Primele birouri din România cu aplicaţie smartphone

Cele mai multe clădiri de birouri se vor livra în zona de centru-vest, acolo unde s-a realizat în acest an şi cel mai mare volum de pre-închirieri. Vor urma livrări cu suprafeţe ridicate, pentru că vorbim în general de proiecte cu faze multiple, situate pe inelul magistralei 1 de metrou.

Printre cele mai aşteptate noi apariţii se numără Campus 6.1, prima clădire din proiectul Campus 6, care va avea recepţie virtuală şi care va aduce pentru prima dată ca facilitate o aplicaţie dedicată de smartphone, prin care angajaţii vor putea controla spaţiul de lucru (acces, temperatură, lumină), dar vor fi şi incluşi într-o comunitate cu numeroase facilităţi (car sharing, servicii de food, informaţii despre evenimente organizate în clădire etc). Campus 6 se află chiar lângă Universitatea Politehnică Bucureşti şi are ca viitori chiriaşi companii precum NXP, London Stock Exchange Group, Superhippo, Regus.

Un alt proiect din zona de centru-vest care va livra spaţii noi în curând este AFI Tech Park, cu un total de 22.000 mp gata în 2018. Printre chiriaşi se numără World Class, Knauf, Hilti şi Game World Group.

Tot până la sfârşitul acestui an se vor livra şi clădirile de birouri Day Tower şi Unirii View, amândouă situate în zona Unirii- care revine astfel în atenţia marilor companii, datorită accesului uşor şi a numărului mare de facilităţi urbane.

În zona de centru -nord, în acest an se va mai livra o singură clădire, Globalworth Campus - Bldg. B.

Primele birouri de clasă A din zona Expoziţiei vor fi gata anul viitor

Cel mai nou pol de birouri, cel conturat în zona Expoziţiei, va avea primele birouri disponibile începând cu 2019, când se aşteaptă livrarea primelor două clădiri de birouri de clasă A în proiectul Expo Business Park. Clădirea numărul 3, prima care va fi gata va fi ocupată integral de ING, iar a doua clădire Expo Business Park are şi ea un grad mare de ocupare. City Rose Park 1, principalul concurent al acestui proiect, din zona Expoziţiei va livra primele spaţii de birouri începând din 2020. În total în zonă se vor construi 94.000 mp de spaţii de birouri de calitate superioară.

În zona de centru-vest, în 2019-2020 se vor da în folosinţă primele clădiri din proiectele Business Garden Bucharest şi The Light şi vor continua livrări ale etapelor următoare din mari proiecte precum The Bridge, Campus 6 şi AFI Tech Park. Proiectele anunţate până acum în această zonă au în total 296.000 mp, care se dau în folosinţă din acest an şi până la finalul lui 2020.

Cum proiectele sunt modulare, este de aşteptat ca termenele de execuţie să înregistreze uşoare avansări sau decalări, în funcţie de ritmul de semnare a contractelor de pre-închiriere.

În 2019, în zona Barbu-Văcărescu, sunt anunţate a se da în folosinţă proiectele Equilibrium, Globalworth Campus Bldg. C şi Oregon Park - Bldg. C. În total, în zona de centru -nord, în 2018-2020 se vor da în folosinţă 137.000 mp spaţii de birouri.

„În acest an, livrările de spaţii de birouri vor creşte cu 55% faţă de anul trecut, iar în 2019 va urma o nouă majorare cu 69% a stocului de spaţii livrate pe piaţă.

Aceste locaţii au devenit foarte căutate în ultimii ani, pentru că se bucură de o accesibilitate bună, cât şi de facilităţi de parcare rezonabile. De asemenea, zonele s-au dezvoltat constant în ultimii ani cu o infrastructură comercială apreciată de chiriaşii imobilelor de birouri: mall-uri, galerii comerciale, restaurante, centre medicale, pe lângă facilităţile deja existente – unităţi de învăţământ, de la grădiniţe şi şcoli, până la universităţi”, declară Mirela Raicu, manager al Diviziei Birouri Corporate, din cadrul ESOP Consulting l CORFAC International.