Radiografia cumpărăturilor din România, văzută din prisma ambalajelor. Tendințe de consum

Într-un context economic marcat de creșterea prețurilor, românii își gestionează cu mai mare atenție bugetele, preferând să cumpere mai puțin, dar mai calitativ.

De altfel, consumatorii sunt tot mai interesați să aibă un stil de viață mai calitativ, prin consumarea unor produse mai sănătoase sau care simplifică traiul de zi cu zi. Totodată, deși consumul general este temperat din cauza inflației, apetitul pentru produse premium și de lux rămâne ridicat, ceea ce aduce schimbări și pe piața de ambalaje, unde adaptarea din mers a devenit o noua normalitate, arată o analiză INATECH Group, furnizor și producător de soluții complete de ambalare.

Control pe cheltuieli și consum mai mic, dar de produse de calitate

Inflația a determinat consumatorii să fie mai precauți în ceea ce privește cheltuielile, mai ales în contextul anunțării noilor scumpiri din această toamnă. Mulți români au devenit mai selectivi în alegerea produselor, orientându-se către achiziții esențiale și mai accesibile ca preț.

„În a doua jumătate din an, anticipăm că românii continuă să fie chibzuiți privind cheltuielile, influențați de incertitudinile geopolitice, economice și de inflația ridicată. În 2024, ne aflăm într-o fază de ajustare, în care consumatorii își prioritizează cheltuielile și caută produse de calitate și soluții eficiente din punct de vedere al costurilor. Vedem potențial de creștere pe produse care îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați să aibă un stil de viață calitativ, ceea ce poate înseamna că pot cumpăra mai puțin, dar de calitate, mai puține produse, dar ecologice, bio, cu mai puțini aditivi”, explică Cristian-George Bădescu, CEO și proprietar INATECH Group.

În România, datorită și creșterii veniturilor anumitor categorii sociale, există o orientare foarte mare spre un stil de viață mai sănătos. Pe lângă alimente mai sănătoase, potențialul de creștere se resimte pe segmentul de electronice inteligente pentru acasă cu rolul de a îmbunătăți calitatea vieții. De exemplu, mașini de spălat și alte electronice, integrate într-un sistem inteligent de funcționare, care pot fi utilizate și programate de la distanță, dintr-o aplicație pe telefon. Românii aspiră și se îndreaptă tot mai mult spre o viață calitativă, îmbunătățită, cu cât mai puțin stres și cât mai simplificată munca în gospodărie și doresc să cumpere produse care să susțină acel stil de viață. Astfel, pe acest tip de produse, este observat un potențial mare de creștere a vânzărilor și, implicit, pentru ambalaje rezistente care să protejeze acele produse pe tot parcursul de la furnizor la utilizator.

În paralel, ia amploare vânzarea de produse foarte accesibile. Magazinele online de pe piețe externe, care au căpătat o foarte mare notorietate în ultimul timp, acaparează din ce în ce mai mult din piața de retail, fiind exemple relevante pentru contextul actual.

În tandem cu evoluția consumului, chiar dacă au fost și vor continua să fie perioade de temperare a consumului, sectorul de ambalaje din România a crescut constant. În economia țării, sectorul ambalajelor rămâne un domeniu de bază, favorizat să se dezvolte, să evolueze constant în mod natural, pe baza creșterii consumului de produse, a investițiilor străine directe, dar și a diversificării acestora care influențează creșterea consumului general. În medie, cererea de ambalaje a crescut cu 4%-7% pe an în ultimii 10 ani, potrivit datelor INATECH Group, furnizor și producător de ambalaje și sisteme pentru ambalat.

„Deși inflația ridicată din România a temperat ritmul de creștere a cererii pentru ambalaje, piața în sine continuă să crească de la an la an. Este un domeniu în care este aproape imposibil să existe scăderi foarte abrupte sau extrem de mari. Este un sector care rezistă la crize economice, este ferit de prăbușiri, cum se pot întâmpla de exemplu în domeniul imobiliar. Previziunile noastre pentru piața de ambalaje și cea de larg consum în România în următorii ani indică o continuare a creșterii și evoluției. Se anticipează o accentuare a tendințelor actuale, precum și o adaptare la schimbările din mediul economic și social. Mai exact, vedem o piață și mai puternică, care va transforma România într-un jucător principal în regiune în domeniul ambalajelor. În plus, domeniul va fi orientat foarte mult spre o sustenabilitate accentuată, adică o parte importantă din vânzări în următorii ani va fi reprezentată de ambalajele ecologice și din materiale reciclate. În regiune, România va fi un bun exemplu în acest sens”, punctează proprietarul INATECH Group.

Cele mai căutate tipuri de ambalaje sunt cele de hârtie, carton și plastic - iar la INATECH vânzările de ambalaje de carton și hârtie le depășesc în ultimii ani pe cele din plastic. De asemenea, există o orientare tot mai mare spre folosirea ambalajelor ecologice sau din materiale reciclabile, prietenoase cu mediul.

Comercianții caută soluții de ambalare care combină durabilitatea, sustenabilitatea și eficiența costurilor. Printre acestea se numără: ambalajele pentru e-commerce, ecologice, termoizolante. În ceea ce privește nevoile specifice ale firmelor pentru ambalarea produselor, acestea includ: protecția și siguranța produselor pe durata transportului și depozitării, optimizarea costurilor fără a compromite calitatea.

Creșterea pieței de ambalaje, susținută de dezvoltarea ecommerce-ului

O perioadă de creștere accelerată, de vârf în domeniu, a fost în anii de pandemie 2020-2021, când evoluția sectorului ambalajelor în România a fost influențată semnificativ de consumul predominant de produse. Pandemia a accelerat cererea pentru ambalaje durabile și eficiente, în special datorită creșterii comerțului online.

„Sectorul ecommerce, care a luat un avânt fără precedent în România, contribuie semnificativ la creșterea pieței de ambalaje de la an la an. Estimăm că vânzările de ambalaje pentru e-commerce reprezintă în prezent aproximativ 20% din întreaga piață de ambalaje și poate crește cu 10%-15% pe an în ritmul creșterii comerțului online. În ultimii ani, sectorul e-commerce a obtinuț un avans semnificativ, tendință care se va accentua tot mai mult în viitorul apropiat. Practic, vânzările online vor acoperi o arie tot mai largă din întreg retailul local, atât pe segmente ca electro-IT, fashion, alimentar, dar și pe noi nișe din online (pharma, produse de îngrijire). Vom vedea o migrare tot mai mare a achiziției de produse din retailul tradițional în retailul online, ceea ce contribuie la o cerere și mai ridicată pentru ambalaje specifice de e-commerce și a pieței de ambalaje în ansamblu”, adaugă antreprenorul Cristian Bădescu.

Citește și: Lista ambalajelor care vor fi interzise a fost suplimentată de UE

Totodată, bunurile de lux reprezintă o nișă în creștere din perspectiva consumului, respectiv a cererii pentru ambalaje dedicate. Piața de bunuri de lux este mult mai rezistentă la inflație și crize și este susținută tot mai mult de o creștere a cererii pentru produse și servicii premium, indiferent de țară. Aceasta include segmente variate precum fashion de lux, automobile de lux, bijuterii, ceasuri, printre altele. Pentru anumite produse, cum sunt gadgeturile, produsele personalizate sau cele de lux, sunt folosite ambalaje atât rezistente, cât și plăcute vizual, cu un design atrăgător. Cererea este în creștere pentru ambalaje customizate, pe segmentul produselor de lux, fiind cu 7% mai mareîn primul trimestru 2024 față de aceeași perioadă din anul anterior. Comercianții solicită produse adaptate nevoilor afacerii, de la ambalaje pentru protecție în dimensiuni și materiale customizate, până la linii de ambalare adaptate fiecărui business.

La nivelul Europei, dimensiunea pieței industriei ambalajelor de consum cunoaște o creștere semnificativă pe fondul unor factori precum avansul și apariția de noi tehnologii, preocupările privind sustenabilitatea și atractivitatea economică. Industria joacă un rol esențial în furnizarea de produse sofisticate, sigure și convenabile pentru consumatori, fiind estimată o valoare a pieței europene de aproape 170 miliarde de USD (156 miliarde euro) în 2024 și o evoluție până la 206 miliarde USD în 2029 (190 miliarde euro), potrivit Mondor Intelligence. Potrivit statisticilor și liderilor internaționali de cercetare, dimensiunea pieței globale a materialelor de ambalare este estimată la 1,14 trilioane USD în 2024.