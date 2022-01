4% din acţiunile Petrom, vândute de Fondul Proprietatea pentru 978 de milioane de lei

2.275.000.000 actiuni ordinare detinute in OMV Petrom S.A. au fost plasate investitorilor ca urmare a finalizarii ofertei de plasament privat accelerat demarate in 19 ianuarie 2022

Veniturile brute rezultate din Tranzactie se ridica la 978.250.000 RON si vor fi utilizate pentru implementarea Mecanismului de Control al Discount-ului Fondului, prin finantarea programului de rascumparare, astfel cum a fost aprobat de actionarii Fondului, si plata potentialelor dividende catre actionarii Fondului, in absenta unor conditii sau circumstante exceptionale de piata si sub rezerva oricaror restrictii impuse de reglementarile legale sau fiscale din Romania si a aprobarii actionarilor.

Petrom nu va incasa nicio suma de bani ca urmare a Tranzactiei.

Sub rezerva decontarii cu succes a Tranzactiei, participatia ramasa a Fondului in Petrom este de 1.688.548.078 actiuni, reprezentand 2,98% din capitalul social al Petrom.

Erste Group Bank AG si SSIF Swiss Capital S.A. au actionat in calitate de Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, iar Banca Comerciala Romana S.A. si Auerbach Grayson and Company LLC au actionat in calitate de Joint Bookrunners in cadrul Tranzactiei.

În septembrie 2020, Fondul Proprietatea a vândut un pachet de 3% din Petrom pentru 561 milioane lei.

Ieri, acţiunile SNP Petrom au scăzut cu 3,19%, la 0,47 lei/unitate.

