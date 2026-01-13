Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir. Reacția conducerii companiei

Angajanții Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel față de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuție pe acest subiect din octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajații.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat că nu există o revendicare anume pe care directorii şi Consiliul de administrație să fi respins-o, pentru că nu s-a ajuns la faza de negocieri, ci pur și simplu șefii „nu se mai comportă a niște administratori, ci a niște stăpâni” de când au mandate de 4 ani.

„Motivul protestului este legat de faptul că administrația, chiar dacă noi am făcut demersurile legale și în timpul prevăzut de lege, de negociere a contractului colectiv de muncă, am avut o singură întâlnire după solicitarea noastră şi de atunci nu a mai fost nicio convocare. În momentul de față contractul colectiv de muncă este expirat, pentru că noi am mai avut o prelungire a lui de un an de zile şi acum societatea este fără contract colectiv de muncă, deși este obligatoriu. Dar administrația noastră, de un an şi un pic, de când au mandate pe 4 ani şi Consiliul de administrație, și directorul se cred stăpânii inelelor, ei nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, așa se comportă”, a declarat pentru News.ro liderul de sindicat Ioan Neagu.

Întrebat dacă angajații doresc unele schimbări în CCM care nu convin conducerii fabricii, acesta a răspuns: „Nici nu am apucat să ne spunem revendicările, problema e că nici nu am mai apucat să se întâlnim”.

Liderul de sindicat a precizat că singura întâlnire pe tema contractului colectiv de muncă a avut loc în luna octombrie.

„Atunci am stabilit o comisie care să actualizeze contratul cu actele aadiționaleîn cei trei ani care trecuseră de la negociere şi eventualele modificări legislative apărute. Comisia a anunţat că a terminat ce avea de făcut şi tot nu a convocat. Din moment ce am început şi atributul este exclusiv al administraţiei, trebuie să facem petiţie, toată ziua, să negociem?”, a adăugat Neagu.

Acesta a explicat că a solicitat colegilor să nu înceteze lucrul, dorind ca greva japoneză să fie „un avertisment”.

Fabrica de Arme Cugir are aproximativ 700 de angajați, liderul de sindicat precizând că la finalul anului trecut mai mulți salariați care cumulau pensia cu salariul au renunțat la funcții.

Radu Coroamă, directorul general al Fabricii de Arme Cugir, a oferit detalii despre poziția administrației în legătură cu greva japoneză declanșată de angajați în cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie.

Acesta a transmis că greva japoneză ar fi trebuit să fie notificată de către sindicat cu cel puțin două zile înainte, lucru care nu s-ar fi întâmplat. Radu Coroamă a precizat că a fost informat în cursul zilei de astăzi de către colegii săi.

În ceea ce privește contractul colectiv de muncă, directorul general a declarat pentru Ziarul Unirea că: „Negocierea CCM-ului este în curs, este începută, este demarată. A fost o ședință a comisiei de negociere. Împreună cu sindicatul am stabilit începerea negocierilor. Durează mai mult pentru că, de când am venit aici, am niște modificări pe care vreau să le facem la CCM. Asta este toată discuția”. Radu Coroamă a mai precizat că negocierile urmează să fie continuate.

Directorul general al Fabricii de Arme Cugir despre revendicările angajaților

Referitor la revendicările angajaților, directorul general a susținut că: „Sunt unele normale. Avem în vedere să le cuprindem în bugetul pe 2026, inclusiv creșterea tichetelor de masă la valoarea legală de 40 de lei. În 2025 nu am putut face acest lucru, deoarece situația financiară a societății nu ne-a permis. Premisele sunt create astfel încât, pentru 2026, să putem face și anumite ajustări pe această componentă a tichetelor de masă, însă totul trebuie corelat cu situația generală a societății”.

În ceea ce privește tichetele de vacanță, directorul general a menționat că situația este în analiză, deoarece există angajați care își doresc aceste beneficii, dar și angajați care nu le solicită. În legătură cu salariile, Radu Coroamă a declarat că „nu avem ce face vis-a-vis de salariul minim. Guvernul a spus că majorarea va avea loc în luna iulie și atunci suntem obligați și noi să o aplicăm. La ultimele majorări ale salariului minim am majorat toate salariile angajaților cu suma respectivă”.

Directorul general a mai subliniat și riscul ca „plaja” salarială să devină prea restrânsă, ceea ce ar putea duce la situația în care remunerația să nu mai fie în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile diferite ale angajaților.