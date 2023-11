Românii, tot mai interesați să muncească în gospodăriile altora, pentru a-și suplimenta veniturile

Tot mai mulți români sunt intersați de munca ocazională în gospodăriile altora. Majoritatea dintre aceștia, un procent de 70% caută activ și publică un anunț de căutare de muncă.

Numărul românilor dornici să lucreze ca meseriași ocazional a crescut cu aproape 60% în 2023 față de anul trecut. În plus, peste 40% dintre ei sunt persoane cu un loc de muncă permanent și pensionari, care vor să-și suplimenteze veniturile pe fondul scumpirilor și de teama unor perioade mai dificile, arată o analiză DeLucru.ro, principala platformă care pune în contact românii care au nevoie de meseriași și persoanele care caută de lucru în activități gospodărești sau caută locuri de muncă cu și fără calificare în România sau străinătate.

Numărul aplicărilor la anunțuri din partea românilor care caută de lucru a crescut cu 60% în 2023 față de anul trecut. Cei mai interesați să lucreze ca meseriași sunt românii din mediul urban, dar este în creștere numărul tinerilor interesați de muncă în mediul rural. Astfel, cei mai interesați români de locuri de muncă necalificate sunt din județele Vâlcea, Olt, Argeș, Bacău și Suceava.

În ceea ce privește domeniul de lucru, românii sunt interesați să lucreze în activități de construcții, curățenie, ambalare de produse, manipulare marfă și activități de producție în fabrici.

Peste 70% dintre utilizatori publică propriul anunț de căutare de muncă

Totodată, o parte importantă dintre români, peste 70% dintre ei, caută activ de lucru, publicând anunțuri pe platforma DeLucru.ro, unde intră în contact direct cu persoanele care au nevoie de mână de lucru. Anul acesta, peste 30.000 români au publicat anunțuri pentru a cauta de lucru, în creștere cu 38% față de anul trecut.

În creștere sunt și ofertele de muncă venite de la oameni din mediul rural, care își caută zilieri pentru diferite activități (săpat în grădină, spart lemne sau alte treburi din gospodărie). Această tendință este dată și de depopularea satelor, deoarece oamenii apți de muncă au migrat în orașe sau chiar peste hotare.

„Pentru mulți români, perioada actuală este destul de dificilă din punct de vedere financiar, având în vedere și scumpirile din ultima vreme, iar în acest sens vedem un interes tot mai mare din partea românilor pentru a lucra suplimentar, 2-3 ore după job sau în weekend, doar ca să-și crească veniturile. Deși cei mai mulți care caută de lucru sunt deja angajați cu normă întreagă și pensionari care vor un venit în plus, vedem tot mai tineri necalificați și fără experiență care vor să lucreze ca zilieri, să se califice la locul de muncă sau să găsească locuri de muncă permanente. Unul dintre motive este și constrângerea financiară, dar și faptul că mulți tineri se simt dezorientați, nu știu cum și de unde să înceapă, mulți nu știu să facă un CV, și atunci pe platforma DeLucru.ro doar creează cont, menționează la ce se pricep, ce tip ce muncă pot face și în ce zone din țară pot lucra. În continuare aplică la anunțuri sau pot crea propriul anunț de căutat de lucru. În plus, platforma are dezvoltată și o aplicație, care permite notificarea în timp real a utilizatorilor, de fiecare dată când este publicată o ofertă de muncă de interes pentru ei”, explică Gili Boruz, fondatorul platformei DeLucru.ro.

Tinerii care caută de lucru au între 16 și 25 de ani, peste 60% sunt bărbați și aplică cel mai des la anunțurile prin care este cautat urgent un meseriaș pentru micile probleme prin gospodărie, anunțuri de angajare șoferi și la cele pentru meserii necalificate în producție. Tinerele vor de regulă să presteze muncă de curățenie în casele românilor și sunt interesate de joburi de vânzare în magazine și în cosmetică. Cele mai interesate să muncească în gospodăriile altor români ocazional sunt româncele din mediul rural.

Femeile, cele mai interesate să crească veniturile. Pensionarii, încă dornici de muncă

În paralel, persoanele între 25 și 55 ani, cu locuri de muncă stabile, caută de lucru pentru a-și crește veniturile. Astfel, majoritatea care aplică la anunțuri sau creează propriul anunț pentru căutare de muncă pe platforma DeLucru.ro sunt fie interesați de un al doilea job part-time, fie să lucreze în timpul liber, în cursul săptămânii sau în weekend. În această categorie, femeile sunt majoritar interesate de suplimentarea veniturilor, în special din București și județele Ilfov și Iași, dar și în alte județe din țară.

Românii din diaspora, care revin în România, caută de asemenea de lucru în mod activ, în special joburi cu calificare, reprezentând 23% din numărul total de aplicanți în 2023. Cei mai mulți dintre ei aplică la oferte de muncă după ce revin în țară, fiind dezorientați și neștiind de unde să înceapă, chiar dacă au acumulat experiență peste hotare, punând în practică ce au învățat în alte țări și să-și asigure traiul în România.

În același timp, numărul pensionarilor care caută de lucru a crescut cu 30%, cei mai interesați de activități pentru venituri suplimentare fiind în județele mai slab dezvoltate și sunt în general persoane între 63 și 70 ani, din mediul urban.

Cum își caută românii de lucru

Românii caută activ de lucru, cei mai mulți alegând să publice propriul anunț de căutare de muncă concomitent cu aplicarea la anunțurile persoanelor în căutare de meseriași. Astfel, numărul celor care publică anunț de căutare de lucru este în creștere, cu aproape 40% față de anul trecut.

În ceea ce privește dispozitivul de pe care aplică, majoritatea preferă aplicările de pe desktop, în special de către pensionari. Tinerii, în cea mai mare parte, caută de lucru folosind aplicația mobilă DeLucru.ro, unde primesc notificări în timp real pentru ofertele de muncă ocazionale sau locuri de muncă cu normă întreagă, în localitatea, județul sau zonele din apropiere de interes pentru ei.

Cei mai mulți aplică la oferte de muncă în cel mult 3 ore de la primirea notificării în aplicație pentru zona sau zonele de care sunt interesați. De asemenea, peste 90% dintre utilizatorii platformei DeLucru.ro publică un anunț de căutare de muncă sau aplică la cel puțin un anunț cu ofertă de muncă în cel mult 10 minute de la crearea contului, care durează câteva minute, având în vedere că nu este necesară completarea unui CV, ci doar menționarea meseriei și alegerea zonei pentru care sunt disponibili să lucreze.