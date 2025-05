Lecții de leadership cu Mircea Scăunașu, Philip Morris România: „Succesul nu reprezintă o destinație în sine, ci suma deciziilor grele luate corect, zi de zi.”

Din Maramureș în Hong Kong, apoi în Polonia, Elveția și înapoi în țara noastră la conducerea Philip Morris România, compania în care v-ați angajat acum 21 de ani. Care au fost momentele cheie din călătoria dumneavoastră?

Uneori nu îmi vine să cred că au trecut 21 de ani de când m-am angajat la Philip Morris România. A fost o călătorie presărată cu ambiție, pasiune și dorință de a crește, dar și de noroc. În 2004, am primit oferta pentru un job de „special projects” în vânzări, după ce aplicasem de nu mai puțin de șase ori la Philip Morris International (PMI). E o poveste interesantă, un job a fost creat special pentru mine și acesta presupunea un training de șase luni în mai multe dintre departamentele companiei. Aceasta a fost rampa mea de lansare în companie, care a dus la convingerea că pot să ajung director general, chiar dacă, pe atunci, erau puțin români care ocupau funcția de director de vânzări sau de marketing în multinaționale.

Din 2004 până în 2008, am ocupat mai multe funcții în departamentul de vânzări în România, apoi am plecat în Hong Kong ca Manager Sales Strategy pentru regiunea Asia-Pacific. Acolo, am făcut trecerea de la o funcție locală, într-o piață, la o funcție regională. M-am ocupat de strategia comercială pentru cele 16 ţări din acea regiune, însă, a fost și locul în care am învățat despre puterea colaborării, despre munca în echipă și rezultatele fantastice care pot fi obținute astfel. Să nu uităm că veneam dintr-o cultură individualistă, cum era România pe atunci. În 2012, am plecat în Rusia ca director de marketing pe zona Moscova, un business semnificativ mai mare decât cel din România. Acolo am învățat lecția adaptabilității și a rezilienței. După doi ani am ajuns în Polonia ca director de vânzări și am contribuit, prin lansarea IQOS, la deschiderea categoriei produselor fără fum în această țară. După patru ani și jumătate petrecuți în Polonia, știam că mai este un pas până la a deveni director general. Acel pas a fost Global Head Commercial Operations la Philip Morris International Duty Free.

În 2023, am revenit în România ca director general – sunt primul director general român din istoria de 30 de ani ai companiei. A fost momentul pe care l-am așteptat atâția ani și a meritat tot ceea ce am făcut până atunci. Toate provocările, toate succesele, dar și toate eșecurile, m-au pregătit pentru a conduce Philip Morris România și a transforma această oportunitate într-o poveste de succes pentru companie și colegii mei.

Ce principii și valori au fost cruciale pentru succesul dumneavoastră în viața profesională?

Integritate, responsabilitate, colaborare. Toate aceste trei valori au jucat un rol important în dezvoltarea mea profesională. Pe două dintre ele le-am învățat de la părinții mei, profesori cu o gândire foarte sănătoasă pentru perioada dinainte de anii ’90, iar pe a treia am descoperit-o mai târziu în Asia, însă a avut un impact foarte mare asupra mea. Acela a fost declicul care m-a ajutat să înțeleg că vreau să sprijin oamenii să crească, atât la nivel individual, cât și ca echipă. Să construiesc echipe, să le ajut să se dezvolte, să fie cea mai bună versiune a lor cu cele mai bune rezultate. Munca în echipă și atitudinea de go-getter m-au fascinat și mi-au ghidat modul de leadership, de a conduce oameni.

Însă, pentru a atinge succesul profesional, nu doar aceste valori sau dorința de a avea succes contează. Ele sunt foarte importante, este evident, însă, vreau să subliniez că în această călătorie contează și să ne bucurăm de experiențele prin care trecem, de oamenii pe care îi întâlnim. Pentru a avea o imagine echilibrată a succesului autentic, nu ar trebui să îl judecăm doar prin prisma a ceea ce ne-am propus să realizăm, ci și prin prisma a ceea ce a trebuit să sacrificăm. Mă gândeam la acest lucru destul de recent, după o competiție sportivă la care am participat, și cât de ușor poți face o comparație între sportul de anduranță și succesul profesional.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat în cariera dumneavoastră și cum le-ați depășit?

Provocările sunt catalizatorul creșterii, ele ne împing să inovăm, să ne adaptăm și, în cele din urmă, să excelăm în parcursul nostru profesional. Fără ele am stagna, atât ca oameni, cât și ca profesioniști. Adaptarea culturală și navigarea prin diferite peisaje de reglementare și dinamici de piață, transformarea din temelii a Philip Morris International și promovarea inovației, dar și revenirea în România, au fost instrumentale în modelarea viziunii mele strategice și a abordării de leadership.

Mutarea din România în Hong Kong, Polonia și Elveția a fost o călătorie a descoperirii. Fiecare cultură și mediu de afaceri nou mi-au oferit lecții importante și un respect profund pentru diferite culturi și puncte de vedere. În timp ce revenirea în România ca director general a fost un vis devenit realitate, m-am confruntat cu nevoia de a aplica experiența globală pe piața locală – a fost o provocare pe care am îmbrățișat-o din toată inima. Valorificarea experienței mele internaționale în contextul unei realități care îmi era mai familiară mi-a permis să mă conectez profund cu piața din România și să produc schimbări semnificative în companie.

Sunt o fire adaptabilă, iar Philip Morris International este compania care mă provoacă și îmi oferă cadrul să mă dezvolt. Să fiu martorul schimbărilor prin care trece compania în ultimii 10 ani și chiar să conduc tranziția către un viitor fără fum în unele țări au fost unele dintre cele mai provocatoare, dar și satisfăcătoare experiențe. Nu am fost niciodată singur în acest demers – am lucrat împreună cu echipe dedicate, iar faptul că am văzut cum eforturile noastre prind contur și generează impact real ne-a făcut să ne simțim împliniți. Această călătorie mi-a adâncit angajamentul față de colaborare, adaptabilitate și reziliență, dar și inovație.

Philip Morris International este o companie multinațională în plin proces de transformare. Cum cultivați o cultură a inovației și adaptabilității în cadrul organizației dumneavoastră?

Inovația stă la baza transformării companiei la nivel global și este susținută de investiții de peste 14 miliarde de dolari, începând din 2008. O parte importantă din aceste investiții, peste 730 de milioane de dolari, a fost direcționată spre fabrica din Otopeni – aceasta a făcut ca fabrica Philip Morris România să devină a doua fabrică la nivel european, după cea din Bologna, din punct de vedere al producției de consumabile pentru IQOS și alte dispozitive care nu ard tutunul. Prin urmare, inovația și adaptabilitatea ne sunt familiare și ne ajută să facem pași importanți în misiunea noastră de a construi un viitor fără fum în România și la nivel global.

Atât la nivel global, cât și în România, ne încurajăm colegii să vină cu idei noi și soluții creative pe care să le implementeze. Să își asume responsabilitatea pentru ele și, mai ales, să fie mândri pentru ceea ce au realizat. Investim în programe de formare și dezvoltare profesională pentru angajați, menite să îi ajute să își dezvolte abilitățile necesare pentru a se adapta la schimbările rapide din companie și industrie. Încurajăm flexibilitatea în abordările noastre de lucru. Și ne adaptăm repede strategiile și procesele pentru a răspunde schimbărilor din industrie și a ne menține competitivi. Și revin la subiectul meu preferat: cultivăm colaborarea internă și externă – lucrăm îndeaproape cu echipele noastre globale și cu parteneri externi pentru a împărtăși cunoștințe și a dezvolta soluții inovatoare. Prin toate aceste măsuri, reușim să menținem o cultură dinamică și inovatoare, care ne permite să ne adaptăm și să prosperăm, dar și să inovăm, într-un mediu de afaceri în continuă schimbare.

Cum percepeți viitorul industriei și cum pregătiți compania pentru a rămâne în top?

Aș putea spune că deja trăim viitorul în industria din care facem parte. El a început acum 10 ani. Cum va arăta peste alți 10? Țigările vor fi înlocuite în mai multe țări cu alternative inovatoare la continuarea fumatului. Locul țigărilor este în muzee, așa cum spunea Jacek Olczak, CEO al Philip Morris International.

Un viitor fără fum este posibil, dar în cât timp se va întâmpla depinde de politicile de reducere a fumatului pe care le adoptă fiecare țară în parte. Azi, când vorbim, 42% din veniturile nete ale PMI provin din produsele fără fum, ceea ce ne arată clar că suntem pe drumul cel bun. Industria tutunului s-a schimbat radical față de acum 20 de ani și nici peste 10 ani nu va mai fi la fel ca acum. Tot așa, nici compania noastră nu va mai fi aceeași peste 10 ani. Au apărut produse noi, alternative inovatoare la continuarea fumatului și sunt convins că vor apărea și altele. PMI s-a angajat pe acest drum și a investit deja, la nivel global, peste 14 miliarde de dolari în dezvoltarea, fundamentarea științifică și comercializarea produselor fără fum începând din 2008 – aceasta demonstrează că nu dorim să ne oprim aici. Însă, investiţiile nu sunt suficiente dacă nu reuşim să convingem adulţii care altfel ar continua să fumeze să renunţe la ţigări pentru totdeauna. Putem face acest lucru dacă oferim acestui grup divers o gamă largă de alternative fără fum care să satisfacă preferinţele tuturor fumătorilor adulți. IQOS a pus bazele categoriei produselor fără fum, iar noi am continuat să o extindem în ultimii ani cu o varietate de produse: de la tutun încălzit la ţigări electronice şi pliculeţe cu nicotină pentru uz oral, toate susţinute de cercetare ştiinţifică şi inovaţie pentru a demonstra beneficiile lor pentru fumătorii adulți în comparație cu continuarea fumatului. Viitorul aparţine, cu siguranţă, acestei categorii extinse.

Când am venit în România, am găsit o echipă ambițioasă, bine pregătită, cu o atitudine de învingător care a dus IQOS în poziția de lider al categoriei alternativelor fără fum. Obiectivul meu și al nostru ca echipă este să menținem această poziție de lider pentru IQOS și să pregătim terenul pentru tot ceea ce urmează în viitor din punct de vedere al dezvoltăriii categoriei produselor fără fum. Iar contribuția mea este să îi ajut pe colegii mei să își reamintească niște principii foarte importante pe care uneori, în mijlocul tumultului de business, le uităm. Acestea sunt: flexibilitatea în strategii și operațiuni, puterea colaborării între oameni și echipe, precum și orientarea către consumator. Pe primele le-am menționat deja, acum aș vrea să scot în evidență orientarea către consumator, înțelegerea nevoilor consumatorilor care este fundamentală. Aături de feedback-ul lor constant, ea ne ajută să ne dezvoltăm și adaptăm produsele și serviciile pentru a răspunde mai bine așteptărilor acestora. Doar dacă păstrăm aceste principii în centrul activităților noastre, vom reuși să depășim cu succes provocările viitoare și să continuăm să inovăm în domeniul produselor fără fum.

Ce i-ați spune astăzi tânărului Mircea Scăunașu, după zeci de ani de carieră de succes? Dar unui tânăr care se află astăzi la început de carieră?

„Continuă să ai visuri ambițioase și să muncești din greu. Fiecare provocare apărută pe drumul spre succes este o oportunitate de a învăța și de a te dezvolta, iar integritatea și pasiunea te vor ajuta să depășești mai ușor orice provocare. Nu te teme de schimbare și îmbrățișează diversitatea experiențelor." Aceste principii le aveam deja la 25 de ani, dar ar reprezenta o confirmare că sunt pe drumul cel bun.

Unui tânăr care își începe cariera i-aș spune să fie proactiv și deschis la noi oportunități și experiențe – acestea sunt cele mai bune ocazii de învățare. Să învețe continuu și să nu se teamă să iasă din zona de confort. Să construiască relații sănătoase și să valorifice fiecare experiență. Realizările vin din determinare, reziliență și capacitatea de a te adapta la schimbări. Pentru că succesul nu reprezintă o destinație în sine, ci suma deciziilor grele luate corect, zi de zi.