9.800 de fermieri au cerut despăgubiri pentru 200.000 de hectare afectate de secetă

"La sfârşitul lunii august, Guvernul României a aprobat ordonanţele de urgenţă privind instituirea a patru noi scheme de ajutor şi deja din data de 3 septembrie am demarat primirea cererilor de plată pentru aceste scheme la nivelul centrelor locale, cele 265, respectiv 42 de centre judeţene. Şi aici dacă mă refer la schema de ajutor acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturile agricole în toamna anului 2019 afectate de secetă, repet şi eu, ultima zi de depunere a acestor cereri este 15 septembrie, iar o altă schemă de plată este ajutor susţinut pentru crescătorii de bovine, în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19, la fel, termenul de depunere este 29 septembrie", a declarat Adrian Pintea.

El a menţionat că şi pentru schemele de ajutor pentru crescătorii din sectorul avicol şi pentru crescătorii din sectorul suine termenul este 29 septembrie.

Adrian Pintea a afirmat că până în data de 7 septembrie au fost depuse pentru secetă 9.814 cereri, pentru o suprafaţă de 200.000 de hectare. Pentru bovine au fost depuse 5 cereri, pentru suine 6 cereri, iar pentru păsări 4 cereri.

"La secetă estimăm undeva potenţiali beneficiari în jur la 30.000, la bovine 950 - 960 de beneficiari, la păsări şi la suine undeva în jur la 250 - 260 de beneficiari. Cu siguranţă toţi vor avea timp să îşi depună aceste cereri şi rugămintea este să se prezinte la centrele locale, respectiv centrele judeţene", a menţionat Adrian Pintea.

El a declarat că alocarea financiară aferentă României privind plăţile directe acordate fermierilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru campania 2020 a fost de 1,943 miliarde de euro, iar până în prezent APIA a autorizat doar din plăţile directe 1,890 de miliarde de euro, la care se adaugă plăţile din FEGA pentru măsurile de piaţă, comerţ exterior, promovarea produselor agricole, plăţile din Fondul European de Dezvoltare Rurală şi plăţile din bugetul naţional.

"Astfel că, per total, în campania 2019 APIA a autorizat la plată, spun eu, o sumă record de peste 2,93 de miliarde de euro, rata de absorbţie a fondurilor fiind în acest an de 99% în, aşa cum ştim cu toţii, un an atipic, marcat de evenimente fără precedent pe care le cunoaştem cu toţii, respectiv pandemia de coronavirus, condiţiile meteorologice nefavorabile şi aşa mai departe", a spus Adrian Pintea.