Înstrăinarea Romexpo către CCIR: Statul ar plăti despăgubiri de 300 de milioane de euro. „Mingea” e la Iohannis

Proiectul a fost trimis spre promulgare, după ce Curtea Constituţională (CCR) a respins miercuri, ca neîntemeiată, sesizarea USR şi UDMR asupra legii prin care o suprafaţă de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.

Puţin ştiut este însă că Guvernul a avertizat încă din vara trecută un aviz negativ pentru proiect, argumentând în cuprinsul celor 24 de pagini de ce nu este în regulă înstrăinarea.

Nu este vorba doar de un teren de 300 milioane euro dat gratuit unei entităţti private, în plină criză, ci mai mult, proiectul de lege va obliga statul la plata unor despăgubiri în valoare de încă 300 milioane euro.

Faptul ca statul va trebui să plătească despăgubiri e consemnat în nota Guvernului Orban emisă încă din vara trecută, la pag 6 - ,,Nu în ultimul rând, atragem atenţia asupra faptului că pentru terenurile care fac obiectul iniţiativei legislative, statul va plăti despăgubiri de peste 300 de milioane de euro”.

Despăgubirile respective se referă la cererile de retrocedare făcute de mai multe entităţi pentru terenul Romexpo.

Dacă terenul s-ar scoate la vânzare prin licitaţie, statul ar putea câştiga 300 mil euro.

În plus, aşa cum am mai scris, dezvoltatorul NEPI ar fi făcut o ofertă pentru acest teren, exprimându-şi încrederea în beneficiile acestui proiect pentru România, care are puterea de a dezvolta zona şi de a susţine economia locală, şi este oricând pregătită să îl dezvolte pe măsura anvergurii sale.

Totusi, proiectul a fost votat de Parlament şi declarat constituţional de CCR şi în prezent se află la preşedintele României spre promulgare.