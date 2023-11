Mircea Fechet confirmă finalizarea cadrului legal pentru începerea Sistemului Garanție-Returnare VIDEO

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, completarea în totalitate a cadrului legal pentru a putea cu adevărat începe sistemul garanţie - returnare (SGR) la data de 30 noiembrie, confirmă ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Potrivit acestuia este vorba despre o ordonanţă de urgenţă privind gestionarea eficientă a deşeurilor şi o hotărâre de guvern referitoare la sistemul de garanţie - returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

„A fost finalizat în totalitate cadrul legal pentru a putea începe cu adevărat sistemul garanţie - returnare la 30 noiembrie. Cu alte cuvinte, toţi românii vor putea să contribuie la viitoarea ţară a reciclării pe care vrem să o clădim. Aceştia îşi vor putea duce ambalajele goale la orice market, la orice magazin din România, pentru a putea recupera garanţia acestora. Vom trece de la mimarea reciclării din ultimii ani la o reciclare reală, la o ţară care cu adevărat face acest lucru. Şi va fi un sistem simplu, un sistem care ne implică pe toţi şi un sistem care va schimba la faţă, cred eu, România, pentru că astăzi, în multe locuri, avem o faţă murdară a ţării noastre, fie că discutăm despre albiile cursurilor de apă, despre păduri, despre parcuri, găsim PET-uri aproape peste tot. Iar după intrarea în vigoare a sistemului garanţie - returnare îndrăznesc să cred că această faţă va dispărea. În 14 septembrie, am anunţat că nu vom amâna din nou sistemul garanţie - returnare, am promis că mă voi întâlni, ori de câte ori este nevoie, cu toţi actorii impactaţi de acest sistem. De atunci am avut întâlniri aproape zilnice cu producătorii, cu retailerii, cu producătorii de echipamente, de servicii publice. Ne-am aşezat la masă şi am definitivat cadrul legislativ pe care astăzi l-am adoptat în şedinţa de Guvern”, a precizat Mircea Fechet, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, la finalul şedinţei executivului.

El a dat asigurări că SGR-ul va intra în funcţiune peste 28 de zile.

„Am clarificat anumite aspecte care ţin de detalii minore, cum ar fi modalitatea în care la raft este evidenţiat costul garanţiei, faptul că ambalajele se returnează oriunde în ţară. De asemenea, un lucru important pe care l-aş menţiona: am impus penalităţi pentru compania RetuRO în situaţia în care nu îşi îndeplineşte ţintele foarte ambiţioase pe care le-am menţionat în legislaţie, va fi penalizată ca orice altă primărie, ca orice alt salubrist, pentru că aşa este şi firesc să se întâmple”, a spus Fechet.