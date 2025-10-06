Descoperă viitorul investițiilor la Ziua Investitorului Transilvania Investments

Pe 23 octombrie, la Brașov, Transilvania Investments organizează o nouă ediție a Zilei Investitorului, un eveniment care își propune să aducă mai aproape comunitatea financiară de publicul larg, într-o atmosferă deschisă și orientată spre dialog.

Evenimentul este deschis atât profesioniștilor - investitori, brokeri sau analiști – cât și tuturor celor care doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează piața de capital și ce înseamnă să faci investiții inteligente în România de astăzi. Accesul este gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă, până în 21 octombrie, pe transilvaniainvestments.ro/ziua-investitorului-2025

Participanții vor avea șansa să afle direct de la echipa unuia dintre cele mai importante fonduri de investiții din țară care sunt strategiile ce stau în spatele performanței financiare, cum se iau deciziile de repoziționare a activelor și de ce aceste alegeri pot aduce beneficii pe termen lung. Vor fi prezentate tendințele actuale ale pieței de capital, cu o imagine mai clară despre oportunitățile și provocările momentului.

Un punct de atracție al ediției 2025 este și prezentarea celor mai noi proiecte de dezvoltare din Brașov, unde Transilvania Investments are un rol cheie ca acționar majoritar al Aro Palace. Vor fi oferite detalii despre reabilitarea Hotelului Capitol și rebranding-ul său sub franciza Mercure, dar și despre modernizarea Hotelului Aro Palace, care urmează să devină parte din prestigioasa rețea internațională Hyatt. Aceste investiții vor aduce beneficii economice, locuri de muncă și o creștere a atractivității turistice pentru întreaga comunitate locală.

Ziua Investitorului 2025 include în program și prezentări ale unor proiecte de responsabilitate socială, susținute chiar de către beneficiarii acestora care vor împărtăși experiențele lor. Este o oportunitate de a înțelege cum un fond de investiții poate contribui nu doar la dezvoltarea economică, ci și la sprijinirea performanței în domenii precum sportul.

Pentru toți cei care vor să înțeleagă mai bine mecanismele pieței de capital și să aibă acces direct la experiența practică a unor profesioniști din domeniu, înregistrările sunt deschise, până la 21 octombrie, pe transilvaniainvestments.ro/ziua-investitorului-2025

Transilvania Investments este unul dintre cele mai importante fonduri de investiții din România, cu un portofoliu complex de active ce include companii din sectoarele financiar, turism, real estate și energie. La data de 31 august a.c., activul net al fondului se ridica la 2.071 milioane lei.

Articol sustinut de Transilvania Investments