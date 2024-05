Cum s-a schimbat piaţa de ambalaje pe fondul cererii de soluții complete din România

Piața de ambalaje a cunoscut un proces de revigorare în primul trimestru din an, urmând o pantă ascendentă, în special pe fondul orientării companiilor către soluții complete de ambalare - ambalaje pentru protecție și sisteme de ambalare.

La baza revigorării se află creșterea de aproximativ 20% a cererii pe segmentul de ambalaje din carton și hârtie față de primul trimestru din 2023, potrivit datelor interne INATECH Packaging. Cu toate acestea, este observată o temperare a consumului general în acest an, românii tind să achiziționeze mai puține produse, reflectând schimbările de comportament ale consumatorilor influențate de contextul economic actual, arată datele INATECH Packaging, unul dintre principalii furnizori de soluții complete de ambalare din România.

Această creștere este alimentată în principal de interesul sporit din partea retailerilor, în special de al celor din ecommerce. Astfel, în perioada ianuarie-martie 2024, companiile au comandat peste 300.000 kg de ambalaje din hârtie și carton, potrivit datelor interne INATECH Packaging.

În acest context, ca tendință principală în 2024 pe piața de ambalaje rămâne interesul companiilor pentru a reduce costurile cu ambalarea produselor, preferând să încheie parteneriate cu furnizori cu soluții complete de ambalare și care oferă ambalaje rezistente la manipularea și transportarea produselor, mai ales de sărbători, când există vârf de cerere.

“Deși începutul de an indică o oarecare incertitudine în economie, piața de ambalaje își susține trendul de dezvoltare, însă cu ajustări ale cererii: există un interes tot mai evident pentru soluții complete de packaging. Astfel, firmele din România sunt tot mai orientate către furnizori care pot oferi soluții de la A la Z, de la tipuri cât mai diverse de ambalaje, la sisteme de ambalare, ceea ce ne provoacă să regândim strategia de produs, de vânzare și de investiții pentru a îndeplini nevoile din piață și pentru a asigura creștere constantă în business. Mai mult, piața de ambalaje trece printr-o perioadă puțin atipică: deși înregistrăm creștere în activitatea noastră datorită diversificării gamei de produse și a dezvoltării portofoliului de clienți, consumul general este mai temperat față de alți ani. În schimb, cererea pentru ambalaje de protecție a fost la cel mai mare nivel în preajma Paștelui și continuă să crească în general, alimentată de mai mulți factori, inclusiv de creșterea comerțului electronic și de accentul tot mai mare pus pe protejarea produselor în timpul transportului și depozitării. Acest lucru a dus la o cerere constantă pentru soluții de ambalare durabile și eficiente, care să ofere protecție adecvată, dar și să fie ecologice”, declară Cristian Bădescu, CEO INATECH Packaging.

Companiile vor soluții complete de ambalare, practic sunt tot mai interesate de furnizori de tipul one-stop shop, unde să găsească toate tipurile de ambalaje și inclusiv sisteme de ambalare necesare pentru activitatea și produsele vândute. De asemenea, reprezentanții INATECH Packaging observă o orientare tot mai mare către automatizarea proceselor de ambalare, în special în industria producției și în logistică, unde eficiența și economisirea de timp și resurse sunt prioritare. Această schimbare este alimentată de avansul tehnologic constant și de nevoia de a reduce costurile și de a îmbunătăți procesele operaționale.

Cele mai cumpărate tipuri de ambalaje

În primul trimestru din an, cele mai multe solicitări de ambalaje de protecție și de sisteme de ambalare vin din industriile: ecommerce, producție, retail, pharma, automotive, logistică, dar și subnișe care apar strict în perioada diverselor sărbători internaționale sau religioase. Astfel, cele mai căutate tipuri de ambalaje sunt cele din hârtie, carton, folie cu bule, ambalajele termoizolante, pentru produse alimentare mari, dar și pentru băuturi, produse de lux și cadouri. Din totalul solicitărilor de ambalaje, peste 30% sunt reprezentante de ambalajele ecologice, acestea fiind tot mai folosite de companiile din România.

În contextul pregătirii stocurilor de produse pentru Paște, au fost înregistrate mai multe comenzi pentru aceleași tipuri de ambalaje ca în restul anului. Totodată, este înregistrată o creștere de 7% pentru ambalaje customizate realizate din spume tehnice, fiind una dintre perioadele din an cu un volum mai ridicat de vânzare pe acest segment de ambalaje. Astfel, IFOAM AG, una dintre firmele și liniile de business ale grupului INATECH, înregistrează creștere de la an la an.

“Am remarcat și o atenție tot mai mare acordată aspectului estetic al ambalajelor, în special în sectorul bunurilor de consum și al produselor de lux. Astfel, cererea pentru soluții de ambalare personalizate și de înaltă calitate este în creștere deoarece companiile caută să se diferențieze pe piață și să ofere o experiență memorabilă clienților lor. Cererea pentru ambalaje personalizate vine dintr-o varietate de domenii, inclusiv industria comerțului online, automotive, electronică. Companiile caută ambalaje customizate pentru a se diferenția pe piață, a crea experiențe memorabile pentru clienți și a promova brandurile și produsele lor într-un mod unic și distinctiv. Ambalajele personalizate contribuie la consolidarea loialității clienților, la stimularea vânzărilor și la promovarea imaginii de marcă”, explică Andrei Rusu, co-fondator IFOAM AG, parte din grupul INATECH.

Companiile, tot mai concentrate pe reducerea costurilor

Totodată, pe fondul unui consum mai temperat în general, INATECH Packaging plănuiește noi investiții în extinderea portofoliului de produse și a dezvoltării conceptului de “complete packaging provider”, pentru a îndeplini cererea specifică din piață.

Astfel, INATECH Packaging propune o gamă completă de mașini și utilaje de ambalare, printre care: mașină automată verticală pentru legat cu banda PP și PET, mașini pentru ambalat colete, roboți și mașini automate pentru paletizare, echipamente pentru depozit, sisteme de ambalare, mese profesionale pentru ambalare și alte produse pentru ambalat, disponibile pentru testare la expoziția Pack Show între 14 și 17 mai, la Romexpo. În cadrul evenimentului, compania va fi cel mai mare expozant, prezentând pe o suprafață de 200 mp și cele mai solicitate și inovatoare tipuri de ambalaje, precum: ambalaje e-commerce, ambalaje personalizate, ambalaje ecologice, dar și ambalaje termoizolante în condiții de temperatură controlată.

“Pentru a-și optimiza costurile și pentru a crește rentabilitatea, companiile investesc în sisteme de ambalare, unde avem o cerere ridicată constant, ceea ce ne determină să venim cu propuneri de produse potrivite nevoilor clienților. Eficiența operațională devine din ce în ce mai importantă pentru companii, ceea ce duce la o creștere a cererii pentru sisteme de ambalare care sa optimizeze procesele de producție și distribuție. Utilizarea de echipamente de ambalare automate și soluții personalizate poate reduce costurile și poate îmbunătăți fluxurile de lucru. Au loc și schimbări semnificative în mediul de afaceri și în preferințele consumatorilor, ceea ce vine și cu o reajustare a tipurilor de ambalaje solicitate. În era digitală, expansiunea comerțului electronic a alimentat o creștere rapidă a necesității de ambalaje adaptate pentru livrările online. Companiile caută soluții de ambalare care să asigure protecția produselor pe durata transportului, să ofere o experiență plăcută de unboxing și să contribuie la fidelizarea clienților”, puncteză Mădălina Geamănu, Marketing Manager în cadrul INATECH Packaging.