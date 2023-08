ONRC: Peste 33.800 și-au închis porțile în primele şase luni din 2023

3.895 de firme au fost radiate la nivel naţional în primele şase luni din 2023, cu 4,31% mai puţine comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform statisticilor de la Registrul Comerțului.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 5.365 (minus 4,32% faţă de ianuarie - iunie 2022) şi în judeţele Cluj -1.666 (plus 6,52%), Timiş - 1.534 (minus 4,42%) şi Constanţa - 1.523 (minus 3,85%), potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 202 (în scădere cu 31,53%, faţă de primul semestru din 2022), Covasna -250 (minus 21,14%) şi Giurgiu - 260 (minus 26,97%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Botoşani (plus 26,45%), Dâmboviţa (plus 24,26%) şi Bacău (plus 24,22%).

În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa (minus 31,53%), Giurgiu (minus 26,97%) şi Ilfov (minus 22,34%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 8.654 (minus 9,28%, raportat la ianuarie - iunie 2022), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 2.936 (minus 0,03%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit - 2.773 (plus 8,11%).

În luna iunie 2023, au fost consemnate 4.865 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (835) şi în judeţele Cluj (255), Timiş (226) şi Constanţa (196).

Companii în insolvență sau restructurare

Interesul crescut al antreprenorilor pentru noile mecanisme de restructurare este tot mai vizibil, spun specialiștii CITR, precizând că circa 3.200 de companii au intrat în insolvență în primul semestru.

În primul semestru al acestui an, 30 companii au apelat la măsuri de restructurare prin concordat preventiv, dintre care opt companii de impact, cu active de peste 1 milion de euro, comparativ cu 12 astfel de cereri în întregul an 2022.

Raportat la numărul total al insolvențelor înregistrate în perioada ianuarie-iunie 2023, anume 3.290, companiile de impact, cu active imobilizate de peste 1 milion de euro, reprezintă 1,06%.

Cele mai afectate domenii sunt: construcțiile (449 companii în insolvență), transporturi rutiere de mărfuri (248 companii) și comerțul (177 companii). Pe de altă parte, aceste domenii înregistrează și cele mai multe companii din economie.

În București, 695 de companii au apelat la procedura insolvenței, dintre care 17 companii de impact, cu active de peste 1 milion de euro. La nivel de județe, distribuția insolvențelor din primul semestru al anului 2023 aduce Bihorul pe prima poziție, cu 241 de companii și 7,33% din totalul insolvențelor înregistrate. Urmează Cluj, cu 174 de companii și o pondere de 5,29% din total, și Constanța, cu 165 de companii, ceea ce reprezintă 5,02% din numărul insolvențelor înregistrate, la nivel național.