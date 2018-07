ANALIZĂ Tu cu ce agenţie de turism mergi în vacanţă? Cum să te protejezi de turoperatori cu risc de faliment

Atunci când vă cumpăraţi bilete pentru vacanţă, fie că e vorba de concediul de vară sau doar de un city break, informaţi-vă cu mare atenţie despre firma de turism cu care semnaţi contractul. A verifica dacă firma respectivă prezintă risc de intrare în insolvenţă sau chiar direct în faliment constituie o primă măsură de asigurare a vacanţei pe care o aşteptaţi cu nerăbdare şi pe care urmează să o plătiţi.

Potrivit unei analize KeysFin, 408 agenţii de turism şi turoperatori şi-au închis porţile în 2016 şi 2017, iar cazul recent al firmei Terra Tourism e un prim semnal de alarmă în 2018.

,,Cele mai multe companii care şi-au închis porţile prezentau o vulnerabilitate financiară ridicată. În cele mai multe cazuri, planurile de business nu au ţinut cont de realităţile pieţei, de dinamica încasărilor şi obligaţiile de plată. Astfel că, supraestimându-şi business-ul, mulţi au intrat în blocaj financiar”, au explicat analiştii de la KeysFin.

,,Sezonalitatea joacă un rol semnificativ în dinamica financiară a agenţiilor. Cum multe dintre ele nu beneficiază de resursele financiare care să le permită să reziste provocărilor economice, creditarea, de exemplu, fiind încă la un nivel extrem de redus în acest sector, cele mai multe reuşesc cu greu să reziste concurenţei acerbe făcute de marii jucători din piaţă”, au mai spus aceştia.

„La nivel de ansamblu, turismul românesc este pe un trend pozitiv. Profitabilitatea sectorului este estimată să ajungă în acest an la peste 200 milioane de lei, un nivel dublu faţă de acum şapte ani”, spun analiştii de la KeysFin. Unele dintre cheltuieli au evoluat semnificativ, cum sunt cheltuielile cu personalul care au crescut cu aproximativ 50% in ultimii cinci ani, însă această creştere s-a reflectat pozitiv în rezultatul net – acesta a avansat de la 21,3 milioane lei în 2012 la 163,2 milioane lei, valoarea estimată pentru 2017.

Analiza KeysFin arată că cea mai profitabilă firmă în 2016 a fost Charter Broker SRL, care a raportat un profit net de 6,38 milioane de lei, urmată de Business Travel Turism SRL (5,68 milioane de lei), Happy Tour SRL (5,61 milioane de lei), Touring EuropaBus Romania SRL (4,87 milioane de lei) şi Prestige Tours International SRL (4,59 milioane de lei). În top 10 cele mai profitabile firme din turism s-au mai clasat Travel Time D&R SRL, Christian 76 Tour SRL, Creative Eye SRL, Masiro Travel SRL şi Paralela 45 Turism SRL.

Paşi pentru vacanţe mai sigure?

În urma falimentelor agenţiilor de turism din ultimii ani, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a iniţiat un proiect de act normativ prin care propunea înfiinţarea unui Fond Naţional de Garantare a Pachetelor de Servicii Turistice. Acesta ar fi urmat să acopere sumele necesare pentru despăgubirea turiştilor în cazul în care agenţiile de turism de la care au contractat servicii ajung în imposibilitatea de a-şi onora serviciile, în urma insolvenţei sau a falimentului.

Iniţiativa nu s-a concretizat însă, cel puţin până în prezent, după cum nu s-a transpus în legislaţia naţională nici Directiva Europeană 2302/2015, care garantează pachetele de servicii turistice achiziţionate de persoanele fizice, obligatorie începând cu data de 1 iulie 2018 în toate statele UE.

Perspective pentru turismul românesc

Lărgind perspectiva atât din punct de vedere geografic, cât şi a definiţiei sectorului, obţinem o imagine mai clară a impactului turismului asupra economiei. World Travel & Tourism Council (WTTC) măsoară anual acest impact în 185 de ţări, analizând atât agenţiile de turism şi turoperatorii, cât şi hotelurile, liniile aeriene, aeroporturile, serviciile de agreement şi recreere din turism.

Astfel, raportul din 2018 al acestei organizaţii plasează România pe locul 66 în lume din punctul de vedere al valorii contribuţiei directe absolute a turismului la PIB (3 miliarde de dolari), la mare distanţă faţă de media Uniunii Europene (23,8 miliarde de dolari) sau media globală (21.5 miliarde de dolari).

Privind însă acest indicator din punctul de vedere al ponderii sale în PIB (1,4%), diferenţele se atenuează semnificativ atingând aproape jumătate din media Uniunii Europene (3,9%), respectiv media globală (3,1%).

Deşi creşterea reală estimată pentru 2018 a contribuţiei directe a turismului la PIB este de 4,6%, perspectivele pe termen lung (2018-2028) sunt mai puţin optimiste, creşterea medie anuală prognozată pentru acest indicator fiind doar de 2,1% (faţă de media UE de 2,3% şi media globală de 3,8%), plasând astfel România pe locul 178 în lume. În acest sens, sunt necesare măsuri de susţinere şi continuarea investiţiilor în acest sector.

Studiul KeysFin are la bază datele raportate oficial în 2016 de toate cele 3.276 companii înregistrate la Ministerul Finanţelor cu următoarele coduri CAEN: 7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi 7912 - Activităţi ale turoperatorilor. În plus, studiul include estimări ale specialiştilor KeysFin pentru principalii indicatori în 2017, datele oficiale nefiind încă în totalitate disponibile pentru acest an.