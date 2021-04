Atria Urban Resort a vândut jumătate din apartamente din nord-vestul Capitalei

Structurat pe patru faze de dezvoltare, până la finalul anului 2023, complexul a fost contractat deja în proporţie de 25%, fiind unul dintre puţinele proiecte rezidenţiale din Bucureşti construite pe principii de sustenabilitate urbană.

Situat în nord-vestul Capitalei, Atria Urban Resort pune un accent deosebit pe spaţiul verde disponibil pentru fiecare apartament în parte. Astfel, construcţiile destinate locuirii reprezintă doar 25% din cele 9 ha suprafaţa totală a proiectului, restul de 75% reprezentând spaţiu liber cu elemente peisagistice complexe.

”Arhitectura curată, spaţiile de depozitare, lumina naturală captată prin ferestrele mari, terasele care ajung până la 22 mp şi grădinile sunt detalii foarte cerute şi cu atât mai apreciate într-un oraş precum Bucureştiul. Spaţiile verzi generoase au fost prioritare pentru noi atunci când am conceput acest proiect, tocmai de aceea am modificat PUZ-ul şi am redus densitatea clădirilor, care sunt preponderent de P+4 cu lift. Totodată, pentru fiecare apartament plantăm un copac în curte, iar spaţiul liber dintre clădiri ajunge şi până la 100 de metri”, explică Liria Themo, Marketing Manager al ansamblului rezidenţial Atria Urban Resort din Bucureşti.

Comparativ cu prima etapă a proiectului care a însemnat construcţia a 160 de apartamente, finalizate şi vândute aproape în totalitate, Faza a 2-a are un număr dublu de apartamente şi oferă clienţilor interesaţi întregul mix de locuinţe - de la studiouri la apartamente cu 4 camere - cu peste 70 de modele. Fiecare fază a proiectului se bazează pe o distribuţie a clădirilor care înconjoară un spaţiu amplu central, semi deschis. Clădirile devin astfel un scut pentru zona verde amenajată în incinta resortului, ceea ce creează un ecosistem protejat în beneficiul rezidenţilor. Faza a 2-a a proiectului se caracterizează, de asemenea, şi prin spaţii mai mari între clădirile construite, de 75 până la 100 de metri între blocuri.

Atria Urban Resort este un proiect care permite românilor interesaţi să acceseze locuinţe confortabile, ridicate într-un ambient natural, amenajat, la preţuri sub media practicată în Bucureşti, inclusiv în Sectorul 1 al Capitalei. Astfel, preţul unui studio porneşte de la 52.800 euro + TVA, apartamentele cu 2 camere pornesc de la 64.900 euro + TVA, apartamentele cu 3 camere pot fi achiziţionate cu preţuri pornind de la 86.950 euro + TVA, iar cele cu 4 camere pornesc de la 112.900 euro + TVA. Mai mult de trei sferturi dintre unităţile scoase la vânzare în Faza 2 se încadrează în pragul de TVA de 5%.

Potrivit dezvoltatorului, clienţii Atria Urban Resort folosesc ca metode de plată creditele ipotecare, programul ”Noua Casă”, dar şi surse proprii.

”Ne bucură faptul că am putut atrage pe lângă investitori şi persoane cu surse proprii, din zona tinerelor familii, care au luat startul în viaţă în propria locuinţă şi, de asemenea, că am reuşit să aducem familii care au renunţat la apartamente mai mici odată cu mărirea familiei. Aici, copiii cresc într-o comunitate, înconjuraţi de spaţii verzi generoase. Atria sărbătoreşte deja prima generaţie de copii concepuţi şi născuţi în acest ‘resort urban’, ceea ce ne dă un sentiment de recunoştinţă, de bucurie şi de încredere”, spune Liria Themo.

Dezvoltatorul a ales şi ca toate parcările complexului să fie supraterane, pentru a nu afecta arborii seculari, care nu s-ar fi putut dezvolta la potenţalul lor optim, dacă parcările ar fi fost construite sub nivelul terenului. Costul unui loc de parcare este de 4.600 euro + TVA, mult mai mic decât preţurile practicate în Sectorul 1.

”Pentru Faza a 3-a vom folosi acelaşi concept, cu o atenţie deosebită la compartimentări si un raport excelent calitate/preţ. Avem aceeaşi varietate de suprafeţe, modele cu bucătării închise sau deschise, iar fiecare fază ia în calcul nevoile exprimate în sondaje de potenţialii cumpărători. Atria înseamnă opţiuni, înseamnă calitate de viaţă sporită pentru mediul urban, care oferă linişte şi echilibru. Oferim varietate potenţialilor cumpărători, apartamentele nu sunt construite pe modelul copy-paste”, mai spune reprezentanta complexului Atria Urban Resort.

Investiţia totală în complexul rezidenţial Atria Urban Resort este estimată la 100 de milioane de euro, sumă asigurată în proporţii egale de Evergent Investments SA (fostul SIF Moldova) şi Cityring Property, deţinut de antreprenorii Liviu şi Eugen Lepădatu. Proiectul, care se întinde pe 9 hectare şi va fi integral finalizat în 2023, a fost conceput în patru faze de construcţie, cu 1.400 de apartamente în total. Faza a 2-a, cu 398 de apartamente, este cea mai mare şi are o valoare de 32 de milioane de euro. În prezent, Faza a 3-a se află în stadiul de proiectare şi de autorizări şi va avea 350 de apartamente.