NAGA îl anunță pe Mike Tyson ca ambasador de brand și lansează campania globală „Your Go-to App for Everything Money”

NAGA, compania listată la bursa din Frankfurt, condusă de antreprenorul român Octavian Pătrașcu în calitate de CEO, și-a unit forțele cu legendarul boxeur Mike Tyson pentru a lansa noua campanie de branding intitulată „NAGA: Your Go-to App for Everything Money”.

Campania debutează cu un clip publicitar plin de umor în care Mike Tyson descoperă cât de ușor este să folosești NAGA, în comparație cu modul vechi de a-ți gestiona finanțele - acela în care trebuie să jonglezi între intermediari și diferite aplicații. Cu NAGA, el poate să își controleze toate aspectele legate de finanțe – trading, copy trading, investiții, crypto și plăți – folosind o singură aplicație.

Această campanie se înscrie într-un lung sir de acțiuni întreprinse de NAGA în 2024 pentru a îmbunătăți produsele și serviciile oferite clienților, și a-și crește vizibilitatea pe plan mondial. În ultimele luni, NAGA a lansat prima aplicație nativă de trading din Telegram, a unificat site-urile și brandurile grupului și a semnat un parteneriat cu Borussia Dortmund. În prezent, NAGA pregătește lansarea oficială pe piața din România.

Avându-l pe Mike Tyson ca imagine a campaniei, NAGA dorește să îi inspire pe traderii și investitorii din întreaga lume să devină „campionii” propriilor finanțe. Clipul video „It’ll Knock You Out” îl înfățișează pe Tyson folosindu-și forța și umorul caracteristic pentru a arăta cum oricine își poate simplifica și eficientiza managementul finanțelor cu platforma NAGA.

Oferte atractive

NAGA va oferi utilizatorilor din anumite regiuni bonusuri de bun venit sau acțiuni gratuite*. Astfel, clienții vor avea un motiv în plus să încerce experiența „Everything Money”.

*Se aplică termeni și condiții.

Octavian Patrascu, CEO NAGA a declarat: "Suntem entuziasmați să îl avem pe Mike Tyson alături de noi în această campanie extraordinară! Mike întruchipează forța, reziliența și succesul - valori care definesc misiunea NAGA. Ne dorim să facem lumea investițiilor accesibilă tuturor, printr-o aplicație completă care reunește tranzacționarea, investițiile, criptomonedele și plățile".

Un hub financiar bazat pe comunitate

NAGA reunește o comunitate în care utilizatorii pot împărtăși idei, discuta strategii, învăța și replica tranzacțiile celor mai buni traderi prin intermediul funcțiilor de copy trading. Astfel, platforma creează o experiență socială, colaborativă. Cu o ofertă de peste 4000 de active, resurse educaționale și promoții, NAGA le oferă utilizatorilor instrumentele și suportul necesar pentru a lua cea mai bună decizie la fiecare pas al călătoriei lor financiare.

Campania „Your Go-to App for Everything Money” debutează pe 7.11.2024 cu reclame inedite și conținut digital bazat pe imaginea legendarului Mike Tyson și include o stragie de marketing 360o ce va cuprinde, printre altele, reclame tv și outdoor în piețe strategice precum Germania, Emiratele Arabe Unite și America Latină.

Urmărește reclama aici și descoperă povestea lui Mike pe naga.com/mike.

Despre NAGA

NAGA este o companie FinTech germană de top, care oferă un SuperApp ce integrează într-o singură platformă tranzacționarea socială, investițiile în acțiuni, criptomonede și neobanking-ul, beneficiind de tehnologie avansată dezvoltată intern. Operând în peste 100 de țări și având 9 birouri locale, NAGA oferă o gamă diversificată de servicii financiare clasice, dar și pentru criptomonede. Platforma oferă si un card fizic VISA care permite conversia automată din cripto în fiat, precum și funcții de cashback, feed-uri sociale dinamice și funcții avansate de copy-trading, permițând utilizatorilor să replice automat strategiile traderilor de succes.

*Se aplică Termeni și condiții. **Criptomonedele sunt oferite prin NAGA X Ltd. Plățile sunt oferite prin NAGA Pay GmbH. ***Promoțiile nu sunt aplicabile rezidenților europeni.