Alexandru Nazare a preluat mandatul la Finanţe. Cîţu: O decizie privind amânarea ratelor, după discuţii cu sistemul bancar

„Am predat astăzi mandatul unui profesionist. Sunt sigur că va continua ce am început în acest an, în special proiecte de digitalizare a ANAF şi a Ministerului de Finanţe. Sunt multe de făcut, sper ca anul acesta să introducem e-facturare, asta înseamnă venituri la buget de aproape două puncte procentuale, cam 20 miliarde lei în plus pentru anul viitor. Amândoi am vorbit despre buget. Urmează bugetul şi am lucrat puţin şi pe execuţia pe care o avem şi mai ales pe proiectele de investiţii care au fost bugetate anul acesta şi care unele dintre ele au fost bugetate doar să fie acolo şi altele au fost şi executate. Fiecare ministru va avea obiective clare care vor fi monitorizate trimestrial”, a spus joi premierul Florin Cîţu, la preluarea mandatului de ministru al Finanţelor de către Alexandru Nazare.

Întrebat dacă a analizat şi stadiul încasărilor la buget, premierul a afirmat că săptămâna viitoare ministrul de Finanţe va prezenta execuţia bugetară pe 11 luni.

Despre amânarea ratelor la bănci, Cîţu a spus că va exista o întâlnire cu sistemul financiar-bancar şi se va lua o decizie în acest sens.

La rândul său, noul ministru de la Finanţe, Alexandru Nazare, a afirmat că a avut joi discuţii cu toţi directorii din minister, cu care a vorbit despre buget.

„Am avut astăzi discuţii cu toţi directorii din minister. Am discutat despre buget, am discutat despre execuţie. Ne interesează în special execuţia pe marile proiecte de investiţii, proiecte din fonduri europene majore care trebuie să se deruleze în cel mai bun mod şi pentru aceasta ne propunem să facem o monitorizare foarte strictă a lor, atât lunar cât şi trimestrial, astfel încât să avem proiectele într-o derulare foarte bună. Şi transmitem un semnal pe această cale ministerelor care gestionează proiecte majore din fonduri europene, asftel încât să-şi facă din timp o analiză, care sunt acele proiecte, cum funcţionează, care este stadiul, care este execuţia pentru aceste proiecte şi să se deruleze cât mai bine. Aceste discuţii le vom continua şi în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare", a spus Alexandru Nazare.