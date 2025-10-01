Gigantul Exxon Mobil anunță concedierea a 2.000 de angajaţi. Canada şi Uniunea Europeană, cele mai afectate de restructurări

Gigantul american Exxon Mobil a anunţat marţi că va elimina 2.000 de locuri de muncă la nivel mondial, echivalentul a circa 3%–4% din forţa sa de muncă, măsura vizând în special Canada şi statele Uniunii Europene, transmite Reuters.

Aproximativ 1.200 de posturi vor fi desfiinţate în Norvegia şi în restul UE până la finalul lui 2027, iar restul reducerilor provin în mare parte din filiala canadiană Imperial Oil, unde Exxon este acţionar majoritar. Nu sunt prevăzute disponibilizări în Statele Unite, a precizat compania, potrivit News.

Exxon motivează restructurările prin necesitatea de a creşte eficienţa şi de a consolida activităţile în birouri regionale mari, în contextul scăderii preţului global al petrolului, cauzată de majorarea producţiei de către grupul OPEC+.

În Europa, compania va închide mai multe birouri mai mici, urmând să deschidă un nou sediu la rafinăria din Anvers, Belgia, unde va fi găzduit şi un Centru European de Tehnologie.

Reducerile vin pe fondul tensiunilor cu Bruxelles-ul, după ce directorul general Darren Woods a criticat legislaţia europeană privind sustenabilitatea corporativă, pe care o consideră o ameninţare la adresa competitivităţii.

Acţiunile Exxon au scăzut marţi cu aproximativ 1,2%, până la 112,80 dolari, în timp ce industria energetică globală se confruntă cu valuri similare de disponibilizări. Chevron a anunţat în februarie tăieri de până la 20% din personal, iar ConocoPhillips a confirmat reduceri de 20%–25% la începutul acestei luni.