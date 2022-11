Sandu Băbășan, Nooka Space: „Potențialele colaborări cu fondul de investiții EAU vor fi probabil punctul de inflexiune pentru o creștere către piața globală“

Sandu Băbășan, Serial Entrepreneur & Angel Investor, Co-Founder Nooka Space, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate.

Adevărul: Sunteți interesați de potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate?

Sandu Băbășan: Toate sursele de finanțare sunt foarte importante pentru un startup, în special cele care se accesează printr-un proces predictibil și pentru o perioadă determinată. Nooka Space este un proiect care și-a propus să crească internațional într-un mod alert, am început deja, iar Emiratele Arabe cu siguranță reprezintă un focus pentru următoarea perioadă.

Ce ar putea oferi o asemenea colaborare pentru domeniul dumneavoastră?

Parteneriatul cu fondurile din regiune care au expertiză și cunosc foarte bine cultura locală este principala direcție de creștere. Europa se poziționează tot mai mult ca o piață puternică pe partea de inovație și demersuri antreprenoriale, astfel fondurile din Emiratele Arabe se uită în această piață pentru a-și alege partenerii potriviți din regiune. M-am bucurat să asist, în cadrul evenimentului RO-UAE Tech & Energy Summit la care am participat în Abu Dhabi, la o etapă importantă: semnarea Memorandumului care pune bazele facilitării investițiilor EAU în ecosistemul de afaceri din România.

Domeniile IT&C şi digitalizare sunt de interes strategic atrag multe investiții de pe piața din Emirate. Aveţi planuri pentru a pune în practică asemenea parteneriate cu investitori din zonă?

În urma evenimentului, deja am început câteva discuții de parteneriat, discuții pragmatice și aplicate, care vor accelera o potențială colaborare în 2023.

Aceste potențiale colaborări ale noastre cât și ale altor proiecte inovative din piață cu fondul de investiții din Emiratele Arabe vor fi probabil punctul de inflexiune pentru o creștere către piața globală.

