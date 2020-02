Amenzi pentru cei care nu-şi asigură locuinţele împotriva dezastrelor

Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare - Reasigurare (PRBAR) din România a făcut o serie de propuneri privind modificările aduse Legii nr.260/2008 care reglementează asigurările obligatorii de locuinţe din România.

Proiectul a fost înregistrat în decembrie la Senat de către PSD-iştii Liviu Marian Pop şi Şimon Gheorghe, documentele fiind trimise marţi Guvernului, Consiliului Economic şi Social şi Consiliului Legislativ pentru avizele şi punctele de vedere necesare.

Faţă de acest proiect, PRBAR a identificat următoarele puncte de interes pentru piaţa de brokeraj şi pentru consumatorul final , care propun, printre altele, şi aplicarea unor amenzi/penalităţi faţă de cei care nu îşi asigură locuinţele.

Astfel, legat de „introducerea celui de-al patrulea risc (furtună)”, brokerii consideră că va creşte gradul de interes al proprietarilor de locuinţe deoarece suplimentează riscurile acoperite.

„Gestionarea daunelor pentru acest risc va constitui un mare efort logistic si financiar, indepartand PAID de la scopul pentru care a fost creata, si anume acela de a oferi protecţie la riscuri cu adevărat catastrofice, asa cum exprima si denumirea companiei: Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor”, se arată în opinia brokerilor, ataşată proiectului depus la Senat.

Legat de „abrogarea articolelor care stabilesc sancţionarea în lipsa poliţei PAD”, brokerii atrag atenţia că „o lege care nu presupune penalităţi pentru cei care nu se conformează, nu isi poate atinge obiectivele si nu poate fi luata in serios de către proprietari/asiguraţi, aspect care va genera scăderea gradului de cuprindere in asigurare şi aşa mult sub aşteptările unei legi cu impact social”.

Pe de altă parte, brokerii susţin că există prevederi de natură a genera complicaţii în sistemele de emitere, gestiune şi control dezvoltate de asigurători si de brokeri:

- Coasigurarea - Definiţia nu este în concordanţă cu legislaţia actuală (Codul Civil), nici cu practicile internaţionale, si nu aduce un plus de valoare pentru asiguraţi.

Introducerea posibilităţii încheierii poliţei PAD pe o perioada mai mare de 12 luni este benefică pentru alinierea la necesităţile finanţatorilor (bănci, societăţi de leasing, etc.) cu condiţia ca perioada de asigurare să fie multiplu de 12 luni, pentru suprapunere temporala cu poliţele facultative emise pentru aceleaşi imobile asigurate.

- Nu in ultimul rând, pentru poliţele PAD se impune o simplificare a formularisticii si procedurilor prealabile cerute de legea distribuţiei de asigurări, nemaifiind necesare DNT, PID, si transmiterea in prealabil a condiţiilor de asigurare complete, deoarece acestea sunt date de Lege.

„Apreciem realist ca simplificarea distribuţiei ar genera categoric un efort si un sprijin din partea brokerilor pentru creşterea gradului de cuprindere in asigurare, precum si un răspuns pozitiv din partea asiguraţilor prin accesarea unei polite simple, clare si ieftine”, se arată în opinie.