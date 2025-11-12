Ministerul Mediului deschide competiția pentru conducerile Romsilva și Administrației Naționale de Meteorologie

Ministerul Mediului a anunțat miercuri lansarea procedurii de selecție pentru ocuparea unei poziții de auditor în cadrul Consiliului de Administrație al Romsilva și pentru ocuparea a trei posturi de administrator în CA-ul Administrației Naționale de Meteorologie.

„Lansăm astăzi aceste apeluri prin care încurajăm să se înscrie experții de bună credință care vor să fie auditori sau administratori în cadrul Consiliilor de Administrație ale RNP ROMSILVA și Administrației Naționale de Meteorologie. Vreau să găsim cei mai buni profesioniști din domeniu pentru ocuparea acestor funcții, care să fie eficienți, integri și să aducă plusvaloare în aceste insitituții. Procesul de selecție este unul transparent și așteptăm cât mai multe dosare depuse pentru aceste posturi”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Printre criteriile de selecție pentru postul de auditor în CA-ul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA se numără: competenţe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice, competenţe profesionale de importanţă strategică, competenţe de guvernanţă corporativă, competenţe sociale şi personale, experienţă pe plan național şi internaţional, competenţe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice, trăsături și alte criterii.

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 15.12.2025, ora 16.30, atât în format letric, cât și în format electronic.

În ceea ce privește cele trei 3 poziţii de administrator în Consiliul de Administrație al ANM, printre condițiile și cerințele de participare specifice se numără: să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; să aibă minim 7 ani de experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, respectiv, în domeniul științelor economice; să dețină minim 7 ani de experiență în funcții de conducere.

De asemenea, competențele și trăsăturile necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolurile care le vor fi atribuite sunt următoarele: competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice, competențe profesionale de importanță strategică, competențe de guvernanță corporativă, competențe sociale şi personale, experiență pe plan național şi internațional, competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice, trăsături și alte criterii.

Dosarele de candidatură vor fi depuse până pe 15.12.2025, ora 16.30, atât în format letric cât și în format electronic.