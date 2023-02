Soluțiile de amenajare interioară s-au scumpit anul trecut cu până la 50%, ceea ce îi face pe români să fie mai atenți atunci când aleg produse pentru finisarea locuințelor, spun specialiști din piață.

Românii sunt din ce în ce ai interesați să își amenajeze locuințele, inclusiv pentru finisaje de lux. Jucătorii din domeniu se așteaptă ca în 2023 oamenii să investească ceva mai mult în amenajări, dar vor fi mai atenți la ce cumpără.

Pe zona de finisaje, 2022 a venit cu creșteri de prețuri de 30-50% la toate soluțiile de amenajare interioară: gresie, faianță, parchet, vopsea.

Sectorul se va confrunta cu posibila lipsă a anumitor materii prime, creșterea accelerată a costurilor de producție, a transporturilor, deprecierea cursului valutar leu – euro, aspecte care vor influența și prețurile finale pentru materiale de construcții care vor continua să crească. Piața de design interior va continua să crească și în 2023, în pofida creșterii inflației, a declarat pentru ”Adevărul” Cătălina Trupșor, fondator și CEO Color Smart.

Aceasta a explicat și în ce măsură se vor scumpi unele materiale de construcții. Compania estimează ca în anul 2023 va atinge o cifră de afaceri de aproximativ 4,2 milioane euro, în creștere de 35%.

„După perioada pandemiei, când oamenii au fost mult mai preocupați de amenajarea caselor, în 2022, o dată cu scoaterea restricțiilor, a crescut interesul pentru călătorii. Astfel că, cei care au avut resurse, și-au dorit să se bucure de libertate și au beneficiat de câteva concedii pe parcursul anului, în special în vară. Acest lucru a influențat direct deciziile lor de achiziție în zona de amenajări interioare pe care le-au amânat sau chiar anulat. Bineînțeles și declanșarea războiului a însemnat stoparea sau amânarea începerii unor noi proiecte de renovare plus o atitudine circumspectă față de investițiile pe termen mediu sau lung”, a declarat Cătălina Trupșor.

În plus, pe zona de finisaje, 2022 a venit cu creșteri de prețuri de 30-50% la toate soluțiile de amenajare interioară: gresie, faianță, parchet, vopsea. Chiar și în acest context, bugetele pe care le-au avut clienții pieței de amenajări interioare nu au scăzut, ci au rămas în linie cu cele de anul trecut.

„În acest moment, chiar și cu această creștere a inflației, credem că piața de design interior va continua să crească și în 2023. Sunt multe proiecte imobiliare în dezvoltare, chiar și zonele mai sărace ale țării cunosc o expansiune în ceea ce privesc construcțiile. Există cerere mare și în același timp ofertă diversificată”, adaugă ea.

Reprezentantul companiei afirmă că pe piață există în continuare cerere pentru finisaje de lux și își propune să le ofere clienților soluții care să îndeplinească cele mai sofisticate cerințe în acest domeniu.

„În ultimele două luni s-a simțit o revenire a clienților casnici sau cu proiecte mici, mult mai interesați să facă treabă începând de anul acesta. De aceea, ne așteptăm ca în 2023 oamenii să investească ceva mai mult în amenajări, chiar dacă vor fi mai atenți la ce cumpără. Proiectele nu se vor opri, probabil vor avea nevoie de mai multă consiliere pentru a-și optimiza costurile păstrând un nivel de calitate ridicat”, mai spune Cătălina Trupșor.

Materialele de construcții vor continua să se scumpească

În opinia sa, anul acesta ne vom confrunta cu posibila lipsă a anumitor materii prime, creșterea accelerată a costurilor de producție, a transporturilor, deprecierea cursului valutar leu – euro, iar toate acestea vor influența și prețurile finale ale materialelor de construcții, care vor continua să crească. „Noi la Color Smart facem tot ce depinde de noi astfel încât să ținem sub control creșterea prețurilor produselor noastre, de la negocieri cu partenerii externi și interni, la optimizarea stocurilor și a proceselor de livrare. În 2022 am avut o creștere a prețurilor de doar 10%, iar pentru începutul anului 2023 preconizăm încă o creștere de 10%”, declară ea.

Având în vedere că sunt anumite materiale, cu pondere mare în construcții, care înregistrează majorări considerabile de prețuri, precum fierul și betonul, compania preconizează că în 2023 vor exista proiecte încetinite.

„Dezvoltatorii sigur vor face o pauză pentru că nu știu la ce prețuri pot scoate apartamentele peste 2 sau 3 ani, în ceea privește proiectele casnice preconizăm o ușoară creștere în 2023. Cam asta auzim și de la colegii arhitecți și designeri care anunță proiecte noi cu începere din primul trimestru”, mai spune Cătălina Trupșor.

Românii, mai atenți la bugete

Clientul final, deși se uită atent la bugete, pare să-și dorească materiale noi, sofisticate ce permit o decorare unică, frumoasă, durabilă, realizată cu materiale sustenabile.

„Pe noi ne-a ajutat mult strategia bine conturată încă din 2021, împreună cu acțiuni specifice care au contribuit la atingerea parțială a obiectivele. Am negociat din timp cu furnizorii externi și am trimis un forecast bine gândit încă din noiembrie 2021. Acest lucru ne-a ajutat să nu ducem lipsă de produse și am putut ține sub control creșterea prețurilor. Chiar dacă piața a mărit prețurile cu 25-30%, noi am avut o creștere de doar 10% în 2022. Ne-am așteptat ca în 2022 să menținem trendul de creștere înregistrat în 2020, 2021, de peste 35-40% pe an. Vom reuși totuși să atingem o creștere de aproximativ 25%”, adaugă ea.

Compania estimează ca în anul 2023 să atingă o cifră de afaceri de aproximativ 4,2 milioane euro, ceea ce înseamnă o creștere de 35%.

„Am planificat venituri mai mari din partea distribuitorilor și magazinelor partenere, până spre 40 din venituri. De asemenea, ne așteptăm la o creștere semnificativă a ponderii proiectelor la cheie pe care le va realiza noua noastră echipă tehnică. Focusul nostru va fi și în 2023 să fim cât mai aproape de specialiștii și clienții care au nevoie de suport pe tot parcursul proiectelor. Acest lucru înseamnă îmbunătățirea continuă a serviciilor, a termenelor de livrare sau crearea unor condiții optime pentru alegerea culorilor și a texturilor necesare unei amenajări interioare de vis. Ne dorim să oferim aceeași experiență clienților noștri din toate zonele țării, iar asta înseamnă extinderea sistemului de distribuție. De aceea ne propunem extinderea rețelei de magazine cu showroom-uri dedicate în orașele unde nu suntem încă prezent, precum Buzău, Hunedoara, Târgu-Jiu și Petroșani, Suceava- Botoșani, Iași”, declară Cătălina Trupșor.

Pentru 2023, compania ia în calcul relocarea magazinului de la Constanța, într-un spațiu nou și foarte probabil redecorarea magazinului din Bacău.

„De asemenea ne gândim să aduce și un brand nou, care va fi din aceeași zonă de finisaje pentru amenajări interioare sau exterioare. De la începutul anului 2022 ne-am îndreptat atenția și către depozitele de materiale de construcții cu o gamă de produse dedicată acestui canal de vânzare. Vom continua să identificăm colaboratori în această zonă și să facem tot ce depinde de noi să creștem și aici cifrele de vânzări”, precizează ea.