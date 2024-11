Radiografia unei industrii necesare: Cât costă, de fapt, un împrumut de la un IFN?

De ce au împrumuturile mici costuri mari? Irina Băețelu, directorul Financiar al Provident Financial România, poate cea mai cunoscută instituție financiară nebancară (IFN) din țara noastră, explică, într-un interviu pentru Adevărul, cât costă, de fapt, banii dați cu împrumut.

Zilnic, sute de mii de români, cu nevoi reale, dar cu posibilități limitate, reușesc să își ducă planurile la bun sfârșit cu împrumuturi mici, oferite de instituții financiare nebancare.

Cât împrumută în medie un client Provident

”Facem parte dintr-un sector cu un rol absolut necesar. Dacă ne raportăm la modul în care clienții folosesc împrumuturile noastre, cei mai mulți se împrumută pentru a face mici îmbunătățiri în locuință, a acoperi o cheltuială neprevăzută sau pentru diverse cheltuieli medicale. Deci vorbim despre nevoi reale, care vor continua să existe’’, explică Irina Băețelu, Director Financiar la Provident Financial România.

Potrivit datelor furnizate de Provident, valoarea medie a unui împrumut este de aproximativ 4.900 de lei de lei. Perioada tipică de rambursare este de un an și 9 luni. "Aceste cifre nu sunt întâmplătoare", subliniază Băețelu. "Ele reflectă atât nevoile clienților, cât și calculele noastre privind sustenabilitatea acestui model de business."

Una dintre principalele controverse din jurul IFN-urilor este legată de faptul că au costuri mult mai mari comparativ cu băncile. "Comparația cu băncile nu e chiar potrivită. Fiind o instituție financiară nebancară (IFN), nu putem atrage depozite de la populație și nici nu suntem parte dintr-un grup bancar, ceea ce înseamnă că trebuie să ne împrumutăm, la rândul nostru. Sursele de împrumut au un cost mai ridicat, fie că vorbim de împrumuturi bancare, fie de piețele internaționale. Costul nostru mediu de finanțare în ultimii ani a fost de circa 15%. Deci, din start, doar din finanțare, plecăm cu un cost mult mai mare decât cel cu care băncile pot pune în piață un credit de consum", explică Directorul Financiar al Provident.

"Costurile de funcționare nu sunt nici ele deloc neglijabile, peste 250 de milioane de lei pe an, care acoperă și forța de vânzări. Pentru că ținem la angajamentul nostru, de a oferi cu responsabilitatea acces la servicii financiare corecte tuturor, indiferent de categoria socială, e important pentru noi și clienții noștri să putem ajunge oriunde în țară, chiar și în cele mai izolate sate. Poate nu multă lume realizează, însă costurile de funcționare nu depind de mărimea creditului. Dacă ai un cost mediu de funcționare de, să zicem, 1.000 de lei per împrumut, el rămâne 1.000 de lei, fie că acorzi un împrumut de 2.000 de lei sau unul de 20.000 de lei.’’

Responsabilitatea, echilibrul între profit și sustenabilitate

"Un aspect mai puțin cunoscut este legat de costurile de risc, care acoperă creditele neperformante sau situațiile în care clienții nu plătesc ratele la timp sau în totalitate. Nu sunt puțini clienții aflați în astfel de situații. Din nou, comparația cu băncile nu este potrivită nici din această perspectivă, a profilului de risc asumat. Asta, în măsura în care penalitățile nu sunt o sursă de venit pentru noi. Peste 90% din clienții noștri au cel puțin o întârziere la plată pe parcursul unui an, fără să li se aplice penalități de întârziere’’, continuă reprezentantul Provident.

"Noi credem că nimeni nu ar trebui exclus de la o formă de finanțare și înțelegem că, pentru mulți oameni, rolul nostru în societate este, dincolo de sprijinul financiar, o primă experiență cu lumea serviciilor financiare.

,,În cei 18 ani de când suntem în România, am servit peste 1,3 milioane de clienți. Aproape jumătate dintre ei sunt din zona rurală, inclusiv în sate și comune izolate, unde, în lipsa unor sucursale de bănci și a instrumentelor moderne, accesul la creditare este cel puțin limitat. Pentru mulți dintre acești 1,3 milioane de oameni, împrumutul de la noi a fost primul credit din viața lor. Pe de altă parte, în fiecare an, zeci de mii de clienți ies din portofoliul nostru prin refinanțări la alte instituții financiare, care, poate, în lipsa istoricului de credit creat prin împrumutul de la Provident, nu ar mai fi emis refinanțările respective. De altfel, numărul adeverințelor de refinanțare emise în prima jumătate a acestui an este cu 10% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.’’

Totodată, subliniază CFO-ul companiei, costurile sunt diferite pentru că și serviciile sunt diferite.

,,Relația strânsă cu clienții noștri cântărește mult în luarea unei decizii legate de împrumut. Calitatea serviciilor ne diferențiază. Oamenii apreciază deschiderea, transparența noastră. Colegii noștri din teren explică în detaliu clienților cât și cum trebuie să plătească. Ba chiar am redefinit standardul de transparență în industrie prin demersul nostru de a publica pe site contractul nostru de credit, care e accesibil oricui, oricând. Întotdeauna oamenii vor alege ceea ce li se potrivește, iar la Provident vor găsi mereu înțelegere, responsabilitate, transparență și respect.’’

Perspectivele pieței – nevoia de credite este în creștere

"Nevoia pentru produsele și serviciile noastre e certă. Vom continua să investim masiv în oameni, produse și tehnologie și avem în plan dublarea numărului de clienți în următorii 5 ani. În același timp, suntem conștienți că, pentru a rămâne prima opțiune pentru clienții noștri, avem nevoie de o calitate impecabilă a serviciilor pe care le oferim și, în același timp, de investiții continue în oameni, produse și tehnologie", a punctat directorul financiar al Provident Financial Romania.

"Modelul nostru de business se bazează pe trei piloni: responsabilitate, transparență și sustenabilitate", concluzionează Irina Băetelu. "Suntem o industrie matură, care înțelege că succesul pe termen lung vine din echilibrul între profitabilitate și responsabilitate socială."

Material realizat în colaborare cu Provident Financial România, cea mai mare instituție financiară nebancară (IFN) din România care nu este parte dintr-un grup bancar.