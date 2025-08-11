Articol publicitar

Oriflame sărbătorește 58 de ani de sprijin acordat antreprenorilor în Vânzare Socială

Publicat:

 Oriflame, companie globală de frumusețe cu o tradiție solidă în vânzare socială, marchează 58 de ani dedicați susținerii antreprenorilor din întreaga lume.     

Încă de la înființarea sa, în 1967, Oriflame și-a menținut angajamentul de a valorifica potențialul antreprenorial și de a oferi oamenilor oportunitatea de a-și construi afaceri relevante, în termenii proprii.

Cu peste trei milioane de antreprenori și membri VIP în mai mult de 60 de țări, Oriflame continuă să fie lider în noua generație de vânzare socială, îmbinând inovația digitală, comunitatea și produse de frumusețe și wellness de excepție.

Anna Malmhake, CEO și Președinte Oriflame, a declarat:La Oriflame credem că talentul există peste tot, însă oportunitățile nu sunt întotdeauna accesibile tuturor. De 58 de ani rămânem fideli misiunii noastre: să oferim oamenilor șansa de a crește, de a se conecta și de a prospera printr-un model de afaceri centrat pe oameni. Vânzarea socială nu este doar parte din istoria noastră, este viitorul nostru.” În România, Oriflame sărbătorește 30 de ani de activitate în 2025, marcând trei decenii de susținere a antreprenoriatului local și de construire a unei comunități puternice de consultanți de frumusețe. De-a lungul acestei perioade, Oriflame România a devenit un reper în industrie, oferind oportunități reale de dezvoltare personală și financiară, precum și acces la produse de înaltă calitate, inspirate de natură și susținute de știință.

Pe măsură ce industria frumuseții evoluează, Oriflame rămâne dedicată modelului său bazat pe puterea comunității, oferind o cale flexibilă și cu risc redus către antreprenoriat. În ultimii cinci ani, bonusurile, comisioanele și alte recompense oferite de Oriflame comunității sale au depășit 1 miliard de euro, confirmând angajamentul de a celebra progresul autentic și oamenii reali.

Niclas Palmquist, Chief Commercial Officer, a declarat:Suntem mândri să fim o companie în care succesul este împărtășit, iar comunitatea înseamnă totul. Modelul nostru se bazează pe încredere, conexiune și convingerea că frumusețea este mai valoroasă atunci când este împărtășită. În timp ce alții își schimbă direcția, noi ne concentrăm și mai mult pe ceea ce facem cel mai bine: sprijinirea antreprenorilor la fiecare pas.

Angajamentul Oriflame pentru vânzare socială este susținut de investiții continue în inovație, sustenabilitate și incluziune. Cu aproape 60 de ani de experiență, compania continuă să redefinească frumusețea pentru lumea conectată de astăzi, oferind produse de înaltă calitate, cu o experiență senzorială deosebită, la un preț accesibil. Iar pentru al cincilea an consecutiv, Oriflame a fost desemnată Climate Leader în Europa, de către The Financial Times și Statista.

Despre Oriflame Pentru mai multe informații, vizitați www.oriflame.ro sau contactați: press@oriflame.com, victoria.rece@oriflame.com

