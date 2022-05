Cel mai lung tunel din România, mai aproape de construire. Documentele pentru etapa a doua a licitaţiei Poarta Sălajului – Zalău – Nuşfalău, trimise

„Cel mai lung tunel din România este cu un pas mai aproape de construcţie! CNAIR a transmis la ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice n.r.) pentru validare documentaţia pentru etapa a 2-a a licitaţiei Tronsonului Poarta Sălajului – Zalău – Nuşfalău, care include şi Tunelul Meseş (Autostrada Transilvania). Prima etapă a licitaţiei pentru acest lot a fost lansată, în luna aprilie 2020, la un preţ estimat de 4,5 miliarde de lei (fără TVA).”, a transmis oficialul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a adăugat că cel mai dificil lot al autostrăzii Transilvania are o lungime de 41 de km din care 2,9 km reprezintă tunelul Meseş, cu un cost estimat de aproximativ un miliard de lei, fără TVA.

Tunelul (forat) va avea două galerii şi două benzi de circulaţie pe fiecare sens. De asemenea, pe acest lot urmează să mai fie construite 65 de viaducte, poduri şi pasaje, cu o lungime totală de 13 km.

Contractul, finanţat prin POT 2021-2027, prevede 12 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor.

În februarie 2021, 12 constructori şi asocieri au depus oferte şi se aştepta ca pe 25 octombrie 2021 CNAIR să finalizeze evaluarea candidaţilor care merg mai departe. Totuşi, la 30 aprilie 2022, ultimul termen publicat oficial în SEAP, CNAIR nu a reuşit să treacă de această etapă, informează Economedia.

12 asocieri şi constructori au depus oferte în februarie 2021, dintre acestea două companii fiind din China, iar un alt constructor, tot din China, în asociere cu antreprenorul român Drum Asfalt SRL. Cinci sunt oferte ale constructorilor din Turcia, iar alţi cinci candidaţi sunt din UE:

- ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA (Romania -Spania)

- ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) – RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia – Italia)

- ASTALDI SpA (Italia)

- ASOCIEREA DRUM ASFALT SRL – CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD – DIMEX-2000 COMPANY S.R.L (Romania – China)

- IMPRESA PIZZAROTTI & CSpA (Italia)

- KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)

- ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. – YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. – – (Turcia)

- ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia)

- ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TICARET A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

- CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD. (China)

- ASOCIEREA REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. (Turcia)

- ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LTD – POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO. LTD – OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (China – Turcia).