Numărul salariaților asiatici din România s-a triplat din 2020 până în prezent, iar comparativ cu 2013 a crescut de nu mai puțin de 12 ori. Expertul în resurse umane Doru Șupeală a analizat pentru „Adevărul” motivele pentru care mulți patroni preferă angajați din Asia.

Potrivit datelor furnizate în exclusivitate pentru „Adevărul” de Inspecția Muncii, la 1 ianuarie 2024, în țara noastră erau înregistrați 114.669 salariați din spațiul extracomunitar, în timp ce la 30 septembrie 2024, numărul acestora a ajuns la 135.342 (de 12 ori mai mult față de 2013), cu 141.742 contracte active. În ultimii patru ani numărul salariaților asiatici din România s-a dublat și a crescut exponențial. La 31 decembrie 2020 erau 46.535 salariați non-UE, la 31 decembrie 2021 erau 63.053 salariați non-UE, iar la 31 decembrie 2022 erau 93.705 salariați non-UE, iar în 2023 erau 113.555.

Ca Top 10 țări de proveniență a cetățenilor străini cu contracte de muncă în România, asiaticii domină clar. Astfel, la 30 septembrie 2024, pe primul loc era Nepalul – 31.764 persoane, urmat de Sri Lanka – 18.842, India – 10.529, Turcia – 10.202, Bangladesh – 7.676, Republica Moldova – 7.073, Ucraina – 6.566, China-3.760, Italia-3.562 și Pakistan- 3.469.

Deficitul forței calificate de muncă este o problemă constantă în România, ca și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Pentru a acoperi acest deficit, mulți antreprenori angajează asiatici.

”Adevărul” l-a întrebat pe expertul în resurse umane Doru Șupeală care sunt principalele motive pentru care numărul angajaților asiatici din România a crescut atât de mult.

”Mulți angajați asiatici sunt singuri, n-au viață socială, nu au o familie cu ei în România. Fac exact ce au făcut românii care au mers la început în străinătate să lucreze cu toate sacrificiile ca să trimită un bani acasă. Adică lucrează mult peste norma legală, lucrează nopți, weekend-uri și în general muncile grele. Sunt foarte mulți pe zona de delivery. În general sunt destui muncitori în construcții necalificați, adică la munca cu gârca, munca grea, la cărat, la făcut munci rudimentare în construcții, nu cele specializate. Deci cei mai mulți sunt în zona asta și mai vizibili, dar sunt mult și în meserii care sunt ceva mai calificate. Și vedem mulți bucătari și ospătari”, spune Doru Șupeală.

”Lucrează pe bani puțini”

Conform mai multor studii și cercetări, salariile asiaticilor din România pornesc de la 400 de euro net și ajung la cel mult 1.400 euro lunar.

”Lucrează pe bani puțini față de așteptările românilor și lucrează mult mai mult și sunt mai loiali, pentru că aici mai intervin aspectele legate de acte, documente. Ei sunt într-o formă de captivitate, în momentul în care vin, cumva sunt legați de angajatorul lor și este destul de greu să aibă mobilitate, să-și caute alte joburi pe aici sau să meargă spre Vest. Cei care au rămas aici sunt cumva mulțumiți. Angajații asiatici sunt ieftini și foarte disciplinați”, adaugă expertul în resurse umane Doru Șupeală.

”Este posibil să apară o xenofobie”

Cunoscutul expert avertizează însă că în viitor este posibil să apară un sentiment de respingere al localnicilor față asiaticii care acceptă să lucreze pe bani mai puțini decât românii.

”Problema care apare nu e foarte vizibilă încă, însă trebuie să ne așteptăm la asta. Este nașterea unui sentiment de respingere, un un fel de xenofobie al localnicilor. Am văzut manifestările astea doar punctual. Deocamdată, acolo unde au fost aduși muncitori în fabrici. Astfel s-a redus numărul muncitorilor români, care au văzut că vin alții asiatici care acceptă salarii mai mici și condiții mai grele de muncă, au o oarecare frustrare și o oarecare adversitate față de oamenii ăștia, consideră din cauza acestor oamenilor nu le cresc salariile și nu li se dau mai multe drepturi. Adică, în loc să crească angajatorii salariile pentru români și să dea condiții mai bune de lucru, preferă să aducă forță de muncă străină. Și asta naște un sentiment de respingere. Am mai văzut un fenomen, o formă de dispreț la beneficiarii serviciilor de food delivery. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că oamenii ăștia nu prea vorbesc engleză, nu prea înțeleg geografia locului și nu livrează la timp. Am văzut foarte mulți oameni nemulțumiți de de fenomenul ăsta”, explică Doru Șupeală.

Cunoscutul specialist în resurse umane spune că ar fi de preferat să nu aducem muncitori străini pentru a plăti salarii mici, ci să aducem competențe dacă vrem să creștem, ceea ce nu se întâmplă de multe ori. Angajații asiatici vin în România și pentru că în țările lor de origine este o competiție foarte mare pe piața muncii, drepturile angajaților nu sunt respectate, iar salariile sunt infime.

”De aceea nici ei nu neapărat au pretenții foarte mari. Ei consideră că aici sunt tratați mai bine decât acasă, ceea ce comparativ cu lista drepturilor pe care le avem noi aici în piața muncii este mult diminuat față de ce avem noi și față de normalitatea de la noi. Ei lucrează luni duminică fără niciun fel de problemă. Salariații asiatici sunt ieftini, disciplinați și ușor de controlat, cumva ai un grad mare de stabilitate a lor. Nu-ți pleacă așa la primul gest în care urli, îi bați sau îi calci un pic în picioare. Ceea ce angajatorii români obișnuiesc să facă, să-i să-i trateze cu oarecare superioritate. Și asiaticii suportă multe, pentru că vin din țări unde e junglă, e teribil ca nivel de trai. Iar în România, pentru ei este cumva tolerabil și acceptabil. Am văzut și cazuri în care ei sunt tratați foarte bine. Am fost surprins. Am fost în București într-un hotel, hotelul lui Mitică Dragomir. Și acolo au personal asiatic care era extrem de bine pregătit și extrem de bine tratat. Erau ospătari și cameriste care învățaseră românește, lucrau impecabil”, adaugă Doru Șupeală.