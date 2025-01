Salarii majorate pentru 32 de bugetari implicați în recuperarea unui tablou al Casei Regale a României. Povestea operei de artă

32 de angajați din Ministerul Finanțelor, Secretariatul General al Guvernului și Ministerului Justiției implicați în recuperarea unui tablou care a aparținut Casei Regale a României vor avea salarii majorate cu 50%, în ciuda măsurilor de austeritate impuse prin ordonanța trenuleț.

Ministerul Finanțelor propune „o majorare salarială de 50% aplicată la salariul de bază brut (...) pentru un număr de maximum 20 de persoane de specialitate juridică din cadrul Direcţiei Generale Juridice a Ministerului Finanţelor, 7 persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi 5 persoane din cadrul Ministerului Justiţiei.”

Majorarea salarială este propusă în virtutea Memorandumul privind „demersurile instituționale ce se impun a fi realizate de România, inclusiv a inițierii unor proceduri (civile/penale) menite să asigure protecția juridică a operei de artă – tablou realizat de El Greco intitulat San Sebastian, ce face obiectul licitației din data de 5 februarie 2025 organizată de Casa de licitații Christie’s New York și restabilirea situației anterioare alienării acestuia de patrimoniul statului, dar și a oricărei proceduri execuționale sau de altă natură necesare preluării posesiei efective a tabloului, aprobat în data de 16.01.2025”.

„Prin urmare prin adoptarea măsurii propuse se asigură fluidizarea procedurilor administrative și operaționalizarea activităților desfășurate în cadrul Comisiilor interministeriale și grupurilor de lucru, astfel încât să poată fi întreprinse cu celeritate toate demersurile necesare asigurării apărării și reprezentării României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi în faţa altor instanţe judiciare şi arbitrale internaţionale, reglementarea aspectelor propuse fiind astfel pe deplin justificată”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, spus dezbaterii pe site-ul Ministerului de Finanțe.

De ce este atât de important acest tablou

Tabloul intitulat Sf. Sebastian” a fost pictat de pictorul spaniol Lienzo de El Greco și a făcut parte din colecția Casei Regale a României.

Martiriul Sfântului Sebastian a fost pictată între 1599 și 1603. Nu se cunosc decât trei picturi Sfântul Sebastian de El Greco, toate din epoci diferite; cel mai vechi, din catedrala din Palencia, Spania, nu are nici o legătură, nici iconografică, cu tabloul de la București. Acesta este cel mai frumos, acest corp tânăr, suplu și alungit amintește torsul nud din tabloul reprezentându-l pe Sfântul Martin. Această asemînare, ca și stilul picturii, permite să fie datate cele două pânze la sfârșitul celei de-a doua perioade, între 1599 și 1603. Al treilea, care se găsește în colecția marchizului de Casa Torres, la Madrid, este o variantă a tabloului de la București, dar dintr-o epocă cu mult mai evoluată, în care artistul, abandonând formele grațioase, împinge spiritualitatea interpretărilor pâna la a deforma și chiar a urâți figurile. - extras din lucrarea Colectia M.S. Regele Carol al II-lea al Romaniei, Palatul Cotroceni, Bucuresti, publicată în Jurnalul.

Tabloul, scos din țară în 1947 de Regele Mihai

În noiembrie 1947, Regele Mihai a scos din țară un lot de 42 tablouri printre care două lucrări de El Greco: Don Bosio și Sf. Sebastian.

Casa de comerț de artă Wildenstein era interesată de colecția Coroanei încă din 1937, când s-a organizat la Paris o expoziție internațională dedicată lui Domenico Theotocopuli, zis El Greco. Expoziția a fost plasată sub patronajul Regelui Carol al II-lea al României, a președintelui Republicii Franceze, a președintelui Camerei Deputaților din Paris și a altor demnitari francezi. Carol al II-lea s-a bucurat de respectiva onoare pentru că cele nouă tablouri trimise atunci de la București la Paris reprezentau cea mai importantă colecție de picturi de El Greco din afara hotarelor Spaniei.

La 26 octombrie 1975, încredința spre vânzare lui Daniel Wildenstein, de la sediul din New York al firmei, două dintre tablourile Coroanei României.

Prețul minim de vânzare era de 1,7 mil dolari, din care casa de licitațîi urma să primească un comision de 10%.

La 2 iulie 1984, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România ceruse Ministerului de Externe să depună o reclamație la Consulatul Statelor Unite ale Americii din București

În 1985, România intentează proces pentru recuperarea tabloului.

Licitația pornește de la 7 milioane de dolari

Casa Christie’s New York a scos la licitație tabloul Sf. Sebastian semnat El Greco la prețul de 7-9 milioane de dolari.

Ca proveniență, casa de licitații menționează că tabloul a aparținut Regelui Mihai al României „cu acordul guvernului român” și că a ajuns în posesia casei de licitații după ce Wildenstein l-a vândut.

„Proveniența:

(posibil) în atelierul artistului, Toledo, la momentul morții sale și inclus în inventarele sale post-mortem din 12 aprilie și 7 iulie 1614 și prin descendența fiului său,

(posibil) Jorge Manuel Theotocópuli (1578-1631), Toledo, inclus în inventarul său din 7 august 1621.

Regele Carol I al României (1839-1914), Cotroceni Palat, București până în 1898, lăsat moștenire instituției Coroanei României de Regele Carol I în Testamentul său din 14 și 26 februarie 1899,

Proprietatea Coroanei României, București, 1914-1947,

Proprietatea transferată Regelui Mihai I al României (1921) -2017), 11-12 noiembrie 1947, cu acordul guvernului român, prin care a vândut celor de mai jos în 1976 către Wildenstein & Co., New York, în 1976, până când a fost achiziționat, prin Giraud Pissarro Sgalot, New York, de către actualul proprietar în 2010”.