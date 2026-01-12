Un fost ministru de justiție polonez, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria

Un fost ministru al partidului conservator polonez Dreptate şi Justiţie (PiS, naţionalist), Zbigniew Ziobro, urmărit în ţara sa pentru deturnare de fonduri, a anunţat luni că a obţinut azil politic în Ungaria lui Viktor Orban.

Zbigniew Ziobro, în vârstă de 55 de ani, este vizat de o anchetă pentru abuz de putere şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni în perioada în care a fost ministru al justiţiei şi procuror general în guvernele PiS, între 2015 şi 2023. Colegii săi deputaţi din Dietă (parlamentul polonez) au votat în noiembrie 2025 ridicarea imunităţii sale parlamentare şi au autorizat plasarea sa în arest preventiv, scrie News.

Refuzând să răspundă la citaţiile justiţiei poloneze pe motiv că urmărirea penală împotriva sa ar fi rezultatul unei persecuţii „politice” orchestrate de executivul centristului Donald Tusk, Zbigniew Ziobro a găsit refugiu la Budapesta. Într-o lungă postare pe X, luni, el explică că a „decis să recurgă la azilul politic acordat de guvernul maghiar”.

„Îi mulţumesc sincer premierului Viktor Orban”, scrie el, denunţând „banditismul” şi „instituirea progresivă a unei dictaturi” în Polonia.

Soţia sa a obţinut, de asemenea, azil, deşi nu face obiectul niciunei urmăriri penale.

Avocatul lor a confirmat informaţia pe contul său X.

Într-o conferinţă de presă, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a confirmat că Budapesta a aprobat „unele” cereri de azil din Polonia, fără a-l menţiona pe Ziobro. „În Polonia, multe persoane sunt supuse persecuţiei politice”, a spus el.

Unul dintre adjuncţii lui Ziobro de la acea vreme, Marcin Romanowski, acuzat de fapte similare, a obţinut, de asemenea, azil politic în Ungaria.

Zbigniew Ziobro este acuzat, în special, că a orchestrat deturnarea de bani dintr-un fond special destinat sprijinirii victimelor infracţiunilor şi că a utilizat acest fond în scopuri politice, precum şi pentru a finanţa ilegal achiziţionarea software-ului spion Pegasus din Israel. Potrivit actualului guvern, acest software ar fi fost utilizat la acea vreme pentru a supraveghea oponenţii politici.

Dacă va fi găsit vinovat, Zbigniew Ziobro, care urmează un tratament împotriva cancerului, riscă până la 25 de ani de închisoare.

Vice-ministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, a criticat dur anunţul lui Ziobro, „un fost ministru al justiţiei care se sustrage de la responsabilităţile sale fugind în ţara lui Orban, un prieten lui Putin”.

„Fostul ministru al justiţiei fuge ca un laş de justiţia poloneză. O decădere totală!”, a scris pe X şi Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil cu serviciile de securitate ale Poloniei.

Zbigniew Ziobro este arhitectul unei serii de schimbări judiciare controversate între 2015 şi 2023. Aceste reforme au provocat o confruntare între Polonia şi Comisia Europeană, care considera că aceste măsuri slăbeau statul de drept şi echilibrul puterilor. Guvernul pro-european al lui Donald Tusk, la putere din 2023, s-a angajat să revizuiască aceste modificări legislative, dar preşedintele naţionalist Karol Nawrocki, ales în iunie 2025 cu sprijinul PiS, îşi opune aproape sistematic veto-ul.