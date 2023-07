Furtuna perfectă: O nouă criză cu potențial devastator se rostogolește peste economia globală

O furtună a datoriilor corporative de 500 de miliarde de dolari se formează peste economia globală, generând falimente și șomaj, scrie Bloomberg, amintind că era banilor ușori a luat sfârșit.

Richard Cooper, partener al unei firme de avocatură de top pentru falimentele corporative, a sfătuit companiile din întreaga lume de decenii cu privire la ce să facă atunci când se îneacă în datorii, scrie Bloomberg, amintind de predicțiile sale din criza financiară globală, criza petrolului din 2016 și Covid-19. Și o face din nou acum, într-un an în care marile falimente corporative se acumulează în al doilea cel mai rapid ritm din 2008, eclipsat doar de primele zile ale pandemiei.

„Se simte diferit de ciclurile anterioare”, a spus Cooper. „Veți vedea o mulțime de valori implicite.”

Poziția pe care o deține și accesul la informații financiare i-a oferit o previzualizare a furtunii de peste 500 de miliarde de dolari, o criză a datoriilor corporative care începe deja să ajungă la pământ pe tot globul, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Numărul este aproape sigur că va crește. Și asta accentuează îngrijorările pe Wall Street, prin amenințarea că va încetini creșterea economică și va tensiona piețele de credit care tocmai ies din cele mai mari pierderi din ultimele decenii.

La suprafață, o mare parte din furtună arată ca agitația obișnuită a capitalismului, a companiilor subminate de forțe precum schimbarea tehnologică sau creșterea muncii la distanță care a golit clădirile de birouri din Hong Kong, Londra și San Francisco.

Epoca banilor neobișnuiți de ieftini s-a terminat

Cu toate acestea, dedesubt există adesea o linie mai profundă și mai tulburătoare: datorii care au crescut în timpul unei epoci a banilor neobișnuit de ieftini. Acum, aceasta devine o povară mai grea, deoarece băncile centrale cresc ratele dobânzilor și par gata să le țină acolo mai mult decât se aștepta aproape toată lumea de pe Wall Street.

Valul în creștere al primejdiei este, desigur, într-o anumită măsură prin proiect. Prinși prin surprindere în timp ce inflația a crescut, factorii de decizie monetară au scurs în mod agresiv numerar din sistemul financiar mondial, încercând în mod intenționat să-și încetinească economiile prin oprirea fluxului de credit către întreprinderi. Inevitabil, asta înseamnă că unii vor eșua.

Dar buzunarele de credite corporative par deosebit de vulnerabile după ce au crescut în anii cu rate ale dobânzilor foarte scăzute, când chiar și companiile care slăbesc ar putea împrumuta cu ușurință pentru a întârzia socoteala.

În SUA, valoarea obligațiunilor cu randament ridicat și a împrumuturilor cu efect de bumerang – care sunt datorate de întreprinderi mai riscante și mai puțin solvabile – s-a dublat cu mai mult decât din 2008, până la 3 trilioane de dolari în 2021, înainte ca Rezerva Federală să înceapă cele mai abrupte creșteri ale ratelor din o generație, potrivit la datele S&P Global.

În aceeași perioadă, datoriile companiilor chineze nefinanciare au crescut în raport cu dimensiunea economiei respectivei națiuni. Și în Europa, vânzările de obligațiuni nedorite au crescut cu peste 40% doar în 2021. Multe dintre aceste titluri vor trebui rambursate în următorii câțiva ani, contribuind la un zid de datorii de 785 de miliarde de dolari care urmează să fie scadent.

Odată cu răcirea creșterii economice în China și Europa – iar Fed se așteaptă să continue să majoreze ratele – aceste rambursări ar putea fi prea mari pentru ca unele companii să le suporte. Numai în America, teancul de obligațiuni și împrumuturi cu probleme a crescut deja cu peste 360% din 2021, arată datele. Dacă continuă să se răspândească, acest lucru ar putea duce la primul ciclu larg de implicite de la Marea Criză Financiară.

„Este ca o bandă elastică”, spune Carla Matthews, care conduce departamentul de insolvențe și recuperarea activelor al firmei de consultanță PwC din Marea Britanie. „Puteți scăpa de o anumită tensiune. Dar va fi un moment în care se va rupe”.

120 de mari falimente în SUA doar în acest an

Acest lucru începe deja să se întâmple, cu peste 120 de mari falimente doar în SUA anul acesta. Chiar și așa, mai puțin de 15% din cele aproape 600 de miliarde de dolari de tranzacționare cu datorii la niveluri aflate în dificultate la nivel global au intrat în situație de neplată, arată datele. Asta înseamnă că companiile care datorează mai mult de o jumătate de trilion de dolari ar putea fi în imposibilitatea de a o rambursa – sau cel puțin se luptă să facă acest lucru.

Săptămâna aceasta, Moody's Investors Service a declarat că rata de nerambursare pentru companiile cu grad speculativ din întreaga lume este de așteptat să atingă 5,1% anul viitor, în creștere de la 3,8% în cele 12 luni încheiate în iunie. În cel mai pesimist scenariu, acesta ar putea crește până la 13,7% - depășind nivelul atins în timpul prăbușirii creditelor din 2008-2009.

Desigur, multe rămân incerte. Economia SUA a rămas surprinzător de rezistentă în fața costurilor mai mari ale împrumuturilor, iar încetinirea constantă a inflației crește speculațiile că Fed ar putea conduce economia către o aterizare slabă. Marginile de randament pe piața de obligațiuni nedorite din SUA – o măsură cheie a riscului perceput – s-au redus și ele din martie, când prăbușirea Băncii Silicon Valley a semănat pentru scurt timp temerile privind o criză a creditului care nu s-a materializat niciodată.

Lanț vicios: Falimentele generează șomaj și implicit diminuarea consumului

Cu toate acestea, chiar și o creștere relativ modestă a valorii implicite ar adăuga o altă provocare economiei. Cu cât valorile implicite cresc mai multe, cu atât investitorii și băncile se pot retrage din împrumuturi, împingând, la rândul lor, mai multe companii în dificultate pe măsură ce opțiunile de finanțare dispar. Falimentele rezultate ar exercita, de asemenea, presiuni pe piața muncii, pe măsură ce angajații sunt eliberați, cu o înfrângere corespunzătoare a cheltuielilor de consum.

„Veți vedea situații – de exemplu, în sectorul comerțului cu amănuntul – în care afacerea pur și simplu nu are sens și nicio cantitate de reparare a bilanțului nu va vindeca bolile unui anumit debitor”, a spus Cooper de la Cleary Gottlieb.

Realitatea post-pandemică. Dar nu numai pandemia e de vină

În Canary Wharf din Londra, numele HSBC este înscris pe vârful turnului de birouri cu 45 de etaje, care a fost sediul său de două decenii. Este unul dintr-o constelație de bănci mari care au transformat malul râului odinioară abandonat din estul Londrei într-un centru financiar mondial.

Chiar înainte de pandemie, băncile au redus în liniște spațiul de birouri din Londra, reflectând atât reducerea costurilor, cât și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Lucrul de la distanță a accelerat-o.

Acest lucru a căzut deosebit de greu pe Canary Wharf. Două clădiri deținute de dezvoltatorul imobiliar chinez Cheung Kei Group au fost preluate de administratori, după ce nu au fost plătite împrumuturile. În iunie au venit și mai multe vești proaste: HSBC a spus că intenționează să plece până la sfârșitul anului 2026. Aceasta este o altă lovitură pentru Canary Wharf Group, dezvoltatorul al cărui rating de credit a fost deja redus în profunzime, pe măsură ce ratele locurilor de muncă neocupate cresc și comercianții cu amănuntul se luptă. Are datorii de peste 1,4 miliarde de lire sterline (aproximativ 1,8 miliarde de dolari) care urmează să fie scadente în 2024 și 2025.

Peste un sfert din datorii provin din imobiliare. Cele mai multe din China

Nicio altă industrie nu se confruntă cu o presiune la fel de acută ca imobiliare comercială din cauza revenirii lente la birouri care au golit clădirile și au subțiat centrul orașului. Mai mult de un sfert din datoria aflată în dificultate la nivel mondial – sau aproximativ 168 de miliarde de dolari – este legată de sectorul imobiliar, mai mult decât orice alt grup, arată datele.

Se pare că există puțină ușurare la orizont. Un sondaj realizat de consultantul imobiliar Knight Frank a constatat că jumătate dintre firmele internaționale intervievate plănuiesc să reducă spațiul de birouri. Convingerea chiriașilor de a veni înapoi poate fi costisitoare, mai ales că întreprinderile caută spații de lucru mai ecologice.

„Chiriașii au putere de negociere acum”, a spus Euan Gatfield, director general la Fitch Ratings.

Majoritatea datoriei aflate în dificultate legate de sectorul imobiliar este rezultatul crizei imobiliare din China. Pe măsură ce China Evergrande Group își restructura datoria, companii importante precum Dalian Wanda Group Co. și Country Garden Holdings Co. au văzut prețurile datoriilor lor scăzând. În SUA, gigantul coworking WeWork Inc., ale cărui pierderi s-au acumulat de la IPO-ul său din 2020, are obligațiuni cu scadență în 2025 care în prezent au randament în jur de 70%.

Pe măsură ce cererea de spații de birouri scade, Canary Wharf Group încearcă să reducă dependența districtului de industria financiară, cu planuri de a atrage companii de științe ale vieții și de a construi mai multe locuințe. Investitorii au îndoieli: una dintre obligațiunile companiei, care scade în 2028, este tranzacționată la aproximativ 68% din valoarea sa nominală. Canary Wharf și celelalte companii au refuzat să comenteze.

Firmele mari le cumpără pe cele mici

Firmele de capital privat au prosperat cu credite ușoare datorită unei rețete simple: Găsiți o companie pe care să o cumpărați, împrumutați bani de la Wall Street, apoi reduceți costurile pentru a obține profit. Acest lucru a lăsat adesea acele companii profund îndatorate, deseori cu împrumuturi cu rată variabilă.

A contat puțin atunci când Fed a fixat ratele dobânzilor aproape de zero, iar unele firme de cumpărare păreau să vadă un risc mic ca ratele să crească – optând să nu cumpere măcar acoperiri cu costuri relativ mici care să-și protejeze companiile. Acum, dobânzile cresc acum la acele împrumuturi cu rată variabilă, împingând multe dintre acele afaceri la pragul prag.

Datorii de peste 70 de miliarde de dolari de la companii deținute de capital privat se tranzacționează la niveluri de dificultate. Shutterfly LLC, compania de imprimare foto online, este una dintre ele.

Apollo Global Management a cumpărat Shutterfly în urmă cu aproximativ patru ani pentru aproximativ 2,7 miliarde de dolari, o mare parte din aceasta fiind finanțată cu datorii. Când s-a refinanțat în 2021, rata dobânzii la împrumutul său pe termen de aproximativ 1 miliard de dolari a fost de doar aproximativ 5%. La acea vreme, Moody’s se aștepta ca datoria să devină mai gestionabilă pe măsură ce afacerea se îmbunătăți.

Asta nu s-a întâmplat. În schimb, Shutterfly a „ars” din numerar pe măsură ce inflația a stors consumatorii și întreprinderile.

Între timp, rata la împrumut a sărit la aproximativ 10% anul acesta. Odată cu întunecarea perspectivelor financiare ale companiei, creditorii săi au convenit să schimbe împrumutul cu noi obligații care îi vor scoate facturile datoriei. Moody’s a spus că afacerea este asemănătoare cu o neplată și a evaluat noua datorie cu gradul nedorit. Apollo nu a răspuns solicitărilor de a comenta despre Shutterfly. Shutterfly a refuzat să comenteze.

Facturile mari comprimă bugetele familiilor

Creșterea ratelor este o amenințare dublă pentru companiile legate de cheltuielile consumatorilor, deoarece facturile mai mari comprimă bugetele gospodăriilor.

Publicitatea este printre primele cheltuieli pe care companiile le reduc atunci când se pregătesc pentru o recesiune, iar asta s-ar putea reduce la cei precum Audacy Inc. Unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de radio din SUA, Audacy are datorie de peste 800 de milioane de dolari anul viitor.

În mai, S&P a redus ratingul companiei și mai mult, preconizând că va fi forțată să-și restructureze datoria pe măsură ce economia încetinește. Audacy a spus că în prezent discută cu creditorii despre opțiunile de refinanțare.