Exclusiv România are toate pârghiile pentru a reduce deficitul, fără să crească taxe. Oportunitățile, explicate de un profesionist în investiții

România are toate pârghiile necesare de a reduce deficitul bugetar, fără să crească taxe sau impozite, doar profitând de realizările pe care le-a avut în 2024 și de oportunitățile care au apărut în 2025, a declarat pentru „Adevărul” Adrian Codîrlașu, președintele CFA România - organizaţia profesioniştilor în investiţii, deţinători ai celebrului titlu Chartered Financial Analyst.

Întrebat care crede că sunt realizările României în 2024, președintele CFA a enumerat în primul rând aderarea la spațiul Schengen pe cale terestră.

„Cu siguranță aderarea la spațiul Schengen pe cale terestră este un mare avantaj, care se va vedea rapid în cifra de afaceri din transporturi și turism, care la rândul lor vor contribui la PIB-ul României. A doua cea mai mare realizare este că România a continuat să investească în infrastructură. Și aici se vor vedea roadele curând. A treia realizare, deși nu toată lumea este de această părere, este Ordonanța trenuleț. Pentru că prin Ordonanța trenuleț s-a făcut ce trebuia să se facă de mult, ceea ce România și-a asumat prin PNRR. Ordonanța trenuleț ne creează premizele să ne luăm banii de la UE”, a declarat Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.

România are multe oportunități: energia și infrastructura sunt „cheia”

Pe de altă parte, Adrian Codîrlașu a punctat o serie de oportunități de care România trebuie să profite și care pot scădea deficitul bugetar, fără a mai fi nevoie de creșterea taxelor sau a impozitelor.

„Al patrulea aspect este mai degrabă o oportunitate, decât o realizare. Avem o mare oportunitate pe sectorul gazelor. Dacă investim și rușii nu ne pun bețe-n roate, gazele noastre pot fi o imensă oportunitate. Numai să le putem extrage și să le și putem vinde.

O altă mare oportunitate este să investim fondurile de la UE în energie și infrastructură, ceea ce ne-ar face să atragem noi investitori străini care ar vrea să își relocheze producția la noi. Pentru că dacă au drumuri pe care să poată transporta mărfurile produse, ar veni în România. Mai ales în contextul intrării României în Schengen rutier, ar avea o multitudine de foloase.

Să nu uităm de Portul Constanța. Putem folosi banii UE pentru dezvoltare, pentru infrastructura rutieră și feroviară din zona Portului.

Și pe energie am putea deveni cei mai mari producători de gaze. Și doar prin extragerea gazelor și vânzarea lor am putea reduce deficitul. Dacă am folosi banii europeni, până în 2030 ne-am reveni complet.

Energia și infrastructura ne-ar putea ajuta să devenim importanți jucători regionali. Repet, doar cu gazul metan, dacă jucăm cu cap, reducem deficitul fără să creștem taxe”, a declarat Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.