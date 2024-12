30 decembrie: Ziua în care Regele Mihai I a fost obligat să abdice. Lovitura de stat, urmată de proclamarea Republicii Populare Române

Pe 30 decembrie, în 1863, s-a născut poetul Ion Gorun, iar în 1931, actorul Teofil Vâlcu. 30 decembrie este și ziua în care Saddam Hussein a fost executat, iar artistul Nicolae Sabău a murit, dar și un moment important în istoria noastră: data la care Regele Mihai I a fost obligat să abdice.

1460: Războiului celor Două Roze: Bătălia de la Wakefield

Războiul celor Două Roze (1455–1485) este numele sub care mai este cunoscut războiul civil purtat cu intermitență pentru tronul Angliei între susținătorii Casei de Lancaster și cei ai Casei de York. Ambele case regale erau ramuri ale Casei Regale Plantagenet, avându-l ca strămoș comun pe regele Edward al III-lea, potrivit Wikipedia

Numele generic de Războiul celor Două Roze nu a fost folosit în perioada în care conflictul a avut loc, ci mai târziu, avându-și originea în formele și culorile blazoanelor celor două case regale: Roza roșie de Lancaster și Roza albă de York

În timpul Războiului celor Două Roze, în Anglia, pe 30 decembrie 1460, Casa de York pierde în fața Casei de Lancaster.

1863: S-a născut poetul, prozatorul și traducătorul Ion Gorun

Ion Gorun s-a născut la 30 decembrie 1863, în Roșia Montană, și a murit la 30 martie 1929, la București.

În perioada 1876-1880 a urmat liceul la Brașov și Sibiu, ulterior a urmat doi ani cursurile Facultății de Medicină, însă s-a retras. S-a înscris la Facultatea de Litere și a obținut licența în anul 1888.

Apoi s-a înscris și la Facultatea de Drept, dar a abandonat-o.

Între 1896-1897 a fost secretar de redacție la „Povestea vorbei”. A condus revista „Viața nouă” și a fost redactor la ziarul „Românul”.

În anul 1889 a debutat cu versuri în „Convorbiri literare”, semnându-se cu pseudonimul „I.A Castor”.

Amintim câteva dintre operele sale: „Câteva versuri”, „Alb și negru”, „Robinson în țara românească”, „Taina a șasea” și „Lume necăjită”

1931: S-a născut actorul român de teatru și film Teofil Vâlcu

Teofil Vâlcu s-a născut la 30 decembrie 1931, la Hănești, și a murit la 1 octombrie 1993.

În perioada 1972-1979 a fost director al Teatrului Național din Iași. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”.

În luna februarie a anului 1989 se afla pe scenă, iar în ultimul sfert de oră a suferit un atac cerebral în urma căruia și-a pierdut vederea. Cu toate acestea, actorul a revenit pe scenă în alte două premiere.

La 1 octombrie 1993 a murit, fiind înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iași.

A jucat în filmele „Serenadă pentru etajul XII”, „Buzduganul cu trei peceți”, „Vlad Țepeș”, „Misterele Bucureștilor” și „Cucoana Chirița”.

1947: Regele Mihai I a fost obligat să semneze actul de abdicare

În urmă cu exact 77 de ani Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice. În aceeași zi, în cadrul unei ședințe extraordinare, Adunarea Deputaților a proclamat Republica Populară Română.

„Abdic pentru mine şi pentru urmaşii mei de la Tron, renunţând pentru mine şi pentru ei la toate prerogativele ce le-am exercitat la Rege al României. Las poporului român libertatea de a-şi alege noua formă de Stat“, spunea, la 30 decembrie 1947, Regele Mihai I.

Momentele care au precedat abdicarea

Cu o lună înainte de abdicare, în noiembrie 1947, regele Mihai I și regina-mamă Elena au fost invitați la nunta viitoarei regine Elisabeta a II‑a. După revenirea în țară, la 29 decembrie 1947, familia regală se afla la Sinaia, la Castelul Foișor. A primit două telefoane de la București. I-a fost comunicat faptul că premierul Petru Groza dorește o audiență a doua zi dimineața, la ora 10, la Palatul Elisabeta.

A doua zi, regele și mama sa au părăsit Sinaia. La Palatul Elisabeta, în cadrul ședinței, premierul Petre Groza i-a cerut regelui Mihai I să abdice.

După mulţi ani, Regele Mihai a povestit cum s-au petrecut lucrurile:

„Şi în seara zilei de 30 decembrie, mareşalul Palatului ne cheamă la telefon şi ne spune că Groza mă roagă urgent să vin la Bucureşti, fiindcă au o chestiune de familie de discutat. O chestiune de familie mi-am închipuit că va fi refuzul cu logodna, cu căsătoria. Şi când am venit aici, am urcat sus în odăile noastre şi a sosit şi Groza, l-a adus pe Gheorghiu-Dej neanunţat şi, în momentul ăla, a venit el cu hârtia pe care a scos-o din buzunar şi mi-a pus-o pe masă.

Eu am citit-o la repezeală, am văzut nişte lucruri şi am spus că mă duc alături ca să citesc asta ceva mai liniştit. M-am dus în odaia de-alături unde era ... Nigel şi mi-a spus că casa a fost înconjurată cu trupe de-ale lor, santinele şi soldaţii noştri au fost arestaţi şi scoşi, telefoanele tăiate complect şi în jur când m-am uitat era artileria adusă acolo ca să înconjoare casa.(....)

M-am uitat şi am spus: «Ce se întâmplă aici? Mi-aţi tăiat telefonul, mi-aţi înconjurat casa cu trupe»... Zice: «Păi dacă nu se semnează asta cât mai repede, o să fie mare bucluc în ţară". Şi eu am încercat să-i explic că cel cel puţin constituţional nu se poate, eu n-am dreptul să refuz şi să plec fără să întreb ţara românească şi poporul. Şi zice: «N-avem timp pentru asemenea lucru ».

Şi mama mi-a explicat ceva şi Gheorghiu Dej s-a întors către ea: «Foarte frumos cum l-aţi educat pe fiul vostru! ». Bun. Am mai adăugat că, din punct de vedere constituţional, eu n-am dreptul să abdic în felul ăsta şi, în special, pentru restul familiei. Eu n-am dreptul. Şi nici constituţional. Nu, că n-avem timp de asta. Cum o să semnez asta? Mi-a spus: "Dacă nu semnaţi acum într-un sfert de oră, jumătate de oră, avem 1.000 de oameni tineri care sunt închişi şi dacă nu faceţi ce spunem noi acum, trebuie să-i împuşcăm pe toţi". Când am auzit asta am spus: «Asta e o responsabilitate pe care eu nu pot să o iau nici faţă de ţară, nici faţă de ei». Şi a trebuit să semnez”.

La 3 ianuarie 1948 regele Mihai I a fost obligat să părăsească România.

1986: S-a născut cântăreața și compozitoarea Ellie Goulding

Ellie Goulding împlinește 38 de ani

În anul 2010, a devenit a doua artistă care în același an s-a clasat pe prima poziție în sondajul „BBC Sound of...”, câștigând în același an Critics' Choice Award la Brit Awards.

2010 este și anul Goulding a lansat primul său album, „Lights”.

Cel de-al doilea album intitulat „Halcyon“, a fost lansat în luna octombrie a anului 2012 şi s-a bucurat, totodată, de succes.

În anul 2019, Ellie Goulding s-a căsătorit cu dealer-ul de artă Caspar Jopling.

2006: Execuția fostului președinte al Irakului Saddam Hussein

Saddam Hussein (n 28 aprilie 1937 - d. 30 decembrie 2006 a fost un politician irakian, președinte al Irakului, premier, secretar general al secției irakiene a partidului Baas și mareșal.

Hussein a fost condamnat la moarte pentru măcelul de la Dujail în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său.

În dimineața zilei de 30 decembrie 2006, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Bucureştiului, Saddam Hussein a fost executat dimineaţa.

Ultimele sale cuvinte au fost îndemnuri la adresa irakienilor. Acesta le-a solicitat să fie uniți și să nu ia contact cu iranienii.

2016: A murit compozitoarea și profesoara de canto Camelia Dăscălescu

Camelia Dăscălescu s-a născut la 22 ianuarie 1921, la Iași. Între 1937 și 1940 a studiat la Conservatorul din Iași, iar din 1942 până în 1944 a urmat cursurile Conservatorului din București.

Între 1957-1961 a fost redactor muzical la Casa de discuri „Electrecord” din București, iar în paralel, până în 1969, îndrumător artistic şi dirijor la Casa de Cultură a Studenţilor „Grigore Preoteasa” din Bucureşti.

Camelia Dăscălescu a contribuit la popularizarea unor interpreți cunoscuți, printre care Dan Spătaru, Anda Călugăreanu și Ruxandra Ghiață.

În anul 1957 a debutat în calitate de compozitor cu piesa „Șoapte de dragoste”. Ulterior, au urmat zeci de melodii: „Cine eşti, amintire?”, „Dragi jucării”, „Melodii, melodii”, „Amintiri... amintiri...”, „Nu-ţi fie teamă de-un sărut”.

Camelia Dăscălescu a fost membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România din anul 1968. A primit numeroase premii precum cele de la Festivalul naţional de muzică uşoară de la Mamaia (1975, 1982, 1985, 1986, 1987), Premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1979, 1982, 1983, 1988) şi Premiul de Excelenţă al UCMR pentru întreaga activitate (2002).

2020: A murit cântăreț român de muzică populară Nicolae Sabău

Nicolae Sabău s-a născut la 7 decembrie 1929, în comuna Cicârlău din Maramureş. Artistul a lăsat o zestre discografică impresionantă, având o carieră de peste 50 de ani, relevantă pentru vetrele etnografice din Maramureş, Chioar, Codru, Oaş şi Lapuş.

De-a lungul timpului, artistul s-a bucurat de o mare recunoaştere publică, primind numeroase diplome de excelenţă şi distincţii.

Nicolae Sabău a murit la vârsta de 91 de ani, în urma infectării cu Sars COV 2

Sofia Vicoveanca a transmis un ultim gând lui Nicolae Sabău: „Dragilor, chiar acum am primit vestea tristă (care a căzut ca un trăsnet): a plecat dintre noi Nicolae Sabău. Nicule, ai luat cu tine toate amintirile drumurilor noastre...ducând cântecul de-acasă, bucurând sufletele celor care ne ascultau....Să-ţi fie drumul lin spre stele...şi Domnul să-ţi odihnească sufletul în Sf. Lui Lumină....Condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au ascultat cântecele, l-au îndrăgit...! Veşnică pomenire!“.