul trecut, iar 34% s-au gândit foarte puţin. Astfel, în pandemie, doar 4% din angajaţii români au apelat la un psiholog. Procentul este 6% în Grecia, de 14% în Ungaria şi de 34,2% în Cehia.

„Acest sondaj ne arată efectele pandemiei asupra stării emoţionale a angajaţilor din România, dar şi din regiune. Observăm că starea de bine a angajaţilor într-o «normalitate nouă» este prioritară pentru companii, ceea ce ne bucură, însă recent evidenţiam că bugetelor pentru well-being au fost primele reduse în criză. De asemenea, prioritizarea stării de well-being este aproape la jumătate faţă de alte ţări din zonă. Acest lucru se datorează şi faptului că în ţările mai dezvoltate din regiune exista o tradiţie în acest sens - se investeşte în programe de well-being de aproximativ 10-15 ani, în timp ce în România acest trend a apărut în ultimii cinci-şase ani. Totodată, angajaţii români spun că sunt foarte stresaţi şi temători, dar nu apelează la terapie. Le recomandăm specialiştilor HR să le fie cât mai aproape angajaţilor atât prin discuţii individuale, dar şi prin programe de echipă”, afirmă Costin Tudor, fondator şi CEO Undelucram.ro.

Salarii mai mari, sănătate şi educaţie - motivele pentru care ar vrea românii să plece din ţară

În ceea ce priveşte plecarea în străinătate, ungurii sunt cei mai dornici să se mute într-o altă ţară după ce criza sanitară şi de pe piaţa muncii se va termina. 72% dintre angajaţii unguri spun că şi-ar dori să se mute într-o altă ţară, aceştia fiind urmaţi de români (28%), cehi (26%) şi greci (10%).

În jur de 80% dintre angajaţii români care vor să se mute se gândesc la acest lucru pentru salarii mai bune, acesta fiind şi cel mai mare procent înregistrat pentru un motiv de plecare (dintre toate statele studiate). De asemenea, românii vor să plece în altă ţară pentru un sistem sanitar mai dezvoltat (78%), dar şi pentru un sistem de educaţie mai bun (70%). Ungurii, cetăţenii care sunt cei mai dornici să plece din propria ţară, vor să facă acest pas pentru oportunităţi şi servicii medicale mai bune - ambele aspecte înregistrează 63% dintre voturi. Cehii s-ar muta în special pentru o mai bună calitate a vieţii, iar grecii pentru salarii mai mari.