Nestlé se implică în creșterea gradului de colectare și reciclare a plasticului flexibil

Parteneriatul dintre producători, Organizații care Implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP), autorități și societatea civilă reprezintă rețeta de succes pentru atingerea țintelor naționale de reciclare prin redirecționarea atenției în reciclarea plasticului către folia flexibilă.

Nestlé observă un interes crescut al populației în ceea ce privește colectarea selectivă a ambalajelor din polietilenă sau alte tipuri de plastic flexibil utilizat preponderent în industria alimentară, atenție care este necesară în contextul creșterii constante a țintelor de reciclare și dezvoltării sistemului de garanție. Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România, explică despre ce este vorba și cum a fost abordată această problemă.

1. Care este principalul tip de plastic folosit ca ambalaj pe piața din România?

Este vorba de polietilenă și polipropilenă. Acestea sunt cele mai comune tipuri de plastic flexibil, folosite mai ales în industria alimentară, deoarece au o serie de calități deosebite care ajută la protecție, igienă și siguranță alimentară. Polietilena (PE-LD) se regăsește în folia de plastic care protejează batonul de ciocolată sau de cereale preferat, paste sau tăiței instant. Se mai regăsește în pungi de plastic, precum și la împachetarea unor produse, jucării etc. Polipropilena (PP) are un grad ridicat de siguranță alimentară datorită lipsei de toxicitate și rezistenței la temperatură, fiind ideală pentru pungi de plastic pentru alimente, dar și pentru lactate, vase ce pot fi introduse în cuptorul cu microunde, carcase de DVD-uri etc.

Ca și celelalte tipuri de plastic, acestea ajung greu la colectare și reciclare. De aceea am lansat în vară proiectul „ReciCLARea e totul!”, cu obiectivul de a crește gradul de înțelegere a simbolurilor de colectare separată de pe ambalajele din industria alimentară, de a evidenția impactul negativ al colectării necorespunzătoare asupra mediului și de a explica procesul de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

2. Vedem că are un mare succes colectarea ambalajelor PET. Ce ar trebui pentru ca și colectarea ambalajelor din plastic flexibil să aibă un succes similar?

Pentru a avea succes în inițiativa de promovarea unei industrii de reciclare a plasticului flexibil, primii pași implică educarea populației cu privire la regimul special necesar colectării selective a ambalajelor din polietilenă sau alte tipuri de folii de plastic din industria alimentare. Spre deosebire de PET-uri, ambalajele din polietilenă sunt preponderent ”murdare” după consumul alimentului. Altfel spus, fiind în contact cu produse alimentare de consistențe variate, ele păstrează urme de la aceste alimente. Pentru creșterea gradului de reciclare, înainte de a fi depuse în containerele de colectare, aceste ambalaje ar trebui curățate sau chiar spălate. Pe de altă parte, acest proces ar putea fi preluat de o facilitate industrială special concepută, destinată reciclării acestor ambalaje flexibile, dar care ar implica investiții de amploare.

Provocarea este dată de faptul că nu se colectează o cantitate suficient de mare de ambalaje de plastic flexibil, ceea ce necesită o abordare la nivel național prin care consumatorii să fie încurajați să ducă astfel de deșeuri reciclabile la containerele destinate pentru așa ceva, în loc să le arunce în gunoiul menajer.

În acest sens, Nestlé, în colaborare cu Green Resources Management, Federația Națională a Părinților (FNaP) – Edupart și Primăria Sectorului 6, a lansat proiectul „ReciCLARea e totul!” cu obiectivul de a crește gradul de înțelegere a simbolurilor de colectare separată de pe ambalajele din industria alimentară și de a explica procesul de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. Peste 350 de elevi de la șase școli din București au participat la prima ediție, în primăvară, iar în septembrie clasa câștigătoare a unui concurs inițiat sub acest proiect a putut sa afle mai multe despre acest proces direct de la specialiști, în timpul unei vizite la fabrica de la Buzău a GreenGroup.

3. Ce cantitate de ambalaje din plastic flexibil produce Nestle într-un an și cât din acesta este reciclabil?

Prin planul de acțiune Nestlé Net Zero Climate, compania și-a luat angajamentul de a dezvolta soluții de ambalare sustenabile și să contribuie activ la identificarea soluțiilor de management al deșeurilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Nestlé și-a redus în 2021, ultimul an pentru care avem disponibile date, emisiile de dioxid de carbon cu peste 4 milioane de tone – echivalent cu consumul anual al 870.000 de autoturisme – adică aproximativ 11% din totalul vehiculelor mici în circulație în România.

Pentru a realiza acest lucru, Nestlé își transformă în permanență la nivel global fiecare aspect al activității sale - de la alimentarea camioanelor cu biogaz provenit din deșeuri organice, utilizarea de energie electrică 100% din surse regenerabile pentru producția din fabrici, până la crearea de soluții de ambalare care reduc cantitatea de plastic și pot fi ușor reciclate.

Nestlé depune eforturi constante pentru realizarea de noi ambalaje concepute din start pentru a fi reciclate, cât și în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de reciclare. Compania s-a angajat ca ambalajele sale să devină 100% reciclabile sau reutilizabile și să reducă utilizarea materialelor plastice noi cu o treime. Acest lucru înseamnă utilizarea mai multor materiale reciclate, crearea mai multor ambalaje reutilizabile sau eliminarea completă a ambalajelor, prin livrarea experimentală în vrac a unor produse.

Astfel, Nestlé urmărește dezvoltarea infrastructurii care îmbunătățește colectarea, sortarea și reciclarea, ceea ce previne poluarea mediului înconjurător, fie prin dezvoltarea de proiecte proprii – ca în cazul Nespresso, NESCAFÉ® Dolce Gusto®, fie prin colaborarea cu partenerii externi și autorități. Infrastructura permite materialelor reciclate să atingă procesul final, circular, prin sprijinirea integrării conținutului reciclat în noile ambalaje.

Ca urmare a eforturilor depuse în ultimii ani, Nestlé a redus utilizarea plasticului virgin cu 10,5% din 2018 și până acum, Smarties a devenit primul brand global de dulciuri care să treacă la ambalaj de hârtie, Nespresso folosește 80% aluminiu reciclat în capsulele sale în Europa și o multitudine de branduri și soluții de ambalare din portofoliul Nestlé sunt concepute a fi reciclate în proporție de 100%, de la cuburile Maggi până la ambalajele Purina One Dry Cat.

De asemenea, în decembrie 2022, Nestlé a lansat un program pentru colectarea și reciclarea capsulelor NESCAFÉ® Dolce Gusto®, iar anul acesta a extins programul prin încheierea unui parteneriat pentru colectarea acestora și în magazinele Kaufland, triplând astfel infrastructura existentă anul trecut.

4. De ce ați ales această formă de exprimare a mesajului Nestle despre reciclare?

Reciclarea este o activitate de al cărei rezultat se vor bucura mai ales copiii noștri. Dacă alegem să gestionăm de pe acum problema deșeurilor de plastic, mai avem o șansă să păstrăm mediul înconjurător într-o stare acceptabilă, în viitor. De aceea, educarea copiilor este primordială. Proiectul ReciCLARea e totul! este menit să ofere comunității o metodă simplă și creativă de a înțelege semnificația simbolurilor care se regăsesc pe ambalajele concepute pentru a fi reciclate din industria alimentară.

5. Cum ați explicat copiilor contextul și problema reciclării plasticului flexibil, astfel încât ei să o exprime plastic?

Am ales șase școli din fiecare sector din București, și anume Liceul Ion Neculce, Școala Gimnazială nr. 39, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Școala Gimnazială nr. 190, Școala Gimnazială nr. 150 și Liceul ”Tudor Vladimirescu”, iar campania de informare prin lecții deschise cu peste 350 de copii s-a desfășurat în perioada 15 mai – 4 iunie 2024.

Pe lângă workshop-uri, elevii au putut participa și la un concurs de design de postere de promovare a inițiativei, unde au fost înscrise 361 de lucrări. Marele premiu al acestui concurs, o vizită la Fabrica de Reciclare GreenGroup din Buzău, a fost câștigat de clasa a V-a D a Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”.

În plus, am selectat 50 dintre cele mai bune lucrări și le-am dus la o expoziție la Palatul Parlamentului, cu obiectivul declarat de a începe să acordăm o atenție deosebită dezvoltării și implementării unei strategii naționale pentru colectarea, sortarea și reciclarea acestor deșeuri de ambalaj din plastic flexibil, care necesită o abordare specială.

Aș spune că este un bun început, pentru care le mulțumim partenerilor și tuturor celor care s-au implicat deja. Am fost impresionați de polivalența imaginației copiilor în ceea ce privește viziunea asupra modurilor de protejare a mediului înconjurător și de aceea, ne dorim să putem continua acest proiect.