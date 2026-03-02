search
Luni, 2 Martie 2026
Falcon Defence consolidează industria de apărare din România prin investiții de 253 milioane de euro

Compania românească Falcon Defence anunță intrarea oficială pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie, susținută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026.

Dronă militară
Falcon Defence anunță lansarea unei noi platforme de producție în România. Foto Falcon Defence

Contractele vor fi onorate prin rețeaua existentă de facilități de producție ale grupului din Europa și Asia, demonstrând capacitate industrială imediată, într-un context în care cererea pentru muniție și materiale energetice în spațiul european este în creștere accelerată, a informat compania.

Invazia Rusiei în Ucraina a determinat Uniunea Europeană să accelereze extinderea capacităților de producție din industria de apărare și să reducă dependența de furnizori externi. Capacitatea anuală de producție de muniție la nivelul UE a crescut semnificativ în ultimii ani, iar bugetele de apărare ale statelor membre au înregistrat majorări consistente.

În acest context, România își consolidează propriile capacități industriale, inclusiv prin relansarea producției de muniție de 155 mm începând cu 2026. Falcon Defence își propune să contribuie la această dinamică prin investiții private și integrarea României într-o rețea industrială internațională dedicată muniției de artilerie și materialelor energetice.

Capacitate actuală și plan de extindere

Falcon Defence poate furniza deja, în fiecare lună, 5.000 de proiectile complete de 155 mm, cu disponibilitate imediată. Prin parteneriate internaționale cu grupuri majore din domeniul materialelor energetice și parteneri industriali din Asia, capacitatea rețelei va crește la 30.000 de proiectile pe lună până în trimestrul al doilea din 2026.

Prima fază a proiectului din România va adăuga o capacitate internă suplimentară de 10.000 de proiectile pe lună, asigurând un volum securizat de aproximativ 220.000 de proiectile pentru livrările din 2026. Producția va respecta standardele NATO și reglementările europene privind controlul exporturilor.

Programul investițional în România

Proiectul vizează retehnologizarea și reactivarea unei platforme industriale existente, achiziționată cu aprobarea investiției străine directe în 2025. Investiția estimată pentru prima fază este de aproximativ 50 milioane de euro și va genera între 100 și 150 de locuri de muncă directe, precum și câteva sute de locuri de muncă indirecte în economie.

Prin revitalizarea unui amplasament industrial existent, compania urmărește reducerea impactului asupra mediului și reactivarea unor comunități afectate de declin industrial. Investițiile vor include modernizarea infrastructurii energetice, a rețelelor de apă și a sistemelor de telecomunicații.

Etapele următoare vor include linii suplimentare pentru producția de RDX și TNT, cu obiectivul de a consolida autonomia României în domeniul materialelor energetice.

Impact socio-economic și poziționare geopolitică

Prin amplasarea capacităților de producție pe flancul estic al NATO, Falcon Defence contribuie la consolidarea rezilienței industriale europene. Investiția are potențialul de a susține dezvoltarea economică locală, de a crea locuri de muncă stabile și bine plătite și de a consolida poziția României ca actor industrial relevant în arhitectura europeană de securitate.

Falcon nu este doar un producător, ci o punte industrială. Integrarea în ecosistemul de apărare NATO și UE presupune procese complexe de reglementare și conformitate. Am obținut aprobarea pentru investiție străină directă și pentru preluarea unei platforme industriale în România — un pas esențial din punct de vedere strategic. Prin cooperare industrială structurată cu parteneri internaționali, aducem capacitate integrată de producție în interiorul ecosistemului european. România are tradiție industrială, forță de muncă specializată și relevanță geopolitică. Reactivarea unor foste platforme industriale înseamnă transformarea unor spații abandonate în motoare de dezvoltare economică și infrastructurală”, a declarat Morten Reimers, CEO și fondator al Falcon Group.

La rândul său, Cătălin Cîrlănaru, Director pentru Afaceri Guvernamentale și Strategice, a adăugat că, prin semnarea unor contracte ferme pentru livrări în 2026, „demonstrăm că Falcon intră în România cu capacitate reală, nu doar cu intenții”. „Contractăm astăzi pentru livrările de anul viitor, iar rețeaua noastră poate furniza deja 5.000 de proiectile pe lună, urmând să ajungă la 30.000 prin parteneriatele noastre internaționale. Viziunea noastră este să securizăm aprovizionarea Europei cu muniție de 155 mm și materiale energetice, să consolidăm baza industrială a României și să contribuim la autonomia strategică europeană”, a spus el.

Falcon Defence SRL este o companie românească specializată în domeniul apărării și membră a asociației PATROMIL. Face parte din Falcon Group, activând în producția de muniție de artilerie și materiale energetice. Compania colaborează cu clienți guvernamentali și industrii de apărare din Europa, Asia și alte piețe aliate, oferind acces conform și securizat la capacități de producție pentru muniție și materiale energetice.

