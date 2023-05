Primii paşi spre un viitor sustenabil în construcţii: Metigla a instalat primul acoperiș solar cu celule fotovoltaice integrate din România

Viitorul este deja aici, iar acoperișul solar revoluționează piața mondială a acoperișurilor și a energiei solare. În localitatea Păulești, județul Prahova, a fost instalat primul acoperiș FALT SOLAR din România, care oferă energie pentru întreaga casă.

FALT SOLAR este un acoperiș cu celule fotovoltaice integrate și se încadrează în categoria BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – panouri fotovoltaice integrate în clădiri. Această categorie este complet diferită de soluția fotovoltaică obișnuită, care presupune instalarea panourilor fotovoltaice deasupra acoperișului. FALT SOLAR are una dintre cele mai mari eficiențe din clasa BIPV, fiind o soluție modernă și estetică.

FALT SOLAR are o combinație de celule mono PERC, utilizate pe scară largă în industria fotovoltaică, care sunt complet integrate în materialul din oțel de calitate superioară al învelitorii metalice. Parteneriatul care a adus FALT SOLAR în România este o îmbinare a cunoștințelor Roofit.Solar, un start-up estonian apreciat în Europa pentru inovația sa în materie de tehnologie solară, și expertiza Metigla, în calitate de producător de soluții premium de acoperire metalică.

În Uniunea Europeană clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de carbon. Pentru a atinge obiectivele climatice ale UE, care prevăd ca din 2027 toate clădirile noi, publice și nerezidențiale, și din 2030 toate clădirile noi rezidențiale să aibă emisii zero, Metigla vine pe piața din România cu acoperișul solar, cu celule fotovoltaice integrate, un nou produs inovator și o soluție de acoperire 2-în-1, potrivită pentru orice tip de clădire, inclusiv de patrimoniu.

“Există un aspect al misiunii noastre unde nu am vrut să facem niciun compromis: estetica acoperișului Metigla. Am căutat acel partener, cu sprijinul căruia să putem oferi o soluție care nu sacrifică frumusețea casei în detrimentul tehnologiei solare. În acest mod am iniţiat parteneriatul exclusiv cu Roofit.Solar, pentru a le putea furniza românilor o soluție inovatoare: acoperișul solar, cu celule fotovoltaice integrate. Suntem mândri de instalarea primului acoperiș FALT SOLAR by Roofit.Solar din România și suntem încrezători că acesta va servi ca exemplu pentru oamenii și companiile care vor dori să adopte tehnologia solară, și să contribuie la protejarea mediului înconjurător. FALT SOLAR nu este doar un acoperiș revoluționar care oferă energie regenerabilă, el este acel acoperiș care se potrivește perfect în povestea tuturor caselor, ca o haină bine croită” spune Directorul General Metigla, Cristian Mătășel.

De ce să instalezi un acoperiș nou și apoi să îl acoperi cu panouri fotovoltaice, când ai la dispoziție o soluție estetică 2-în-1 - celule fotovoltaice integrate în acoperiș?

Aceasta este întrebarea pe care a avut-o în minte Ana Ardelea atunci când a început construcția acoperișului pentru noua sa casă. La Metigla a găsit soluția perfectă - acoperișul FALT SOLAR by Roofit.Solar.

“Este un acoperiș grozav pentru că mie nu îmi plăceau panourile solare peste acoperiș și de la începutul construcției am optat pentru FALT SOLAR. Sunt încântată că am primul acoperiș din țară de acest gen, cu celulele fotovoltaice integrate în acoperişul Metigla. Nu pot să exprim cât de mult îmi place. Şi prietenii mei sunt foarte încântați și abia așteaptă să vadă cum va funcționa întreg sistemul. Cu acoperișul solar, casa mea are și energie verde și arată extrem de bine. Vecinii mei chiar nu observă că acoperișul meu are și panouri fotovoltaice integrate. Am avut parte de o instalare ușoară, totul a durat o singură zi. Este un acoperiș care se plătește de la sine, am 25 de ani garanție, arată foarte bine, iar întreținerea lui nu înseamnă altceva decât întreținerea unui acoperiș“ a menționat proprietara primului acoperiș Falt Solar din România, Ana Ardelea.

Partenerul Metigla, Roofit.Solar, a început producţia acestui acoperiș în Estonia, iar în acest moment peste 500 de acoperișuri solare sunt instalate în toată Europa, în țări precum Germania, Austria, Estonia, Danemarca, Polonia, Suedia, Belgia, Norvegia și Letonia. Lansarea acoperişului solar de către Metigla, aliniază România trendului inovator european.

Andres Anijalg, co-fondatorul și CEO-ul companiei Roofit.Solar, a venit în România pentru a asista la instalarea primului acoperiș FALT SOLAR.

”Acoperișul FALT SOLAR are aceeași eficiență ca panourile fotovoltaice obişnuite și este produsul viitorului pentru cei care își construiesc o casă nouă, sau pentru cei care vor să își înlocuiască acoperișul vechi,” declară Andres Anijalg. “Am venit în România pentru a asista la prima instalare a acestui acoperiş solar în România și pentru a fi alături de partenerul nostru, Metigla în această premieră extraordinară. Împreună, vrem să ajutăm cât mai multe case românești să își producă propria electricitate, printr-un acoperiș cu celule fotovoltaice integrate. De asemenea este foarte important să le arătăm instalatorilor de acoperișuri cum funcționează, cum se face instalarea, o sarcină ușoară de altfel, pentru că totul se realizează exact în același mod ca și în cazul unei învelitori prefălţuite obișnuite. Singura diferență este că trebuie conectate cablurile sub învelitoare. Când am început să dezvoltăm produsul în Estonia, am vrut să construim și să proiectăm acoperișuri pentru casele noastre, pentru că nu ne plăcea cumva ideea ca, peste un acoperiș nou și frumos, să venim cu panouri fotovoltaice tradiționale. Noi am vrut ca celulele fotovoltaice să fie integrate în acoperiș, deci să producem un acoperiș solar estetic. Aceasta este practic ideea de bază din spatele acestui produs,” a mai completat Andres Anijalg.

Vezi video aici

Metigla este o afacere de familie pornită în urmă cu 40 de ani în Belgia, iar pe piața din România este prezentă din anul 2000. Creșterea organică și continuă a portofoliului de produse și servicii se bazează pe inovație, calitate premium, pasiune și sustenabilitate. Metigla este prezentă şi în Belgia, Franța, Olanda, Luxemburg și Congo.

Metigla este compania care își afirmă constant preocuparea pentru inovație și tehnologie, cu atenție către noile trenduri în materie de construcţii. Portofoliul Metigla oferă soluții de acoperire metalice de cea mai înaltă calitate, pentru proiecte rezidențiale și industriale, sisteme pluviale, panouri termoizolante și profile zincate pentru structuri destinate halelor, dar şi parcurilor solare. Lansarea în România a FALT SOLAR by Roofit.Solar, acoperişul cu celule fotovoltaice integrate, este un pas firesc, în conformitate cu misiunea Metigla de a acoperi bunăstarea oamenilor și afacerilor cu soluții inteligente, durabile și inovatoare.