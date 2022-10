ROBOR la trei luni a crescut din nou

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 8,17% pe an, de la 8,15% pe an, joi, conform BNR.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,27% pe an, de la 8,24% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,37% pe an, de la 8,36%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

Potrivit calculelor Finzoom, comparativ cu anul trecut, rata unui credit ipotecar dependent de ROBOR la 3 luni s-a majorat cu aproximativ 1.050 lei. În schimb, rata unui credit calculat cu IRCC s-a majorat cu doar 480 lei.

În ultima perioadă și indicele IRCC a început să crească, în prezent este 4,06%, iar de la începutul anului viitor va crește la 5,70% (ceea ce va însemna o majorare cu 289 lei).

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Ce soluții avem

1. Refinanțare cu dobândă fixă În primul rând poți opta pentru o refinanțare cu dobândă fixă, care poate fi făcută la propria bancă sau la altă bancă. Sunt acum bănci în piață unde dobânda fixă pornește de la 6-7% pentru perioade scurte de timp (3-5 ani).

Compară pe FinZoom.ro creditele ipotecare cu Destinație = Refinanțare, care au Tip Dobândă = Fixă apoi variabilă și cere apoi oferte personalizate de la bancile pe care le-ai ales în urma comparației.

Creditul se poate refinanța și în situația în care ai trecut de la ROBOR la IRCC.

2. Mergi la bancă și încearcă să îți optimizezi creditul

Înainte de a ajunge în imposibilitate de plată, recomandarea este să mergi la bancă, să discuți despre situația ta financiară și împreună să încercați să găsiți o soluție convenabilă.

3. Aplelează la CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar) Iar, dacă nu te încadrezi la o refinanțare (fiindcă ți-au scăzut veniturile, sau ai alte provocări), sau dacă banca nu vine direct cu o soluție care să îți fie de ajutor, poți apela oricând la CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar). Este 100% gratuit acest serviciu și un conciliator te va ajuta să găsești o soluție amiabilă cu banca ta.