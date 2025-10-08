Articol publicitar

Listarea Grup EM – in analiza

0
0
Publicat:

A aparut recent anuntul listarii Electromontaj. Desi aceste initiative sunt de apreciat si intreaga comunitate investitionala saluta orice noua companie care vine la cota bursei, se impune totusi o analiza fundamentata, tocmai pentru a reduce riscul pentru investitori si a clarifica anumite aspecte care putea induce in eroare potentialii actionari, mai ales ca IPO-ul se adreseaza investitorii de retail.

PHOTO 2025 10 07 14 48 20 jpg

Grup EM nu este Electromontaj. Este un holding care inglobeaza detinerile familiei Bilteanu la diverse societati, printre care si Electromontaj, unde acestia controleaza 60% din pachetul de actiuni. Deci cei care subscriu acestei oferte nu devin actionari Electromontaj, ci intr-o companie detinuta majoritar de familia Bilteanu – deci noii actionari nu au drept de vot sau de decizie in Electromontaj.

Mai mult, Grup EM include in lista detinerilor sale (care ridica evaluarea companiei la valoarea din oferta) pachete de actiuni la societati care fac obiectul unor litigii privind modul in care acestea au fost dobandite (Electromontaj sau Hidroconstructia), deci sunt supuse unui anumit grad de risc – iar investitorilor ar trebui sa li se prezinte distinct si acest aspect.

Tot spre corecta si completa informare a investitorilor, trebuie mentionat faptul ca Electromontaj are peste 30 de litigii cu actualii actionari. Litigiile se refera, majoritar, la modifcarea Actului Constitutiv al Electromontaj de catre actionarul majoritar (familia Bilteanu) in sensul ingradirii dreptului acestora de a-si vinde detinerile fara acordul celor care comtroleaza compania. Aceasta modifcare a Actului Constitutiv este contestata sub aspecte de ingradire a dreptului de proprietate si legalitate din pespectiva normelor de functionare a companiilor in Romania. Pana la solutionarea cauzelor, actualul act ramane in vigoare – insa in prospectul de listare al Grup EM, vanzatorul mentioneza (pag 17) ca isi rezerva dreptul de a modifica si Actul constitutiv la Grup EM, daca va considera ca situatia o impune; acest fapt ridica intrebarea legitima pentru potentialii actionari daca este cazul sa se astepte la ingradiri similare ale dreptului de proprietate si in noua entitate recent infiintata.

Din perspectiva financiara, emitentul mentioneaza in prospect ca intentioneza sa foloseasca fondurile colectate in proiecte dezvoltate de companiile in grup, iar in situatia in care acestea inregistreaza profit sa plateasca (daca actionarii sai decid asta) dividende Grup EM, pe care holdingul, la randul sau, sa il distribuie (sau nu) actionarilor sai. Deci eventualele dividende pe care participantii la oferta ar putea sa le obtina sunt, de fapt, conditionate de 2 factori: daca aceste companii vor obtine profit si daca familia Bilteanu va decide sa il distribuie actionarilor sai.

Desi piata de capital din Romania a scris povesti frumoase de success – cele mai multe dintre ele – au existat si cazuri in care care, in special investitorii de retail, au crezut mirajul financiar prezentat de anumite companii, al caror parcurs nu a fost cel promis sau sperat. Acest tip de situatii poate fi evitat printr-o analiza fundamentata, serioasa a oricaror oferte sau produse accesibile publicului larg.  

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Soluția ANRE pentru prețuri mai mici la energie. Cum ar putea fi calculate facturile
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după căsătoria lui din Maldive cu Andreea: „Mă simt prost...”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani