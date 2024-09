Numărul locurilor de muncă va crește în Europa de Est, în următorii cinci ani

Circa 60% dintre executivii care conduc companii de top din întreaga lume se așteaptă la o creștere a forței de muncă în Europa de Est, în următorii cinci ani, arată cea de-a cincea ediție a studiului „CxO Priorities 2024”.

Creșteri similare, de circa 48%, vor avea loc în America de Nord și Asia, în timp numărul de locuri de muncă vor rămâne constante în Europa de Vest și de Sud, dar vor scădea în Germania.

Situația Germaniei este explicată prin faptul că investițiile de capital (CAPEX) ale firmelor din această țară vor merge în proporție de 61% către piețe externe, dintre care cele mai multe către America de Nord (16%), China (11%), Europa de Vest (10%), Europa de Est (9%). Dar, potrivit studiului Horváth – „Rebalance your Organization towards a Digital, Deglobalized and Dynamic World” (Reechilibrați-vă organizația pentru o lume digitală, deglobalizată și dinamică) – preocupările companiilor germane sunt împărtășite și de cele din restul lumii.

După ce, din 2020 încoace, mediul de business a fost supus mai multor crize succesive sau suprapuse, companiile văd anul 2024 ca fiind unul „de tranziție”, de-a lungul căruia creșterea veniturilor se va baza preponderent nu pe mărirea prețurilor, ci pe sporirea volumelor vândute, consideră 66,5% dintre executivii din industria manufacturieră și 55,7% dintre cei aflați la conducerea firmelor din industria serviciilor.

Îmbunătățirea structurii de costuri și profit a devenit prioritatea principală a managementului din cadrul companiilor manufacturiere, în 2024, pe fondul creșterii prețurilor materiilor prime, a stocurilor ridicare și a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare.

Pentru a-și atinge obiectivele de creștere, atragerea de noi clienți prin creșterea cotei de piață actuale reprezintă soluția privită drept cea mai importantă (47% respectiv 32%) la care apelează companiile, fiind urmată de dezvoltarea de noi produse și servicii pentru clienții existenți (48% respectiv 28%), respectiv de intrarea pe noi piețe (20% respectiv 22%).

Reducerea costurilor și reconfigurarea portofoliului de produse

În ceea ce privește optimizarea costurilor, studiul Horváth a scos la iveală primele patru abordări la care apelează executivii: (1) reducerea costurilor de producție directe (inclusiv cu energia); (2) reducerea costurilor generale și administrative; (3) reducerea costurilor cu materialele; și (4) reconfigurarea portofoliului de produse și/sau servicii.

Pentru creșterea competitivității, executivii găsesc ca fiind foarte importantă (1) concentrarea pe nevoile clienților (client centricity) – 61%; (2) excelența operațională – 54%; și (3) viteza și agilitatea – 40%.

În privința vitezei de implementare a optimizărilor în diferite arii de business, echipa Horváth a identificat o diferențiere clară între industria manufacturieră și cea a serviciilor. În cazul celei dintâi, executivii țintesc să ajungă la „China speed” – o viteză precum cea a firmelor chineze în procesele de Cercetare și Dezvoltare (R&D). În același timp, companiile din servicii caută să obțină o „creștere de viteză” la nivelul operațiunilor, vânzărilor și al funcțiilor de suport.

„Ediția din 2024 a studiului Horváth arată că mediul de business navighează într-un peisaj economic complex, unde abilitatea de a gestiona costurile și de a crește profitabilitatea este esențială. Prin concentrarea pe ajustări structurale și eficiență operațională, companiile pot face față mai bine provocărilor actuale și se pot poziționa pentru creșterea viitoare, dar reducerea costurilor nu este suficientă pentru a crește competitivitatea. Este nevoie de dezvoltarea unor structuri care să permită entităților regionale să acționeze mai autonom, și de cooperarea mai descentralizată, agilă și colaborativă, mai puțin ierarhică și controlată de la sediul central, pentru a putea valorifica la maxim oportunitățile aduse de fiecare piață în parte”, a declarat Maria Boldor, Managing Director, Horváth România.

Studiul „CxO Priorities 2024”, a fost realizat prin chestionarea a peste 770 de executivi (dintre care peste 40% la nivel de CEO), din 29 țări de pe toate continentele, reprezentând un total de 14 industrii, manufacturiere (apărare, producție auto, construcții, energie, FMCG, minerit și altele) sau din sfera serviciilor (asigurări și servicii financiare, bănci, telecomunicații, transport și logistică etc).