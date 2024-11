Numirea lui Robert F. Kennedy în funcția de ministru al sănătății în SUA crează haos pe burse

Numirea lui Robert F. Kennedy Jr. în funcția de ministru al Sănătății și Serviciilor Umane de către Donald Trump promite să fie un punct de cotitură în sistemul sanitar, în special în industria farmaceutică.

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA (U.S. Department of Health and Human Services - HHS) este o agenție federală responsabilă de protejarea sănătății tuturor americanilor și de furnizarea de servicii esențiale, în special celor mai vulnerabili. Atribuțiile instituției sunt variate și includ gestionarea unor programe majore de sănătate. Acest lucru înseamnă că funcția lui Robert F. Kennedy este similară cu cea de ministru al sănătății.

Cunoscut pentru pozițiile sale critice privind vaccinurile și influența marilor companii farmaceutice asupra politicilor de sănătate publică, Kennedy Jr. este o figură controversată care stârnește atât entuziasm, cât și îngrijorare.

De-a lungul carierei sale, Kennedy Jr. s-a poziționat ca un susținător al creșterii transparenței și responsabilității în sectorul sănătății. Cu toate acestea, opiniile sale au făcut obiectul unor dezbateri intense, în special din cauza afirmațiilor conform cărora anumite vaccinuri ar putea fi legate de afecțiuni precum autismul. Declarațiile sale au fost dezmințite de comunitatea științifică, punctează analiștii XTB.

În ciuda acestui fapt, Kennedy Jr. continuă să denunțe ceea ce el consideră a fi conflict de interese în cadrul agențiilor de reglementare din partea grupurilor de interese din mediul de afaceri, solicitând o reformă radicală a unor instituții precum FDA (Food and Drug Administration) pentru a reduce influența industriei farmaceutice.

Reacția pieței după anunțul lui Donald Trump

Numirea sa a avut un impact imediat asupra pieței financiare, acțiunile marilor companii farmaceutice înregistrând scăderi semnificative, precum Pfizer, Moderna și Novo Nordisk, arată analiștii XTB.

Această reacție a acțiunilor reflectă teama investitorilor cu privire la faptul că o politică mai riguroasă și mai puțin permisivă va limita puterea și profiturile acestor companii.

Printre măsurile pe care Kennedy Jr. le va putea pune în aplicare se numără: revizuirea proceselor de aprobare a medicamentelor și vaccinurilor, o mai mare transparență în relațiile dintre autoritățile de reglementare și companiile farmaceutice și o abordare mai riguroasă a siguranței produselor medicale.

Cu toate acestea, impactul numirii lui Robert F. Kennedy Jr. nu se va limita doar la latura economică. Politicile sale ar putea redefini modul în care este concepută și pusă în aplicare asistența medicală în Statele Unite, influențând totul: de la cercetarea științifică, până la accesul populației la tratamente esențiale.

Dacă, pe de o parte, abordarea sa ar putea aduce beneficii în ceea ce privește o mai mare supraveghere și etică în sector, pe de altă parte, pozițiile sale controversate generează incertitudine cu privire la efectele reale pe care aceste schimbări le vor avea asupra sănătății publice.

Cu alte cuvinte, nominalizarea lui Robert F. Kennedy Jr. reprezintă o provocare directă la adresa status quo-ului industriei farmaceutice și o promisiune de remodelare a politicilor de asistență medicală din Statele Unite, explică analiștii XTB.

Într-un moment în care încrederea în instituțiile medicale este crucială, venirea sa la conducerea unei instituții-cheie din sectorul medical ar putea fi atât o oportunitate de a progresa, cât și un teren fertil pentru controverse.

La o privire mai atentă asupra companiilor din sectorul farma, se observă că, practic, cifrele tuturor Big Pharma sunt în scădere (cum ar fi, de exemplu, Merck și Eli Lilly).

În ceea ce privește rezultatele financiare, acestea prezintă date controversate.

Pfizer:

Veniturile au crescut cu 31.2% de la an la an (y/y).

Marjele operaționale au crescut cu 50,7 puncte procentuale y/y.

EBITDA a crescut cu 1012,9% de la an la an.

Dívida Líquida a crescut la 190,67% y/y.

Moderna:

Veniturile au crescut cu 1.7% y/y.

Marjele operaționale au crescut cu 50,7 puncte procentuale y/y.

EBITDA a crescut cu 99% de la an la an.

Datoria netă a crescut cu 30,66% y/y.

Novo Nordisk

Veniturile au crescut cu 21.4% y/y.

Marjele operaționale au crescut cu 50,7 puncte procentuale y/y.

EBITDA a crescut cu 22,02% de la an la an.

Datoria netă a crescut cu 14,95% y/y.

Analizând principalele date fundamentale ale companiilor menționate, se mai poate observa că există unele divergențe între prețurile acțiunilor și rezultatele prezentate de acestea. Prin urmare, având în vedere actualul context politic, putem presupune că pe burse, în acest moment, se diminuează deja efectul măsurilor noilor guvernatori.

Totuși, nu pot fi excluse posibile scăderi ale valorilor metricilor fundamentali, dar dacă temerile privind măsurile aplicate nu sunt puse în practică, aceste companii ar putea înregistra recuperări semnificative.